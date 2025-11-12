টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাড়ছে দল, ফিরছে আইসিসির পুরোনো এক ‘সিস্টেম’ও

Ajker Patrika
ক্রিকেট

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাড়ছে দল, ফিরছে আইসিসির পুরোনো এক 'সিস্টেম'ও

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২০১৯ সাল থেকে শুরু করে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এই ৯ দলই খেলছে। এখন পর্যন্ত ১২ দল টেস্ট মর্যাদা পেলেও দল সংখ্যা বাড়েনি আইসিসির এই অভিজাত সংস্করণের টুর্নামেন্টে। অবশেষে এই নিয়মে পরিবর্তন হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

ক্রিকেটের তিন সংস্করণে পরিবর্তন আনতে দুবাইয়ে কদিন আগে শেষ হওয়া আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে কিছু ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক ব্যাটার রজার টুজ। ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র (২০২৭-২৯) ১২ দল নিয়ে হতে পারে। আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড—যে তিন দল এখন পর্যন্ত চলমান চার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অংশ নিতে পারেনি, তাদের দেখা যেতে পারে নতুন চক্রে। ক্রিকইনফোকে আইসিসির এক বোর্ড পরিচালক বলেন, ‘প্রত্যেকেরই টেস্ট খেলার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এই চক্র। যারা এই সংস্করণে খেলতে আগ্রহী, তাদের জন্য দারুণ সুযোগ এটা। অন্যান্য দলের জন্য সেটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।’

ওয়ানডেকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে ফিরতে যাচ্ছে ওয়ানডে সুপার লিগও। ১৩ দল নিয়ে ২০২০-এর জুলাই থেকে ২০২৩-এর মে পর্যন্ত ১৩ দলের ওয়ানডে সুপার লিগ হয়েছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে। সুপার লিগের পর বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলেছিল ১০ দল। তবে ২০২৭ সাল থেকে কত দল নিয়ে ওয়ানডে সুপার লিগ হবে, সেটা এখনো জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি, টি-টেনসহ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কারণে সূচি বের করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখন।

টেস্টে দ্বিস্তরবিশিষ্ট নীতি ফেরানোর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল গত কয়েক মাস ধরে। আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ছয় দল নিয়ে স্তর করলে প্রথম স্তরে থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে থাকবে দ্বিতীয় স্তরে।তবে ইংল্যান্ড এই ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রধান রিচার্ড থম্পসনের আশঙ্কা ছিল, দ্বিতীয় স্তরে নেমে গেলে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলার সম্ভাবনা থাকবে না ইংল্যান্ডের। আগস্টে বিবিসিকে থম্পসন বলেছিলেন, ‘যদি কোনো কারণে দ্বিতীয় স্তরে নেমে যাই, তাহলে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তো খেলতে পারবে না। এটা হতে পারে না। ভেবে এখানে নতুন কিছু বের করতে হবে।’

ক্রিকইনফোর গতকালের প্রতিবেদন দেখে বোঝা গেল, দ্বিস্তর নীতি কার্যকর তাহলে হচ্ছে না। ১২ দল নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র হলে সেটা একস্তর বিশিষ্ট হতে যাচ্ছে। ২০১৯-২১ চক্রে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পরের চক্রে (২০২১-২৩) ভারত ফের রানার্সআপ হয়েছিল। সেবার শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আর এ বছরের জুলাইয়ে লর্ডসে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের ফাইনালে অজিদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পূর্ণ ১০০ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া।

অন্য খেলা

কোরিয়াকে হারিয়ে সোনার লড়াইয়ে ভারতের সামনে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৫
কোচ নুরে আলমের সঙ্গে হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। ছবি ফেসবুক
কোচ নুরে আলমের সঙ্গে হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। ছবি ফেসবুক

একক ইভেন্টে দেখা মিলেছে একের পর এক হতাশা। কম্পাউন্ড এককে অবশ্য আশা জিইয়ে রেখেছেন কুলসুম আক্তার মনি। বাকিরা পদকের ধারে কাছেও যেতে পারেননি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের সকালটা ছিল অন্যরকম। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে পদক নিশ্চিত তো বটেই, সোনার লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার।

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ প্রথম রাউন্ডে ভুটানের দোলমা দরজি ও তানদিন দরজিকে ৪ সেটের লড়াইয়ে ১৫৪-১৪৮ পয়েন্টে হারান বন্যা-হিমু। কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইটা ছিল বেশ জমজমাট। ৪ সেটের লড়াইয়ে ইরানের সমান ১৫৪ স্কোর নিয়ে শেষ করে বাংলাদেশ। খেলা তাই গড়ায় শুট অফে। আরমিন পাকজাদ ও ফাতেমেহ বাঘেরি ১৯-১৮ ব্যবধানে হারান বন্যা-হিমু।

সেমিফাইনালে সামনে পড়ে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া। অথচ পার্ক ইয়ে রিন ও কিম জং হো জুটি সেভাবে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশের কাছে। ৪ সেটের লড়াইয়ে প্রতি সেটেই হারেন তারা। বন্যা-হিমু জুটি ১৫৮-১৫৩ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নিয়ে অবশেষে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের পদক। দিনের অপর ইভেন্ট রিকার্ভ মিশ্রতে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের কাছে ৫-১ সেট পয়েন্টে হেরে গেছেন বাংলাদেশ সিমা আক্তার শিমু ও রামকৃষ্ণ সাহা।

সোনার লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। বন্যা-হিমুর প্রতিপক্ষ দ্বীপশিখা ও অভিষেক ভার্মা।

খেলা

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টসহ আর কী দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে আয়ারল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে আয়ারল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার পর দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয় সাবলীল ব্যাটিং করছেন। এদিকে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১০ মিনিটে শুরু হবে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

মেয়েদের বিগ ব্যাশ

ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

দূতিয়ালিতে সাকিবের জায়গাটা এখন তাহলে হামজার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ০০
দূতিয়ালিতে সাকিব আল হাসানের জায়গাটা তাহলে হামজা চৌধুরী নিয়ে ফেলছেন। ছবি: ফাইল ছবি
দূতিয়ালিতে সাকিব আল হাসানের জায়গাটা তাহলে হামজা চৌধুরী নিয়ে ফেলছেন। ছবি: ফাইল ছবি

‘টাকার জন্য নয়, ভালোবাসার কারণেই দেশের হয়ে খেলছি’—চেনা হাসিতে কথাটা বললেন হামজা চৌধুরী। পরশু এসেছেন ঢাকায়। মাঠের প্রস্তুতি শুরু করার আগেই সকাল সকাল তাঁকে ছুটতে হলো একটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে। সেই প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত ঘোষণা করা হয়েছে তাঁকে।

বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার পর থেকেই এমন অনেক প্রস্তাব পাচ্ছেন হামজা। তাঁর মানের ফুটবলার শুধু বাংলাদেশ কেন, দক্ষিণ এশিয়াতেই নেই। নামীদামি ব্র্যান্ডও তাঁকে ব্যবহার করতে উন্মুখ থাকে প্রায় সময়। দেড় বছর আগেও সেই আগ্রহের অনেকটা জুড়ে ছিলেন সাকিব আল হাসান। তবে ভালো-খারাপ মিশিয়েই সাকিবকে নিয়ে আলোচনা হতো।

হামজা সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। শুদ্ধতার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে নিজেকে পরিণত করেছেন ‘ক্লিন ইমেজে’। এসব মাঠের ফুটবল যে তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য, সেটাও বোঝালেন আরেকবার। গতকাল তিনি বলেন, ‘মানুষের ভালোবাসা পেলে এখনো অবাস্তব লাগে। কীভাবে দেশের পরিস্থিতি উন্নত করতে পারি, সেটাই মূল বিষয়। সেই উন্নতিতে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখাই বাংলাদেশের হয়ে খেলার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের সঙ্গে শৈশবের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে আসাটা উপভোগ করি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করতে।’

হামজাকে কেন্দ্র করে জাতীয় দল যেভাবে আলোচনায় থাকছে, তা অনুপ্রাণিত করছে অন্য ফুটবলারদেরও। দলের অন্যতম তারকা ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন গতকাল কিংস অ্যারেনায় অনুশীলনের ফাঁকে বলেন, ‘হামজা ভাই আমাদের অনেক পেশাদার এক ফুটবলার। এগুলো আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। সে আসার পর থেকেই এখন পর্যন্ত ব্যস্ত। এখন এগুলো আমাদের জন্য অনেক ভালো।’

বাংলাদেশের জার্সিতে হামজা খেলে ফেলেছেন পাঁচ ম্যাচ। কাল খেলবেন আরও একটি। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ম্যাচটি হয়তো হবে ১৮ নভেম্বর। প্রতিপক্ষের নাম যে ভারত, খেলাও হবে ঘরের মাঠে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচটি আপাতদৃষ্টিতে নিয়মরক্ষার হলেও সমর্থকদের কাছে কেমন, তা বোঝা গেছে যখন ৪ মিনিটে বিক্রি শেষ সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট।

এমন ম্যাচে জয় কতটা জরুরি, সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন রাকিবও, ‘হ্যাঁ, এটা তো আপনি দর্শক দেখলেই বুঝবেন। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কিন্তু প্রায় ২৫ হাজার দর্শকই ধরে। তো তার টিকিট কিন্তু মাত্র চার মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছয় মিনিটে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ফুটবলের উন্মাদনা আগের থেকে অনেক বাড়ছে তারা আসাতে। এবং দলও কিন্তু আগের থেকে অনেক উন্নতি করেছে।’

উন্নতির ছাপ থাকলেও বড় জয় মিলছে না। কোচ হাভিয়ের কাবরেরার দল নির্বাচন বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ। সমালোচনার মুখে পড়ে বরং তা উপভোগ করেন তিনি, ‘এটা কাজেরই অংশ। এই চার বছরে আমরা সব ধরনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। অনেক সময় ইতিবাচক প্রশংসা পেয়েছি, আবার কখনো সমালোচনাও এসেছে। কিন্তু এখনো দলকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা আছে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। দল ভালো ফুটবল খেলছে, কিন্তু অবশ্যই সেই জয়টা দরকার, যা সবকিছু শান্ত করবে।’

ক্রিকেট

১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে সেঞ্চুরি পেরোল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ১৮
সপ্তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাদমান ইসলাম। ছবি: বিসিবি
সপ্তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন সাদমান ইসলাম। ছবি: বিসিবি

টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে সেঞ্চুরি তো দূরে থাক। তাসের ঘরের মতো যেভাবে বাংলাদেশের ইনিংস ভেঙে পড়ে, তাতে দ্রুত অলআউটের শঙ্কা কাজ করে দলের মধ্যে। ইনিংসের সুর বেঁধে দেওয়ার যে দায়িত্ব ওপেনারদের, সেটা বেশির ভাগ সময় পারেন না। সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয়রা এনে দিয়েছেন সেঞ্চুরি জুটি।

উদ্বোধনী জুটিতে টেস্টে বাংলাদেশ সবশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছে এ বছরের ২৯ এপ্রিল। চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী জুটিতে ১১৮ রান যোগ করেছিলেন এনামুল হক বিজয়-সাদমান। ১৯৭ দিন পর সেই সাদমান খেললেও নেই বিজয়। সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ১০৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়ে লাঞ্চে গেছেন সাদমান ও জয়। দুজনেই ফিফটি করেছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৮ ও ৫০ রানে অপরাজিত সাদমান ও জয়।

প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল ইসলাম। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।

১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ১৫ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের খেলা শেষ করে দিল বাংলাদেশ

৯২.২ ওভারে আয়ারল্যান্ড ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েসয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৯ রান করে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের গিয়ার বদলানো শুরু এরপর থেকেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন সাদমান ও জয়। লাঞ্চে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ২৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১০৯ রান করেছে স্বাগতিকেরা। সাদমান ৮৬.৫৬ স্ট্রাইকরেটে খেলছেন। জয়ের স্ট্রাইকরেট ৬৪.৫৩। এই ম্যাচ দিয়ে সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন তিনি। সবশেষ এ বছরের এপ্রিলে সিলেটেই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে খেলেছিলেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। মাঝে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর।

