অস্ট্রেলিয়া সিরিজে থাকছেন না ভারতের ‘মাথাব্যথা’

ট্রাভিস হেডের নাম এলে ভারতের স্বাভাবিকভাবেই ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের ঘটনা মনে পড়বে। দুই বছর আগে আহমেদাবাদসহ পুরো ভারতকে কাঁদিয়েছিলেন তিনি। ভারত যে তাঁর প্রিয় প্রতিপক্ষ, এটার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর নাম হয়ে গেছে ‘ট্রাভিস হেডেক’।
বিধ্বংসী হেডকে নিয়ে অবশেষে দুশ্চিন্তা দূর হলো ভারতের। এশিয়ার দলের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার। ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতেই মূলত দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন হেড। শেফিল্ড শিল্ডে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন তিনি।
হেডের পাশাপাশি জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান লায়ন, অ্যালেক্স ক্যারি, মারনাস লাবুশেনরাও অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। প্রত্যেকে যাঁর যাঁর রাজ্য দলে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে তাঁরাই খেলবেন, যাঁদের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের একাদশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে। শেষ দুই টি-টোয়েন্টির ভেন্যু গোল্ডকোস্ট ও ব্রিসবেন। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি সিরিজও অজিরা খেলছে মার্শের অধিনায়কত্বে।
ভারতকে ২০২৩ সালে দুইবার কাঁদিয়েছিলেন হেড। সে বছর নভেম্বরে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে লন্ডনের ওভালে জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া। লন্ডনে ফাইনালের দুই ইনিংসে ১৬৩ ও ১৮ রান করে পেয়েছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। তবে ভারতের বিপক্ষে হেডের সাম্প্রতিক সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে এশিয়ার দলটির বিপক্ষে ৬ ইনিংসে ২৩ গড়ে করেছেন ১৩৮ রান। তবে আইপিএলে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে অভ্যস্ত হেড ভারতীয় বোলারদের ভালো করেই চেনেন। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার সুযোগ পেলে বেশ তাণ্ডব চালাতে পারেন। জসপ্রীত বুমরা, হারশিত রানা, বরুণ চক্রবর্তীদের জন্য তাই শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে হেডের না থাকাটা একরকম স্বস্তির।
ইনজুরি, অফফর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই সমালোচনার মুখে ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। সুযোগ পেয়ে এই উইঙ্গারকে ধুঁইয়ে দিচ্ছিলেন নিন্দুকেরা। তবে মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই সব সমালোচনার জবাব দিলেন ১৮ বছর বয়সী ফুটবলার।
লা লিগায় রোববার রাতে এলচেকে ডেকে এনে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান পাঁচে নামিয়ে এসেছে কাতালানরা। অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে নবম মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন ইয়ামাল। সতীর্থ বালদের কাছ থেকে বল পেয়ে প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ দিয়ে জোরালো শটে লিড এনে দেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।
এই গোলের পর উদযাপনে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ইয়ামাল। কিছুটা দৌঁড়ে গিয়ে বার্সার ব্যাচ দেখান এবং কামড়ে দেন। ইয়ামাল যেন বোঝাতে চাইলেন, বাজ সময় থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি। নিন্দুকদের হতাশ করতে মাটির দিকে ইঙ্গিত করেন ইয়ামাল। এমনকি উদযাপনে নিজের কাঁধ থেকে ওজন নামানোর ইঙ্গিত করতেও দেখা যায় তাঁকে। সে সময় ডাগআউটে হান্সি ফ্লিকের উদযাপনও ছিল দেখার মতো। আনন্দে লাফিয়ে উঠেন তিনি। যেন প্রিয় ছাত্রের ফর্মে ফেরার উচ্ছ্বাস সবথেকে বেশি ছুঁয়ে গেছে এই জার্মান কোচকে।
গত সেপ্টেম্বরে চোট পান ইয়ামাল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠলেও রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ২৬ অক্টোবর রাতে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামেন তিনি। সেদিন নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন ইয়ামাল। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ম্যাচ শেষে রিয়ালের খেলোয়াড়দের তোপের মুখে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েও আলোচনায় এসেছেন। সব মিলিয়ে ভালো সময়ের দেখাই যেন পাচ্ছিলেন না তারকা ফুটবলার। অবশেষে এলচের বিপক্ষে গোল করে স্বরূপে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন ইয়ামাল।
ম্যাচ শেষে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলেছেন ফ্লিক। তিনি বলেন, ‘ইয়ামালকে তাঁর ইনজুরির বিষয়টি মাথায় রেখেই চলতে হবে। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে। তাঁকে অনুশীলন করতে হবে। ইনজুরি থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসাও নিতে হবে। সে এসব করে যাচ্ছে। ইয়ামালের চোট পুরোপুরি ভালো হয়েছে আমি সেটা বলতে চাই না। ইনজুরির কাজ হলো আসা এবং যাওয়া। তাই ইনজুরি পরিচালনা করেই খেলতে হবে।’
গত ১৫ অক্টোবর ইন্ডিয়ান হেভেনস প্রিমিয়ার লিগে (আইএইচপিএল) খেলার ঘোষণা দেন সাকিব আল হাসান। তারকা অলরাউন্ডার শেষ পর্যন্ত খেলেছেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। তবে ভারতীয় টুর্নামেন্টটিতে খেলতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন ক্রিস গেইল, থিসারা পেরেরারা।
৮ দল নিয়ে গত ২৫ অক্টোবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে আইএইচপিএলের পর্দা উঠেছে। আগামী ৮ নভেম্বর টুর্নামেন্টটির পর্দা নামার কথা। কিন্তু তার আগেই থমকে গেছে সব। খেলোয়াড়দের রেখে পালিয়েছেন আয়োজকরা। যেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিব্রতকর পরিস্থিতি।
টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া কয়েকজন খেলোয়াড়ের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত শনিবার রাতে শ্রীনগর ছেড়ে যান আয়োজকরা। সেই সময় হোটেলে আটকা পড়েন ৪০ জনের মতো খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা। তাঁদের কেউই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। এমনকি হোটেলের বিলও পরিশোধ করেনি আয়োজকরা। এমন পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যে হোটেল ছেড়েছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার।
আইএইচপিএলে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পারভেজ রসুল। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তিনি জানান, বিদেশি ক্রিকেটাররা ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সহায়তায় হোটেল ছেড়ে বের হয়ে যান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্পন্সররা নিজেদের সরিয়ে নেওয়ায় অল্থ সঙ্কটে পড়ে আয়োজকরা। তাই খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের হোটেলে রেখে পালাতে বাধ্য হয়েছেন তারা।
আইএইচপিএলে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেত গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কর্মকর্তা মেলিসা জুনিপার। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘সবাইকে রেখে টুর্নামেন্টের আয়োজকরা হোটেল ছেড়ে গেছেন। তারা খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের বিল পরিশোধ করেননি। সবাই যেন বের হতে পারে এজন্য আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।’
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক হচ্ছেন রুবাব দৌলা, বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়তা ছিল আগে থেকেই। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এই কর্পোরেট ব্যক্তিত্বকে বিসিবির পরিচালক ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনএসসি।
সবশেষ বিসিবি নির্বাচনে এনএসসি থেকে বিসিবি পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন পান এম ইসফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক। গত ৬ অক্টোবর নির্বাচনের দিন থেকেই বিতর্ক শুরু হয় ইসফাককে নিয়ে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে শোনা যায়, ২০২৪ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন তিনি। তাই তাঁর মনোনয়ন হুমকির মুখে পড়ে।
বিতর্কের মাঝেই নির্বাচনের পরদিন এনএসসি কোটায় বিসিবি পরিচালকের পদে বসেন রুবাবা। এই নারী ক্রীড়া সংগঠক নিজেই আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। বাকি ছিল কেবল এনএসসির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এক মাসের মাথায় ঘোষণা আসায় বিসিবির ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ পূর্ণাঙ্গ হলো।
এনএসসি জানিয়েছে, পদত্যাগ করেছেন ইসফাক। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে রুবাবাকে। ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর পদচারণা প্রথম নয়। এর আগে দীর্ঘ ৬ বছর বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ স্পেশাল অলিম্পিকস বোর্ডের সদস্যও হিসেবে দেখা গেছে রুবাবাকে। ২০০৭ সালে গ্রামীণফোন ও বিসিবির যৌথ উদ্যোগে মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি স্থাপনে ভূমিকা ছিল তাঁর।
তবে প্রথমবারের মতো ক্রিকেট প্রশাসনে আসলেন রুবাবা। আজ বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা।
হারমানপ্রীত কৌরের মতো রোহিত শর্মার নামের পাশেও থাকতে পারতো বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের তকমা। কিন্তু খুব কাছে গিয়েও হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তারকা ব্যাটারকে। ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হারায় স্বপ্নভঙ্গ হয় রোহিতের। তাই বোধহয় মেয়েদের বিশ্বকাপ জয়ের পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তিনি।
নভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোহিত। পরিবার নিয়ে পুরো ম্যাচ উপভোগ করেছেন তিনি। ম্যাচজুড়ে স্বাগতিক দলকে সমর্থন দিয়ে গেছেন এই ক্রিকেটার। বাকিদের মতো রোহিতকেও ভারত নারী দলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হতে দেখা গেছে।
দীপ্তি শর্মার করা ইনিংসের ৪৬ তম ওভারের তৃতীয় বলে হারমানপ্রীতের হাতে ধরা পড়েন নাদিনে ডে ক্লার্ক। ৫২ রানের জয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের। সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজে প্রকম্পিত হয় পুরো স্টেডিয়াম। খেলোয়াড়রা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে উদযাপনে মাতেন। ঠিক তখনই ক্যামেরায় আটকে যায় একটি দৃশ্য। দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন রোহিত। এমন সময় উপরে দিকে তাকান। তখন তাঁর চোখ ছলছল করছিল। যেন আরেকটু হলেই চোখ বেয়ে নেমে আসবে আনন্দ অশ্রু। রোহিত যেন নারী দলের মাঝেই নিজের অপূর্ণতাকে খুঁজে নিতে চাইলেন।
টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিলেও ভারতের হয়ে ওয়ানডে খেলে যাচ্ছেন রোহিত। সবশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে দল বাজে সময় পার করলেও ব্যাট হাতে চেনা ছন্দেই ছিলেন হিটম্যান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটির দেখা পেয়েছেন তিনি। জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ফর্ম ধরে রাখতে পারলে ২০২৭ বিশ্বকাপ দলের সঙ্গী হওয়াটা তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপার। অর্থাৎ এখনো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আছে রোহিতের সামনে।
