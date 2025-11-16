নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজেও টি-টোয়েন্টির চিত্র

ক্রীড়া ডেস্ক
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে আগে ব্যাট করে ২৬৯ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। লক্ষ্য তাড়ায় ঢিমেতালে ব্যাট করে চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কাইল জেমিসনের করা ২৬ তম ওভারে উইল ইয়ংয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে কিসি কার্টি যখন ফিরছিলেন, সফরকারীদের স্কোবোর্ডে তখন উঠেছে ৮৭ রান। ৩২ রান করতেই ৬৭ বল খেলেন এই ব্যাটার। ৫০ স্ট্রাইকরেটে ৫৮ বলে ২৯ রান করেন আলিক আথানেজ। ৯ বল খেলা জন ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৪ রান।
উপরের সারির ব্যাটারদের টেস্ট মেজাজি ব্যাটিংয়ের চাপ সামলে আর শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেরফানে রাদারফোর্ড, শাই হোপ, রোমারিও শেফার্ড, জাস্টিন গ্রিভসদের ব্যাটে আশা বেঁচে ছিল। কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারেনি তারা। জয়ের জন্য শেষ ৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে সমীকরণ ছিল ৬১ রানের।
গ্রিভস ও শেফার্ড লড়াই চালিয়ে ম্যাচ টেনে নেন শেষ ওভারে। তবে জ্যাকব ডাফির করা শেষ ওভারে ২০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেননি তাঁরা। সে ওভার থেকে ১২ রান তুলতে পেরেছে অতিথিরা। ২৪ বলে ৩৮ রান করেন গ্রিভস। ২৬ রান আসে শেফার্ডের ব্যাট থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন রাদারফোর্ড। ৩৭ রান এনে দেন হোপ। ৫২ রানে ৩ উইকেট নেন জেমিসন।
এর আগে ড্যারেল মিচেল ও ডেভন কনওয়ের ব্যাটে ভর করে এই পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। ১১৮ বলে ১২ চার, দুই ছক্কায় ১১৯ রান করেন মিচেল। কনওয়ে খেলেন ৪৯ রানের ইনিংস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪১ রান খরচায় জেডন সিলসের শিকার ৩ উইকেট। ২ ব্যাটারকে ফেরান ম্যাথু ফোর্ড।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা রাঙালেন পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ইসলামাবাদে গত রাতে একটি ছাদখোলা রেস্তোরাঁয় রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন শাহিন। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন সফরকারী দুই দল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হাসারাঙ্গা, চামিরা, নিশাঙ্কা খাওয়ার পাশাপাশি খোশগল্প করছেন। সালমান আলী আঘা, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়ররা আড্ডায় মেতেছেন শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। রাজাকে এক ক্রিকেটারের সঙ্গেও আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।
Thank you @iShaheenAfridi for hosting @ZimCricketv players for the dinner.— Sikandar Raza (@SRazaB24) November 15, 2025
Much appreciated brother.
We had a great time socializing with all the players.#Alhamdulliah #triseries pic.twitter.com/i8QZP8qbqy
শাহিনের এমন আতিথেয়তায় মুগ্ধ সিকান্দার রাজা সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসামূলক পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও পোস্ট করে রাজা লিখেছেন, ‘জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের ডিনারে আমন্ত্রণ করার জন্য শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ধন্যবাদ। দারুণ আয়োজন করেছ। ক্রিকেটাররা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছি। দারুণ সময় কেটেছে।’ রাজকীয় ডিনারে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার ছিল। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে নান, কাবাবসহ আরও অনেক ধরনের খাবার দেখা গেছে। সঙ্গে কোমল পানীয় তো ছিলই।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে এখন চলছে রাওয়ালপিন্ডিতে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ৩৫ রান। পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শাহিন অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালমান আলী আঘা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮ উইকেটে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে পাকিস্তান। লঙ্কানরা আজ নেমেছে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। শাহিনও এই ম্যাচে ফিরলেন অধিনায়ক হয়ে।
আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া এই ত্রিদেশীয় সিরিজের সব ম্যাচই হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন সিকান্দার রাজা।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ৬ বছর পর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফিরল টেস্ট। ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ একটা ম্যাচের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কিসের কী! মাত্র তিন দিনে শেষ হয়ে গেল ইডেন টেস্ট। ১২৪ রানের মামুলি লক্ষ্য পেয়েও ৯৩ রানে গুটিয়ে গেল স্বাগতিকেরা। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানে ৭ উইকেটে আজ তৃতীয় দিনে খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের নামের পাশে তখন ৩৫ ওভার। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলে করবিন বশকে (২৫) বোল্ড করেন জসপ্রীত বুমরা। তাতে ভেঙে যায় ষষ্ঠ উইকেটে বাভুমা ও বশের ৪৪ রানের জুটি। এই জুটির পর ১৮ রান যোগ করতেই শেষ সফরকারীদের ইনিংস। ৫৪ ওভারে ১৫৩ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন বাভুমা। রবীন্দ্র জাদেজা ৫০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
১৫৩ রান দক্ষিণ আফ্রিকা করলেও ১২৩ রানের লিড পেয়েছে তারা। ১২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৩৩.২ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৭ রান। একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে বেঁচে থাকা অক্ষর প্যাটেল একটু বেশিই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। ৩৫তম ওভারে কেশব মহারাজকে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন অক্ষর। পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করেন বাভুমা। ষষ্ঠ বলে সিরাজকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টানেন মহারাজ।
সিরাজের বিদায়ে ৩৫ ওভারে ৯৩ রানে ৯ উইকেটে পরিণত হয় ভারত। কিন্তু অধিনায়ক শুবমান গিল ব্যাটিং করতে না পারায় কার্যত এখানেই শেষ স্বাগতিকদের ইনিংস। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনার সায়মন হারমার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বুমরা নিয়েছেন ৫ উইকেট। এরপর ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পরই পিঠের ব্যথায় মাঠ ছাড়েন গিল। তখন ৬২.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৯ রানে পরিণত হতেই শেষ ভারতের ইনিংস। আর আজ তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা
কলকাতা টেস্ট চলাকালীন ভারতীয় দলের চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন শুবমান গিল। ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে গতকাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সবশেষ খবর, বর্তমানে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) আছেন স্বাগতিক অধিনায়ক। মূলত সতর্কতামুলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে।
ভারতের ইনিংসের ৩৫ তম ওভারে ক্রিজে আসেন গিল। মাত্র ৩ বল মোকাবেলার পর ঘাড় নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না তিনি। মাঠে ফিজিও দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এই ব্যাটার। ড্রেসিংরুমে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও স্বাভাবিক হতে পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে স্ট্রেচারে করে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
রেভস্পোর্টজের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গিলের চিকিৎসার জন্য ডাঃ সপ্তর্ষি বসুর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন।
হাসপাতালে নেওয়ার পর স্ক্যান এবং বেশকিছু পরীক্ষা করা হয়। এরপর পরিস্থিতি বিবেচনায় গিলকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রের বরাতে আজ ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, গিলের ঘাড়ের ব্যথা কিছুটা কমেছে। রিপোর্টেও কোনো জটিলতা ধরে পড়েনি। এরপরও এখনই আইসিইউ থেকে সরানো হচ্ছে না গিলকে। আরও কয়েকদফা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে মেডিকেল টিম।
বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গিলের জন্য আগামী ছয়দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাতে খুব হিসেব করে চলতে হবে তাঁকে। তাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। এর আগে বারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়, ঘাড়ের সমস্যার কারণে কলকাতার টেস্টের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন গিল।
সাম্প্রতিক সময়ে যে দাপুটে সময় পার করছে স্পেন, জর্জিয়ার বিপক্ষেও সেটার ঝলক দেখাল তারা। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘ই’ গ্রুপে জর্জিয়ার বিপক্ষে রীতিমতো গোল উৎসব করেছে একবারের চ্যাম্পিয়নরা। জিতেছে ৪-০ গোলে। এই জয়ে অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড গড়ল স্পেন।
এ নিয়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে টানা ৩০ ম্যাচ অপরাজিত রইল স্পেন। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ভিসেন্তে দেল বক্সের কোচিংয়ে। ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে টানা ২৯ ম্যাচ হারেনি ইউরোপের জায়ান্টরা। লা ফুয়েন্তের কোচিংয়ে সে রেকর্ড ভাঙল স্প্যানিশরা।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৫ ম্যাচের একটিতেও হারেনি স্পেন। এই ৫ ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে ১৯ বার বল পাঠালেও কোনো গোল হজম করেনি দলটি। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষে আছে তারা। এরপরও বিশ্বকাপের মূল পর্বের অপেক্ষায় আছে স্পেন।
শেষ ম্যাচে তুরস্কের বিপক্ষে ৭ গোলের কম ব্যবধানে হারলেই বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পাবে তারা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করেছে তুরস্ক। প্রথম দেখায় তাদের ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল স্পেন। গ্রুপের রানার্সআপ দলকে প্লে অফের বাধা অতিক্রম করে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিতে হবে।
জর্জিয়ার মাঠে স্পেনের জয়ে জোড়া গোল করেন মিকেল ওইয়ারজাবাল। একবার করে গোলের খাতায় নাম লেখান মার্টিন জুবিমেন্দি ও ফেররাস তরেস। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি সফরকারীদের। ১১ মিনিটে স্পট কিক থেকে দলকে এগিয়ে নেন ওইয়ারজাবাল। ২২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুবিমেন্দি। ১৩ মিনিট পর স্কোরলাইন ৩-০ করেন স্পেনের বার্সা ফরোয়ার্ড তরেস। বিরতির কিছুক্ষণ পর জর্জিয়ার জালে শেষবারের মতো বল পাঠান ওইয়ারজাবাল।
