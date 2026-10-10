বাংলাদেশের ভুলের পর হাসানের বলেই আউট সেই আফগান ওপেনার

আফগানিস্তানের ইনিংসের শুরুতেই উইকেটের দেখা পেতে পারতো বাংলাদেশ। কিন্তু আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিউ না নেওয়ায় সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
আবুধাবিতে একমাত্র টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আফগানিস্তানের ইনিংসের শুরুতেই ঘটে এই ঘটনা। হাসান মাহমুদের করা ওভারের প্রথম বলটি ঠিকভাবে সামলাতে পারেননি অতল। বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে চলে যায় উইকেটরক্ষক লিটনের হাতে। বাংলাদেশের ফিল্ডাররা জোরালো আবেদন করলেও তাতে সাড়া দেননি আম্পায়ার।
তবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিউ নেয়নি বাংলাদেশ। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল ব্যাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলট্রাএজে স্পষ্ট স্পাইক তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ, বল ব্যাটের কানায় লেগেই লিটনের গ্লাভসে জমা পড়েছিল। তবে বাংলাদেশ রিভিউ না নেওয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে যান অতল।
অথচ এর আগের ওভারেই অপ্রয়োজনীয় রিভিউ নিয়ে মূল্যবান একটি সুযোগ নষ্ট করেছিলেন শান্ত। হাসানের সেই ওভারে বল ব্যাটের কাছ দিয়েও যায়নি। ফলে রিভিউটি কাজে আসেনি। অথচ পরের ওভারেই উইকেট পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আরেকটি রিভিউ নেয়নি।
বাংলাদেশের ভুলে বেঁচে গেলেও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি অতল। সেই হাসানের শিকার হয়েই ফেরেন তিনি। ইনিংসে ১১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে তানজিদ হাসান তামিমের হাতে ক্যাচ দেন অতল। তার আগে ১৭ রান করেন তিনি। ৩০ রানে প্রথম উইকেট হারায় আফগানিস্তান। এর আগে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩৪৬ রানে করেছে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষে ৩১২ রানে পিছিয়ে আফগানিস্তান। ৩৪ রানে ১ উইকেট হারিয়ে মধ্যাহ্ন বিরতিতে গেছে তারা। আব্দুল মালিক ১৫ ও শাহিদুল্লাহ ২ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু করবেন।
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