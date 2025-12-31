এবার ব্যর্থ সাকিব, বড় ব্যবধানে হারল তাঁর দলও

ক্রীড়া ডেস্ক
ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর হঠাৎ সাকিব আল হাসানের ছন্দপতন। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে গত রাতে ব্যাটিং কিংবা বোলিং, কোথাও তিনি নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। প্লে-অফের ম্যাচটিতে তাঁর দল এমআই এমিরেটস হেরেছে ৪৫ রানের বিশাল ব্যবধানে।
আইএল টি-টোয়েন্টির প্রথম কোয়ালিফায়ারে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ালিফায়ারে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের ‘ভিআইপি টিকিট’ পেয়ে যেত। এমআই এমিরেটসকে ৪৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ডেজার্ট ভাইপার্স। এমআই এমিরেটসের অলরাউন্ডার সাকিব এক অঙ্কের রান করে আউট হয়েছেন। এক ওভার বোলিং করেও তেমন সুবিধা করতে পারেননি।
২৩৪ রানের পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ২৭ রানেই ভেঙে যায় এমআই এমিরেটসের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে আন্দ্রে ফ্লেচারকে (৪) ফিরিয়েছেন ডেজার্টের পেসার খুজাইমা তানভীর। ফ্লেচার মূলত ফজলহক ফারুকির পরিবর্তে ব্যাটিং করতে নেমেছেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৪৩ বলে ৮১ রানের জুটি গড়েন টম ব্যান্টন ও মোহাম্মদ ওয়াসিম। ১১তম ওভারের তৃতীয় বলে ওয়াসিমকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন নাসিম শাহ। ওয়াসিম ৩২ বলে ৫ চারে ৪১ রান করে বিদায় নিয়েছেন।
ওয়াসিম বিদায় নেওয়ার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা এমআই এমিরেটস ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৮ রানে থেমে যায়। সতীর্থদের কাছ থেকে তেমন সাপোর্ট না পাওয়ায় ব্যান্টনের ঝড় বৃথা গেছে। ২৭ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৬৩ রান। আট নম্বরে নামা সাকিব ৬ বলে ১ চারে করেন ৮ রান। ডেজার্ট ভাইপার্সের উসমান তারিক ৪ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তাঁর সতীর্থ আন্দ্রিস গাউস হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৫৮ বলে ৭ চার ও ৯ ছক্কায় ১২০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন তিনি। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ডেজার্ট ভাইপার্স ২০ ওভারে ১ উইকেটে ২৩৩ রান করেছে। সাকিব এক ওভার বোলিং করে ১০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।
হেরে গেলেও অবশ্য ফাইনালে ওঠার আরেকটি সুযোগ পাচ্ছে এমআই এমিরেটস। ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলবে সাকিবের দল। সেই ম্যাচে এমআই এমিরেটসের প্রতিপক্ষ হবে এলিমিনেটরের জয়ী দল। আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এলিমিনেটরে মুখোমুখি হবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স-দুবাই ক্যাপিটালস। এই ম্যাচের পরাজিত দলের টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাবে এখানেই।
হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ড্যামিয়েন মার্টিন। কুইন্সল্যান্ডের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার বর্তমানে কোমায় রয়েছেন।৪২ মিনিট আগে
পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবে লাসিথ মালিঙ্গাকে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পেসারদের উন্নতির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। এক বিবৃবিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।১৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। স্থগিত ম্যাচ দুটি আগামীকাল আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সে সূচিতে আবারও পরিবর্তন আনল কর্তৃপক্ষ।১৫ ঘণ্টা আগে
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে। তার আগে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল পাকিস্তান। চোট পেয়েছেন এই তারকা পেসার। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।১৬ ঘণ্টা আগে
হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ড্যামিয়েন মার্টিন। কুইন্সল্যান্ডের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার বর্তমানে কোমায় রয়েছেন।
মার্টিনের শারীরিক অসুস্থতার খবর জানাজানি হয় গতকাল সন্ধ্যায়। ক্রিকইনফো আজ মার্টিনের হাসপাতালে ভর্তির খবর প্রকাশ করেছে। ৫৪ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটারকে বিশেষ এক ওষুধ প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে কোমায় রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘চ্যানেল নাইন’-এর প্রতিবেদনে জানা গেছে, বক্সিং ডেতে (২৬ ডিসেম্বর) বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মার্টিন। শোয়ার পরপরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে সিডনি মর্নিং হেরাল্ড আজ মার্টিনের অসুস্থতা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অস্ট্রেলিয়ার এই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত মার্টিন এখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে ঘিরে রাখা সুরক্ষামূলক ঝিল্লির ব্যথাই এই রোগের লক্ষণ। কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্ট হাসপাতালের মুখপাত্র আজ সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে বলেছেন, ‘গোল্ড কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে এখন গুরুতর অবস্থায় মার্টিন।’ অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার যেন দ্রুত সেরে ওঠেন, সেই প্রার্থনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ পোস্ট দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি স্পিনার ড্যারেন লেম্যান নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘মার্টিনের জন্য অনেক ভালোবাসা। শক্ত থাক যোদ্ধা। দ্রুত যেন সেরে ওঠ, সেই প্রার্থনা রইল।’
