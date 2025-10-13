Ajker Patrika
ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের ক্রিকেটে পাঁচ ক্রিকেটারের এতটাই অবদান ও প্রভাব ছিল, তাঁদের নামের পাশে বসেছে ‘পঞ্চপাণ্ডব’ তকমা। ধীরে ধীরে তাঁদের বিদায়ের পর বাংলাদেশ এখন অনুভব করে একজন সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল কিংবা মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের। ‘অনুভব’টা হয় বর্তমান বাংলাদেশ দলে ওই মানের ক্রিকেটার না থাকায়।

বিষয়টি ভাবাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদকে। সাংবাদিকদের আজ তিনি বলেছেন, ‘আমাদের একজন খেলোয়াড় চলে গেলে তার অভাব পূরণ করতে দুই-চার-পাঁচ বছর যেন না লেগে যায়। ভালো ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোর কথা যদি বলি। ভারত, ইংল্যান্ডে খেলোয়াড়ের অভাবটা হয় না।’ উন্নত ক্রিকেট দেশের কথা বলতে গিয়ে ভারতের উদাহরণ সামনে এনেছেন আসিফ, ‘একজন গেলে আরও ভালো কেউ চলে আসে। ভারতে দেখুন সবাই ভাবত বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা চলে গেলে কী হবে? এখন তাদের যারা আসছে তরুণেরা আরও ভালো।’

পাইপলাইন শক্তিশালী করতে ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগের কথা বললেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা, ‘আমরা ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের দিকে হাঁটছি। বিসিবিও বিভিন্ন অঞ্চলে মিনি বিসিবি করার উদ্যোগ নিচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলছি তাদের কীভাবে খেলায় আনা যায়। খেলার জন্য তাদের বাজেট আছে। ভবিষ্যতে যেন এমন না হয় যেন খেলোয়াড়ই খুঁজে পাচ্ছি না বা কেউ অবসরে গেলে তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছি।’

আসিফ মাহমুদ আরও যোগ করেন, ‘দল ছন্দে নেই, এটা স্বল্পমেয়াদি বিষয়। আবার ছন্দে ফিরে আসবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদি নীতিতে আমরা কাজ করতে বিশ্বাসী।’

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

রোমাঞ্চ জমিয়েও জিততে পারেনি বাংলাদেশ

‘দেয়াল’ ভেঙে জিততে চায় বাংলাদেশ

ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ আসিফ মাহমুদ

বাংলাদেশের আচরণে ক্ষুব্ধ হংকংয়ের ‘হ্যাটট্রিক হিরো’ দিলেন হুমকি

