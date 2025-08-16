Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক ও বিশ্বকাপজয়ী কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৩২
মারা গেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অধিনায়ক বব সিম্পসন। ছবি: এক্স
মারা গেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অধিনায়ক বব সিম্পসন। ছবি: এক্স

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসে বর্ণিল এক চরিত্রের নাম বব সিম্পসন। খেলোয়াড়, অধিনায়ক, কোচ ও ধারাভাষ্যকার—সব ক্ষেত্রে নিজের অসামান্য ছাপ রেখেছেন তিনি। অন্যতম প্রভাবশালী এই ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে শোকাস্তব্ধ এক দিন পার করছে অস্ট্রেলিয়া। শনিবার সকালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৮৯ বছর বয়সী সাবেক এই অধিনায়ক ও প্রথম পূর্ণমেয়াদি কোচের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

১৬ বছর বয়সে পেশাদার ক্রিকেটে নাম লেখানো সিমো অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন ৬২ টেস্ট। ৪৬.৮১ গড়ে ৪ হাজার ৮৬৯ রান ও বল হাতে শিকার করেছেন ৩১ উইকেট। ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে এসে ওয়ানডেতে অভিষেক হলেও দুটির বেশি খেলতে পারেননি।

১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে ২৯ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ১২টিতে জিতেছেন সিমো। সময়ের অন্যতম সেরা ওপেনারই নয়, স্লিপ ফিল্ডার হিসেবেও তাঁর বেশ সুনাম আছে। ১১০ ক্যাচের পর আর সন্দেহ থাকার কথা নয় এ নিয়ে। ১০ সেঞ্চুরির সব কটি অধিনায়ক হিসেবে করেছেন সিমো। ১৯৬৪ সালে ম্যানচেস্টারে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন ৩১১ রানের ঐতিহাসিক ইনিংস, যা তাঁর ক্যারিয়ার–সেরা। বিল লরির সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৮২ রানের উদ্বোধনী জুটি এখনো রেকর্ড হয়ে আছে।  

৫০ টেস্ট খেলার পর ১৯৬৮ সালে প্রথম অবসরে যান সিমো। ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় যখন বিভাজনের সুর, বিপদের সময়ে তখন হাল ধরেন তিনি। ৪১ বছর বয়সে ভারত ও পূর্ণশক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দলকে দিয়েছেন নেতৃত্ব।

সেই অস্ট্রেলিয়া যখন আবার খাবি খাচ্ছিল, তখনো এগিয়ে আসেন সিমো। ১৯৮৬ সালে এমন এক দলের কোচের দায়িত্ব নেন, যে দল গত দুই বছরে জেতেনি কোনো সিরিজ। অধিনায়ক অ্যালান বোর্ডারকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সংস্কৃতিকে দিয়েছেন এক নতুন পরিচয়। ডেভিড বুন, ডিন জোন্স, স্টিভ ওয়াহ, মার্ভ হিউজদের মতো তরুণদের নিয়ে শুরু করেন পালাবদল। ১৯৮৭ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে একে একে কেবল রত্নই উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ক্যাঙ্গারুদের সোনালি যুগের নেপথ্যে তাই সিমোকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয় বেশি।

১৯৮৭ সালে কোচের পাশাপাশি নির্বাচক প্যানেলে যুক্ত হন সিমো। মার্ক টেলর, শেন ওয়ার্ন, মার্ক ওয়াহ, ইয়ান হিলি, গ্লেন ম্যাকগ্রা, ম্যাথু হেইডেনরা উঠে আসেন তাঁর হাত ধরে। রাউন্ড দ্য উইকেটে বোলিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়ার্ন সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা পেতেন সিমোর কাছ থেকে। তাঁর অধীনে ১৯৮৯ অ্যাশেজ ফিরে পাওয়ার পর ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেটি ধরে রাখে অস্ট্রেলিয়া। সিমো অবশ্য ১৯৯৬ সালে কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। কোচ হিসেবে ফিটনেস ও ফিল্ডিংকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ বোর্ড গঠন: আইএসপিআর

পাবনায় প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে এএসআই উধাও, থানায় শ্বশুরের জিডি

সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ৭ হাজার টাকা

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

লিভারপুলের নাটকীয় জয়ে বর্ণবাদ বিতর্ক

লিভারপুলের নাটকীয় জয়ে বর্ণবাদ বিতর্ক

কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছে নারী পদ

কোয়াব পরিচালনা কমিটিতে থাকছে নারী পদ

দলবদলে বাজেটে লাগাম, নেই খুব বেশি চমক

দলবদলে বাজেটে লাগাম, নেই খুব বেশি চমক

চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক ও বিশ্বকাপজয়ী কোচ

চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক ও বিশ্বকাপজয়ী কোচ