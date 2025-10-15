হারিয়েই প্রতিপক্ষ উইন্ডিজকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা ভারত কোচের

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই স্বর্ণালী যুগ এখন আর নেই। ‘প্রিয়’ সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতেই কদিন আগে ক্যারিবীয়রা সিরিজ খুইয়েছে নেপালের কাছে। ক্রিকেটের অপর দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টেস্টে শুধু হতাশা আর হতাশা। হারিয়ে খুঁজতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর।
উইন্ডিজ যেখানে ধুঁকছে, বিপরীতে ভারত। বিশ্ব ক্রিকেটে রাজত্ব করছে ভারত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এ বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, এশিয়া কাপ জিতেছে এশিয়ার দলটি। যার মধ্যে ২০২৫ সালের দুটি শিরোপা ভারত জিতেছে গম্ভীরের হাত ধরে। দিল্লিতে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে ভারতের প্রধান কোচ গম্ভীরকে ক্যারিবীয়দের ড্রেসিংরুমে নিমন্ত্রণ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এই ভিডিও প্রকাশ করেছে। উইন্ডিজ দলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে গম্ভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই বলে, ‘সবার প্রথমে তোমাদের ধন্যবাদ আমাকে দাওয়াত করার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা তোমরা এখানে সফর করেছ। ঘরের মাঠে হোক বা বিদেশে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলাটা আসলে বিশেষ কিছু।’
ব্রায়ান লারা, ক্রিস গেইল, ড্যারেন স্যামি, ডোয়াইন ব্রাভো, আন্দ্রে রাসেলদের মতো তারকা ক্রিকেটারদের সময় পেছনে ফেলে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের তর্ক-বিতর্কের ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। এমনকি গেইল-ব্রাভো দর্শকদের বিনোদন দিতেন নানাভাবে। পাশাপাশি ক্যারিবীয়দের আতিথেয়তার অনেক সুনাম রয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ড্রেসিংরুমে ‘মোটিভেশনাল স্পিকার’ বনে যাওয়া গম্ভীর গতকাল বলেন, ‘সবচেয়ে বড় কথা আমি ড্যারেনকে বলেছি, ‘তোমার ছেলেদের মাঠ ও মাঠের বাইরে নিজেদের এগিয়ে নিতে হবে।’ এটা দারুণ এক শিক্ষা। মাঠের বাইরে তাদের আতিথেয়তা, ভদ্রতা আমাদের দল তো বটেই, বিশ্বের অনেক দলেরই শিখতে হবে। মাঠে প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে পারলে তারা দারুণ এক রোল মডেলে পরিণত হবে।’
কিংস্টনে এ বছরের জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে ২৭ রানে অলআউট হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ড। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে সর্বনিম্ন ২৬ রানে অলআউট হওয়ার কীর্তি নিউজিল্যান্ডের। ১৯৫৫ সালে অকল্যান্ডে ইংল্যান্ড এমন বাজে মুহূর্ত উপহার দিয়েছিল কিউইরা। কিংস্টনের সেই বাজে পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধরে রাখে ভারতের বিপক্ষে সিরিজেও। আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে উইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারায় ভারত। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ কী করে দ্বিতীয় টেস্টে, সেটা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দেখেছেন দুই ক্যারিবীয় কিংবদন্তি স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস ও ব্রায়ান লারা। দ্বিতীয় টেস্টে ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলেছে দুর্দান্ত। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯০ রানে গুটিয়ে গেছে ক্যারিবীয়রা।
১২১ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারত গতকাল পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টায় ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে। তাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২-০ ব্যবধানে ভারতের কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে। ম্যাচ হারলেও দীর্ঘদিন পর লড়াকু মানসিকতা দেখা গেছে উইন্ডিজের। ক্যারিবীয়দের অনুপ্রেরণামূলক বার্তা দিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘ক্রিকেটকে ভালোবেসেই অনেক দল খেলে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দল রেখে কিছু উদ্দেশে। তোমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা ভালোবাসার চেয়েও বড় কিছু। আশা করি তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারকে উজ্জীবিত করতে পারবে।’
