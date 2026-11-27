অস্ট্রেলিয়াকে লজ্জায় ডুবিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড
জেমি ওভারটনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে নিজেদের মাটিতে টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন রানের লজ্জায় পড়েছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেনে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে স্বাগতিকদের মাত্র ১০৮ রানে অলআউট করে ৭ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে সফরকারীরা।
ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক ওভারটন। ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে কোনো ইংলিশ বোলারের এটাই সেরা বোলিং ফিগার।
টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। শুরুতেই মিচেল মার্শকে ফিরিয়ে দেন অফস্পিনার লিয়াম ডসন। তবে জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক ও স্যাম হার্পারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লেতে ৫৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া।
১৪ বলে ২৬ রান করা হার্পারকে ফিরিয়ে দ্বিতীয় উইকেট নেন ডসন। এরপরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন ওভারটন। তাঁর টানা পাঁচ উইকেটে ৬৫ রানে ২ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া পরিণত হয় ৯২ রানে ৭ উইকেটে। শেষ পর্যন্ত ১০৮ রানেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিকদের ইনিংস। শেষ উইকেটটি নেন স্যাম কারান। তাঁর বলে বোল্ড হন বিলি স্ট্যানলেক।
ওভারটনের বোলিংয়ে মুগ্ধ ইংল্যান্ড অধিনায়ক ব্রুক। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আজ রাতে জেমি ওভারটন অসাধারণ ছিল। সে কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং অনুশীলনে বাড়তি সময় দিয়েছে। নিজের খেলার ধরন সহজ করেছে এবং আজ তার সুফল পেয়েছে। বলের ওপর তার দারুণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা ফিল্ডিং সাজিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের ভুল করতে বাধ্য করতে পারব।’
১০৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন অ্যানিউরিন ডোনাল্ড। মাত্র ১১ বলে ৩১ রান করেন তিনি। তবে বৃষ্টির বিরতির পর ৯ রান করে আউট হন ব্রুক। কিছুক্ষণ পর ৩২ রানে ফেরেন ডোনাল্ড। তাতে ৪৯ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ইংল্যান্ড।
আরও এক দফা বৃষ্টির বিরতি জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর শঙ্কা তৈরি করলেও জর্ডান কক্সের ৩৩ রানের কার্যকর ইনিংসে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড। ৭ উইকেটের এই জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল তারা।
হারের পর অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ বলেন, ‘কোনো অজুহাত নেই। আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। গাব্বায় আমরা সবাই বিগ ব্যাশের ম্যাচ খেলেছি। ইনিংসের শেষ দিকে বড় রান করার সুযোগ নিজেদের তৈরি করতে হয়, কিন্তু আজ আমরা সেই জায়গার ধারেকাছেও যেতে পারিনি।’