মার্টিনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ কর্প’কে গিলক্রিস্ট বলেন, ‘মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত মার্টিনের উন্নত চিকিৎসা চলছে। তার (মার্টিন) জীবনসঙ্গিনী আমান্দা ও তার পরিবার জানে অসংখ্য মানুষ তার জন্য প্রার্থনা করছে।’ খুব দ্রুত কোমা থেকে মার্টিন বের হয়ে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৬৭ টেস্ট, ২০৮ ওয়ানডে ও ৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মার্টিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪ বছরের ক্যারিয়ারে ২৭৯ ম্যাচে ৪২.৯২ গড়ে করেছেন ৯৮৭২ রান। তিন সংস্করণ মিলে ১৮ সেঞ্চুরি ও ৬১ ফিফটি করেছেন। ১৯৯৯, ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। ২০০৬ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শিরোপাও জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটার। ১৮ সেঞ্চুরির মধ্যে টেস্টে করেছেন ১৩ সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন পাঁচবার।
পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবে লাসিথ মালিঙ্গাকে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পেসারদের উন্নতির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। এক বিবৃবিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্ব শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের আয়োজক শ্রীলঙ্কা। বিশ্বমঞ্চে ভালো করতে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। তারই অংশ হিসেবে স্বল্প মেয়াদে মালিঙ্গাকে নিয়োগ দিয়েছে এসএলসি। এই মেয়াদ কার্যকর হবে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এমনটাই জানিয়েছে এসএলসি।
চুক্তির সময়টুকুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় থাকা পেসারদের নিয়ে কাজ করবেন মালিঙ্গা। ডেথ ওভার বোলিংয়ের জন্য ক্রিকেট বিশ্বে বেশ নাম করেছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সাবেক ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় শ্রীলঙ্কা।
২০০৬ সালের জুনে শ্রীলঙ্কার হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় মালিঙ্গার। দেশের হয়ে এই সংস্করণে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০২০ সালের মার্চে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। তার আগে ৮৪ ম্যাচের ৮৩ ইনিংসে নিয়েছেন ১০৭ উইকেট। সব মিলিয়ে এই সংস্করণে ২৮৯ ম্যাচ বল করে ঝুলিতে পুরেছেন ৩৯০ উইকেট। ইকোনমি রানরেট ৭.০৭। শ্রীলঙ্কার ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন মালিঙ্গা।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও দুর্দান্ত সময় পার করেছেন মালিঙ্গা। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ১২২ ম্যাচে নিয়েছেন ১৭০ উইকেট। বর্তমানে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘বি’–তে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও ওমান। ৮ ফেব্রুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে লঙ্গানরা। প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। স্থগিত ম্যাচ দুটি আগামীকাল আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সে সূচিতে আবারও পরিবর্তন আনল কর্তৃপক্ষ।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল চট্টগ্রামর রয়্যালসের। দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল রংপুর রাইডার্সের। দ্বিতীয়বারের মতো সূচিতে পরিবর্তন এনে এই ম্যাচ দুটি ৪ জানুয়ারি আয়োজন করবে গভর্নিং কাউন্সিল। তার আগে ১ ও ২ জানুয়ারির ম্যাচগুলো পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মাঠে গড়াবে। এক বিবৃতিতে বিসিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
আজকের দুটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন, তাঁদের জন্যও আছে সুখবর। স্থগিত হওয়া ম্যাচের টিকিট দিয়েই আগামীকাল মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকেরা। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে এক বার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’
খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার কিছু স্মৃতি আছে। আইসিসি ট্রফিতে ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমাদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মিন্টু রোডে। আমি সহ-অধিনায়ক ছিলাম তখন। বক্তৃতার একপর্যায়ে আমি একটা ভুল বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলাম। এটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ছিল।’
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে। তার আগে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল পাকিস্তান। চোট পেয়েছেন এই তারকা পেসার। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ব্রিসবেন হিটের হয়ে বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়েছেন আফ্রিদি। সেখানেই হাঁটুর চোটে পড়েন এই বাঁ হাতি পেসার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে তাঁর থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলো। গত ২৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সকে ৭ রানে হারিয়েছে ব্রিসবেন। সে ম্যাচের ১৪ তম ওভারে ওই চোট পান আফ্রিদি। সে ম্যাচে ৩ ওভারের বেশি বল করতে পারেননি তিনি।
হাঁটুর চোটের কারণে এরই মধ্যে বিগ ব্যাশ থেকে ছিটকে গেছেন আফ্রিদি। পরবর্তী ম্যাচে আগামীকাল স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রিসবেন। সে ম্যাচের পর পরীক্ষা করবেন আফ্রিদি। এরপর পাকিস্তানের বিমানে চড়ার কথা তাঁর। এরই মধ্যে এই ক্রিকেটারকে দেশে ফেরার নির্দেশনা দিয়েছে পিসিবি।
চোট পাওয়ার আগে বিগ ব্যাশটা ভালো মোটেও ভালো যায়নি আফ্রিদির। ৪ ম্যাচে বল হাতে নিয়েছেন ২ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ১১.১৯ রান। এমন অভিজ্ঞতা নিয়েই দেশে ফিরতে হচ্ছে আফ্রিদিকে। দেশে ফিরে গেলেও ব্রিসবেনের সমর্থন দিয়ে যাবেন তিনি।
এক বার্তায় আফ্রিদি লিখেছেন, ‘ব্রিসবেন হিট দল ও সমর্থকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি তার জন্য আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। চোটের কারণে আমাকে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। আপাতত চোট থেকে সুস্থ হওয়ার কাজ চালিয়ে যাব। আশা করি খুব শিগগিরই আবার মাঠে ফিরতে পারব। চলে গেলেও আমি ব্রিসবেনকে সমর্থন করব। দলের জয় উদযাপন করব।’
