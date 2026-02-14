স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড, বাটলারের রেকর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড। শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে হ্যারি ব্রুকের দল। স্কটিশদের দেওয়া ১৫৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুতে বিপদে পড়লেও টম ব্যান্টনের ব্যাটে চড়ে জয় নিশ্চিত করে।
ইংল্যান্ডের জয়ের ম্যাচে রেকর্ড গড়েছেন জস বাটলার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে এখন বলের হিসাবে দ্রুততম ৪ হাজার রানের মালিক ইংলিশ এই ব্যাটার।
ইডেনে ১৫৩ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় ইংলিশরা। প্রথম ওভারেই ফিল সল্ট মাত্র ২ রান করে সাজঘরে ফেরেন। দলীয় ১৩ রানে ৩ রান করে আউট হন জস বাটলারও। তবে আউট হওয়ার আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এই উচ্চতায় পৌঁছাতে বাটলার খরচ করেছেন মাত্র ৩ হাজার ৬৯০ বল, যেখানে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মার লেগেছিল ৩ হাজার ৮৬০ বল। ফলে রোহিতকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে দ্রুততম ৪ হাজারি ক্লাবে প্রবেশ করলেন বাটলার।
শুরুর এই বিপর্যয় সামাল দেন জ্যাকব বেথেল ও টম ব্যান্টন। দুজনের ৬৬ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে ইংল্যান্ড। বেথেল ৩২ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৪ রান করে দ্রুত বিদায় নিলে আবারও কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়। তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪১ বলে অপরাজিত ৬৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন টম ব্যান্টন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন স্যাম কারান ও উইল জ্যাকস। স্কটল্যান্ডের পক্ষে মার্ক ওয়াট বাদে সব বোলারই একটি করে উইকেট শিকার করেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে রিচি বেরিংটনের লড়াকু ইনিংসে ভর করে ১৫২ রান সংগ্রহ করে স্কটল্যান্ড। বেরিংটন সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন এবং মাইকেল জোন্স খেলেন ৩৩ রানের ইনিংস। মাঝপথে ৭১ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়লেও শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ১৯.৪ ওভারে অলআউট হয়ে যায় স্কটিশরা। ইংল্যান্ডের পক্ষে আদিল রশিদ ৩টি এবং জোফরা আর্চার ও লিয়াম ডসন ২টি করে উইকেট নেন। এই জয়ে ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হার নিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে রইল ইংল্যান্ড।
অপেক্ষার পালা শেষ হতে যাচ্ছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ভারত-পাকিস্তান লড়াই মাঠে গড়াবে আগামীকাল। কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে। দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি সামনে রেখে সতীর্থদের চাপমুক্ত থাকার পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বা২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের হয়ে গত নভেম্বরেই টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে উসমান তারিকের। এরই মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নদের স্পিন আক্রমণের প্রধান ভরসা তারিক। ভারতের বিপক্ষে তাঁকে ট্রাম্প কার্ড বলেই মনে করছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান লড়াই ঘিরে যেমনটা হয় আরকি, এবারও কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে ‘নো হ্যান্ডশেক’ বিতর্ক। গত সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কারও সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও কি একই চিত্র দেখা যাবে? এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে