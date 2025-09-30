ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুঁড়িয়ে নেপালের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে নেপাল। আর প্রথম সিরিজেই জন্ম দিল ইতিহাসের। এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টিতে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে তারা। ধবলধোলাই করার হাতছানিও আছে তাদের সামনে।
গতকাল শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯০ রানের দাপুটে জয় পেয়েছে নেপাল। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান দাঁড় করায় তারা। আসিফ শেখ ও সন্দ্বীপ জরা করেন ফিফটি।৪৭ বলে ৮ চার ও ২ ছয়ে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন আসিফ।৩৯ বলে ৩ চার ও ৫ ছয়ে ৬৩ রান আসে জরার ব্যাট থেকে।
তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। পাওয়ারপ্লেতে ১৬ রানে দুই উইকেট হারানোর পর দশ ওভার পার হওয়ার আগেই চার উইকেট হারিয়ে ফেলে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দলটি।
নেপালের বোলাররা দাপট দেখান। মোহাম্মদ আদিল আলম ৪ উইকেট নেন ২৪ রানে, আর কুশল ভুর্তেল ৩ উইকেট শিকার করেন মাত্র ১৬ রানে। শেষ পর্যন্ত ১৭ বল বাকি থাকতেই ৮৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
জেসন হোল্ডারের ২১ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ইনিংস আসেনি ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট থেকে।
এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৯ রানে জিতেছে নেপাল। একই ভেন্যুতে আজ শেষ টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিবিয়ানদের ধবলধোলাই করার লক্ষ্যে নামবে তারা।
টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে নেপাল। আর প্রথম সিরিজেই জন্ম দিল ইতিহাসের। এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টিতে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে তারা। ধবলধোলাই করার হাতছানিও আছে তাদের সামনে।
গতকাল শারজায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯০ রানের দাপুটে জয় পেয়েছে নেপাল। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান দাঁড় করায় তারা। আসিফ শেখ ও সন্দ্বীপ জরা করেন ফিফটি।৪৭ বলে ৮ চার ও ২ ছয়ে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন আসিফ।৩৯ বলে ৩ চার ও ৫ ছয়ে ৬৩ রান আসে জরার ব্যাট থেকে।
তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। পাওয়ারপ্লেতে ১৬ রানে দুই উইকেট হারানোর পর দশ ওভার পার হওয়ার আগেই চার উইকেট হারিয়ে ফেলে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দলটি।
নেপালের বোলাররা দাপট দেখান। মোহাম্মদ আদিল আলম ৪ উইকেট নেন ২৪ রানে, আর কুশল ভুর্তেল ৩ উইকেট শিকার করেন মাত্র ১৬ রানে। শেষ পর্যন্ত ১৭ বল বাকি থাকতেই ৮৩ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
জেসন হোল্ডারের ২১ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ইনিংস আসেনি ক্যারিবিয়ানদের ব্যাট থেকে।
এর আগে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৯ রানে জিতেছে নেপাল। একই ভেন্যুতে আজ শেষ টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিবিয়ানদের ধবলধোলাই করার লক্ষ্যে নামবে তারা।
টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি তাই পরিপূর্ণ থাকবে বলাই যায়। ২২ হাজার দর্শককে হতাশ করতে চান না বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সেদিন হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প কিছু নেই তাঁর সামনে।৩ ঘণ্টা আগে
এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে সেরা বোলিং কার? এই প্রশ্নে এখন থেকে নাম নিতে হবে আলাউদ্দিন বাবুর। আজ বরিশালের বিপক্ষে ১৬ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাতে তাঁর দল রংপুর ৬ উইকেটে হারিয়েছে বরিশালকে। দিনের আরেক ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে ৩০ রানে জিতেছে চট্টগ্রাম।৩ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান মাঠের লড়াই যতটা না দেখা গেছে, তার চেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে অন্যান্য ঘটনা নিয়ে। দুই দেশের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে ৪৭ উদযাপন, হারিস রউফের বিমান ধসের মতো করে উদযাপন—এসব নিয়েই চর্চা হয়েছে বেশি। তবে গতকাল দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনালের ঘটনা যে৮ ঘণ্টা আগে
ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট—এবারের এশিয়া কাপে জাকের আলী অনিক সেটা হতে পারেননি। লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে দুই ম্যাচে জাকের বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু নেতৃত্বের ভারেই যে তিনি ভেঙে পড়েছেন।৯ ঘণ্টা আগে