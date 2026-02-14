Ajker Patrika
নেত্রকোণা

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০৯
এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর
লুৎফুজ্জামান বাবর। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। এই আসনে বাবর পেয়েছেন ১ লাখ ৫৯ হাজার ১৬৭ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল হেলাল তালুকদার দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৩৪৩ ভোট। তবে ১৪৯ ভোটকেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রে মাত্র এক ভোটের জন্য প্রতিপক্ষের কাছে হেরেছেন বাবর। এ জন্য নির্বাচনী আসনের সবগুলো ভোটকেন্দ্রে পাসের রেকর্ড করতে পারেননি তিনি।

গত বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দিবাগত রাত ৩টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান। পরদিন শুক্রবার বেলা ১১টায় লিখিত আকারে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নেত্রকোনা-৪ আসনের তিন উপজেলায় ভোটকেন্দ্র ১৪৯টি। এর মধ্যে ১৪৮টি কেন্দ্রে লুৎফুজ্জামান বাবর বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। তবে খালিয়াজুরী উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এক ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি। ওই কেন্দ্রে বাবর পেয়েছেন ৪৮৩ ভোট। আর জামায়াতে ইসলামীর আল হেলাল পেয়েছেন ৪৮৪ ভোট।

নেত্রকোনা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, জামায়াতের প্রার্থী আল হেলাল তালুকদার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী জলি তালুকদার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চম্পা রানী সরকার ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. মুখলেছুর রহমানসহ পাঁচজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩০৮ জন। বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৪ হাজার ৯৫টি।

বিষয়:

খালিয়াজুরীমদনরেকর্ডময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনভোটনেত্রকোনাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

সম্পর্কিত

বিশৃঙ্খলা করায় নিজ দলের কর্মীদের পুলিশে দিলেন নবনির্বাচিত এমপি শেখ ফরিদ

বিশৃঙ্খলা করায় নিজ দলের কর্মীদের পুলিশে দিলেন নবনির্বাচিত এমপি শেখ ফরিদ

হবিগঞ্জের ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩০

হবিগঞ্জের ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩০

বড়াইগ্রামে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষ-গুলি, আহত ১০

বড়াইগ্রামে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষ-গুলি, আহত ১০

ফরিদপুরে বাজার নিয়ন্ত্রণ ঘিরে সংঘর্ষ-অগ্নিসংযোগ, আহত অন্তত ২০

ফরিদপুরে বাজার নিয়ন্ত্রণ ঘিরে সংঘর্ষ-অগ্নিসংযোগ, আহত অন্তত ২০