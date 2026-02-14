Ajker Patrika
ক্রিকেট

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড, বাটলারের রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৯
স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড, বাটলারের রেকর্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড। শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে হ্যারি ব্রুকের দল। স্কটিশদের দেওয়া ১৫৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুতে বিপদে পড়লেও টম ব্যান্টনের ব্যাটে চড়ে জয় নিশ্চিত করে।

ইংল্যান্ডের জয়ের ম্যাচে রেকর্ড গড়েছেন জস বাটলার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে এখন বলের হিসাবে দ্রুততম ৪ হাজার রানের মালিক ইংলিশ এই ব্যাটার।

ইডেনে ১৫৩ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় ইংলিশরা। প্রথম ওভারেই ফিল সল্ট মাত্র ২ রান করে সাজঘরে ফেরেন। দলীয় ১৩ রানে ৩ রান করে আউট হন জস বাটলারও। তবে আউট হওয়ার আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এই উচ্চতায় পৌঁছাতে বাটলার খরচ করেছেন মাত্র ৩ হাজার ৬৯০ বল, যেখানে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মার লেগেছিল ৩ হাজার ৮৬০ বল। ফলে রোহিতকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে দ্রুততম ৪ হাজারি ক্লাবে প্রবেশ করলেন বাটলার।

শুরুর এই বিপর্যয় সামাল দেন জ্যাকব বেথেল ও টম ব্যান্টন। দুজনের ৬৬ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে ইংল্যান্ড। বেথেল ৩২ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৪ রান করে দ্রুত বিদায় নিলে আবারও কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪১ বলে অপরাজিত ৬৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন টম ব্যান্টন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন স্যাম কারান ও উইল জ্যাকস। স্কটল্যান্ডের পক্ষে মার্ক ওয়াট বাদে সব বোলারই একটি করে উইকেট শিকার করেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে রিচি বেরিংটনের লড়াকু ইনিংসে ভর করে ১৫২ রান সংগ্রহ করে স্কটল্যান্ড। বেরিংটন সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন এবং মাইকেল জোন্স খেলেন ৩৩ রানের ইনিংস। মাঝপথে ৭১ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়লেও শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ১৯.৪ ওভারে অলআউট হয়ে যায় স্কটিশরা। ইংল্যান্ডের পক্ষে আদিল রশিদ ৩টি এবং জোফরা আর্চার ও লিয়াম ডসন ২টি করে উইকেট নেন। এই জয়ে ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হার নিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে রইল ইংল্যান্ড।

বিষয়:

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড, বাটলারের রেকর্ড

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড, বাটলারের রেকর্ড

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘ট্রাম্প কার্ড’ তিনি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘ট্রাম্প কার্ড’ তিনি

ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান

ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান