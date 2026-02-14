Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম
২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাবরের নেতৃত্বে ভারতের বিপক্ষে জিতেছিল পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

অপেক্ষার পালা শেষ হতে যাচ্ছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ভারত-পাকিস্তান লড়াই মাঠে গড়াবে আগামীকাল। কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে। দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি সামনে রেখে সতীর্থদের চাপমুক্ত থাকার পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে আট ম্যাচের সাতটিতেই হেরেছে পাকিস্তান। একমাত্র জয়টি এসেছে ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সেবার পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন বাবর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ৫ খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সতীর্থদের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আবহ সম্পর্ক ধারণা দিলেন তিনি।

আইসিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাবর বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময়ই উত্তেজনায় ঠাঁসা থাকে। এই দুই দেশের ভক্তরা তো বটেই, সারা দুনিয়ায় এই ম্যাচের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এই ম্যাচের আবহ অন্য উচ্চতায় চলে যায়; দর্শকদের প্রত্যাশাও থাকে অনেক বেশি।’

বাবরের বিশ্বাস, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে যারা চাপ সামাল দিতে পারবে তারাই শেষ হাসি হাসবে, ‘আমি ভারতের বিপক্ষে অনেক ম্যাচ খেলেছি। সেসব ম্যাচ থেকেই শিখেছি যে, এই ম্যাচে যতটা সম্ভব চাপমুক্ত এবং শান্ত থাকা যায়। বাইরের কথায় কান না দিয়ে যত ম্যাচের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে ততই দলের জন্য ভালো।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপবাবর আজমক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ভারত ম্যাচের আগে সতীর্থদের কী বার্তা দিলেন বাবর আজম

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘ট্রাম্প কার্ড’ তিনি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ‘ট্রাম্প কার্ড’ তিনি

ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান

ভারত হাত মেলাবে কি না, জানার অপেক্ষায় রয়েছে পাকিস্তান

রুদ্ধশ্বাস জয়ে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

রুদ্ধশ্বাস জয়ে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের