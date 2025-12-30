বিপিএলের সূচিতে ফের পরিবর্তন আনল বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আজকের ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। স্থগিত ম্যাচ দুটি আগামীকাল আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সে সূচিতে আবারও পরিবর্তন আনল কর্তৃপক্ষ।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল চট্টগ্রামর রয়্যালসের। দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল রংপুর রাইডার্সের। দ্বিতীয়বারের মতো সূচিতে পরিবর্তন এনে এই ম্যাচ দুটি ৪ জানুয়ারি আয়োজন করবে গভর্নিং কাউন্সিল। তার আগে ১ ও ২ জানুয়ারির ম্যাচগুলো পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মাঠে গড়াবে। এক বিবৃতিতে বিসিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
আজকের দুটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন, তাঁদের জন্যও আছে সুখবর। স্থগিত হওয়া ম্যাচের টিকিট দিয়েই আগামীকাল মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকেরা। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে এক বার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’
খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার কিছু স্মৃতি আছে। আইসিসি ট্রফিতে ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমাদের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মিন্টু রোডে। আমি সহ-অধিনায়ক ছিলাম তখন। বক্তৃতার একপর্যায়ে আমি একটা ভুল বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলাম। এটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ছিল।’
আজ ভোর ছয়টায় না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশে ক্রীড়াঙ্গনে। শোকবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার খালেদা জিয়ার প্রয়াণে কাঁদতে দেখা গেল সংস্থাটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে।
আজ বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দুটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও সম্মান জানাতে দুটি ম্যাচই স্থগিত রেখেছে কর্তৃপক্ষ। ম্যাচ না হলেও বিকেলে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন বুলবুল। সেখানেই খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান।
বুলুবুল বলেন, ‘আমরা যখন ক্রিকেটে ভালো করতাম তখন তার অফিসে আমাদের দাওয়াত দিয়েছে। আমরা সেখানে গিয়েছি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি ছিল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। সেই পুরস্কার তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা আজ শোকাহত আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসি করুক।’
খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুলুবুল বলেন, ‘আমার স্মৃতি আছে কিছু। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে। আইসিসি ট্রফিতে ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমাদেরকে সংবর্ধনা দিয়েছিল মিন্টো রোডে। আমি সহ-অধিনায়ক ছিলাম তখন, ডায়াসে উঠেছিলাম। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমি একটা ভুল বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলাম। এটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ছিল।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে বিসিবির কার্যক্রম প্রসঙ্গে বুলবুল বলেন, ‘বিসিবির পক্ষ থেকে আমরা আজকে আমাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি এবং আমরা কালকে শোক দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা অর্ধনমিত রাখব। এখানে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বা কিছু না। আমরা সকলে বাংলাদেশের নাগরিক এবং আমরা সকলে শোকাবিভূত।’
বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে ভারত। তাদেরকে হারানো যেন প্রতিপক্ষ দলগুলোর জন্য কঠিন এক কাজ হয়ে গেছে। গৌতম গম্ভীর প্রধান কোচ হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, এশিয়া কাপ—সাদা বলের এই দুই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে সাদা বলে দাপট দেখালেও টেস্টে রীতিমতো ধুঁকছে এশিয়ার এই দলটি।
২০২৪-এর জুলাইয়ে গম্ভীর প্রধান কোচ হওয়ার পর ভারত এখন পর্যন্ত ১৯ টেস্ট খেলে জিতেছে ৭ ম্যাচ। ঘরের মাঠে ভারত গত বছর তুলনামূলক খর্বশক্তির নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে। এ বছর ভারতকে তাদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে। গম্ভীরের অধীনে ভারত নিজেদের মাঠে টেস্টে ৫ ম্যাচ হেরেছে, যা ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট হারের রেকর্ড। টেস্টে নিজেদের মাঠে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর গম্ভীরকে নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা।
সমালোচনায় বিদ্ধ গম্ভীরের চাকরি নিয়েও একরকম টানাটানি অবস্থা। দেশটির গণমাধ্যমগুলোতেও প্রশ্ন উঠেছে তাঁর কোচিংয়ের কলাকৌশল নিয়ে। এরই মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, সাদা বল ও লাল বলের ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আলাদা কোচ নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। টেস্টে কোচ হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণকে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে ভারতের সংবাদমাধ্যমে জানা যায়। তবে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, গম্ভীরের পরিবর্তে অন্য কাউকে টেস্ট কোচ করার পরিকল্পনা বোর্ডের নেই। বার্তা সংস্থা এএনআইকে বোর্ডের সহসভাপতি বলেন ‘গম্ভীরকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যে আলাপ-আলোচনা চলছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট একটা কথা বলতে চাই। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, গম্ভীরকে হটানোর কোনোরকম পরিকল্পনা নেই। এমনকি ভারতের জন্য অন্য কোনো কোচ আনার চিন্তাও করা হচ্ছে না।’
গম্ভীরের অধীনে এ বছরের জুন থেকে আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। শুবমান গিলের ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা এই সিরিজ দিয়েই শুরু হয়। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ হয়। ঘরের মাঠে ভারত এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভরাডুবির পর ফের সমালোচনা শুরু হয় গম্ভীরকে নিয়ে। বিশেষ করে কলকাতায় ১২৪ রানের লক্ষ্য থাকলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হেরেছে ৩০ রানে। পরবর্তীতে গুয়াহাটিতে ভারত ৪০৮ রানে হেরে যায় প্রোটিয়াদের কাছে। এই সিরিজে ওয়াশিংটন সুন্দরকে কখনো তিনে, কখনো আট নম্বরে ব্যাটিং করানো হয়েছিল বলে রবি শাস্ত্রী কড়া সমালোচনা করেছিলেন কোচ গম্ভীরের।
গম্ভীরের অধীনে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ৩-১ ব্যবধানে হেরেছে ভারত। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভরাডুবিতেই মূলত ২০২৩-২৫ চক্রের ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। তবে গম্ভীরকে সরানোর কথা জোরালোভাবে অস্বীকার করেন বিসিসিআই সচিব সাইকিয়া। ৪৮.১৫ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে ভারত। সবার ওপরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সফলতার হার ৮৫.৭১ শতাংশ। ৭৭.৭৮ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ড।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) আজ দুটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও সম্মান জানাতে ম্যাচ দুটি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটির নতুন সূচি জানাল দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
দুপুর একটায় দিনের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার কথা ছিল সিলেট টাইটানস ও চট্টগ্রামর রয়্যালসের। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল রংপুর রাইডার্সের। দুটি ম্যাচই আগামীকাল মাঠে গড়াবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ম্যাচ দুটির সময়সূচিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিলেট টাইটানস ও চট্টগ্রামর রয়্যালসের ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায়। ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের ম্যাচ মাঠে গড়াবে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে।
আজকের দুটি ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁদের জন্যও আছে সুখবর। স্থগিত হওয়া ম্যাচের টিকিট দিয়েই আগামীকাল মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকরা। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে গিয়ে এক বার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তার অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’
