২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে এক মাসে ৫০০ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন

ক্রীড়া ডেস্ক
সময় যত এগোচ্ছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বাড়ছে। শুরু হলেও এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ আমেজ। ৩৩ দিনে ৫০০ কোটিরও বেশি টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে। ২০০-এর বেশি দেশের বিপুল পরিমাণ দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল দ্বৈবচয়ন টিকিটিংয়ের প্রথম ধাপ। পরশু প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার পর ৫০ কোটিরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে ফিফা গত রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। ফিফার ২১১ সদস্যদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা আবেদন করেছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। কোন দেশের কতজন আবেদন করেছেন সেটা জানা যায়নি। তবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফিফা জানিয়েছে, এই তালিকায় শীর্ষে বিশ্বকাপের তিন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া থেকেও বিপুল পরিমাণ ভক্ত-সমর্থক আবেদন করেছেন।
দ্বৈবচয়ন পদ্ধতি শেষে যারা টিকিটের জন্য আবেদন করেছেন, সেটা ‘ফিফা টিকিটিং প্রক্রিয়া’র মাধ্যমে যাচাই করে দেখা হবে। প্রক্রিয়ার কাজ শেষ হলে দ্বৈবচয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভক্ত-সমর্থকদের হাতে টিকিট পৌঁছে দেওয়া হবে। টিকিটের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই এমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে ফিফা। জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক বার্তায় বলেন, ‘এক মাসের মধ্যেই ৫০ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন জমা পড়ার ঘটনা একটা বৈশ্বিক বার্তা। ফিফার পক্ষ থেকে আমি ফুটবলের ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।’
সমর্থকেরা ড্র–তে অংশ নিতে এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে ‘ফিফা ডট কম টিকিটস’ সাইটে যেতে পারেন। এই সাইটের মাধ্যমে টিকিট বিক্রি ও বিনিময়ও করা যাবে। মূলত অবৈধ ও অনুমোদিত টিকিট আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ঠেকাতেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। টিকিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ফলাফল কী হলো, তা ইমেইলে জানিয়ে দেওয়া হবে ভক্তদের। তবে ৫ ফেব্রুয়ারির আগে নয়। তিন আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর সরকারি ওয়েবসাইটে ভক্ত-সমর্থকদের ঢুকে টিকিটের ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের পরামর্শ দিয়েছে ফিফা। এমনকি বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা দ্রুত ভিসা আবেদনও করতে বলছে।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো এই বিশ্বকাপেই অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে বলে আশা ইনফান্তিনোর, ‘ভক্ত-সমর্থকদের এমন সাড়া প্রমাণ করে বিশ্বজুড়ে ফুটবলের কী জনপ্রিয়তা রয়েছে।’ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাবে ৪০৩ কোটি টাকা।গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ১১০ কোটি টাকা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), আইপিএল, পাকিস্তান সুপার লিগ, আইএল টি-টোয়েন্টি, এসএ টোয়েন্টিসহ বিশ্বের প্রায় সব ধরনের টুর্নামেন্টেই দেখা যায় আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের। মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মুজিব উর রহমান, ফজল হক ফারুকিদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই টুর্নামেন্টগুলোতে২৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্য ঘিরে গতকাল থেকেই উত্তপ্ত দেশের ক্রিকেট। তিনি পদত্যাগ না করলে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন গত রাতেই সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। ক্রিকেটাররা হোটেল শেরাটনে যাচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে
তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’, ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া—গত কয়েক দিনে নানা রকম বিতর্কিত মন্তব্য করা এম নাজমুল ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি।৩ ঘণ্টা আগে
ক্লাব ফুটবলে একসময় তাঁরা ছিলেন সতীর্থ। লিভারপুলে একসঙ্গে খেলেছিলেন পাঁচ বছর। কথাটা যে মোহাম্মদ সালাহ ও সাদিও মানের প্রসঙ্গে বলা, সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। গতকাল দুই বন্ধু হয়ে গেলেন প্রতিপক্ষ। শেষ হাসি হেসেছেন মানে।৩ ঘণ্টা আগে