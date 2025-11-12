Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামার আগে অস্ট্রেলিয়ার আরও দুশ্চিন্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩০
শন অ্যাবট (ডান) অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন। জশ হ্যাজলউড সুস্থ থাকলেও তাঁকে নিয়ে পুরোপুরি দুশ্চিন্তা দূর হয়নি। ছবি: সংগৃহীত
শন অ্যাবট (ডান) অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন। জশ হ্যাজলউড সুস্থ থাকলেও তাঁকে নিয়ে পুরোপুরি দুশ্চিন্তা দূর হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।

অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, জশ হ্যাজলউডরা ব্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে। এই প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। সিডনিতে আজ নিউ সাউথ ওয়েলস-ভিক্টোরিয়া ম্যাচের তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর হ্যাজলউড-অ্যাবট মাঠ ছেড়ে উঠে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অ্যাবট হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে পার্থ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট।

অ্যাবট-হ্যাজলউড দুজনেরই চোটের পর মেডিকেল পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। অ্যাবট ছিটকে গেলেও অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হ্যাজলউড সবুজ সংকেত পেয়েছেন। হ্যাজলউড-অ্যাবটের অবস্থা নিয়ে আপডেট জানিয়ে আজ এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বলেছে, ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী জশ হ্যাজলউড পার্থে অ্যাশেজের অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ দেবেন। সিডনিতে আজ ভিক্টোরিয়ার ইনিংসের এক পর্যায়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। হঠাৎ ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেন তিনি। স্ক্যানের পর তাঁকে মাংসপেশির চোট থেকে শঙ্কামুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রেনিং করবে তিনি। শন অ্যাবটও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। চোট গুরুতর হওয়ায় পার্থ টেস্টের দলে থাকছেন না। আসন্ন সপ্তাহগুলোতে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।’

হ্যাজলউডের ফিটনেসের ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার এখন গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ, তারকা পেসার কামিন্স ছিটকে যাওয়ায় হ্যাজলউডের ওপর অজিদের নির্ভরশীলতা এখন বাড়ছে। তার ওপর অ্যাবটের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডারও নেই। সেক্ষেত্রে পার্থ টেস্ট দিয়ে ডগেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ডগেট ৫০ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯০ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৯ বার। একবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন।

শেফিল্ড শিল্ডে হ্যাজলউড-অ্যাবট খেলেছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের জার্সিতে। তাঁদের চোটে পড়ার দিনে ভিক্টোরিয়ার কাছে ৩০০ রানে হেরেছে নিউ সাউথ ওয়েলস। এদিকে পার্থ টেস্টে কামিন্স না থাকায় অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। আর ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কামিন্স অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়