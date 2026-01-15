ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’, ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া—গত কয়েক দিনে নানা রকম বিতর্কিত মন্তব্য করা এম নাজমুল ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
নাজমুলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বিবৃতিতে দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বলছে, ‘বিসিবি আবারও আমাদের এক সদস্যের করা বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছে। বিসিবির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পেশাদারি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাপারটি দেখবে বিসিবি। তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে লিখিত জবাব দিতে পাবে। প্রক্রিয়ার ফল কী আসে, সেটার ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এম নাজমুল ইসলাম আজ দুপুরের মধ্যে পদত্যাগ না করলে গত রাতে সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধের হুমকি দিয়েছেন ক্রিকেটের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। তাতে করে বিপিএলের মিরপুর অংশের খেলা অনেকটা শঙ্কার মধ্যে পড়ে যায়। এ কারণেই নাজমুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বিসিবি বলেছে, ‘২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ অংশে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট ও দেশে-বিদেশে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে বিপিএল বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। টুর্নামেন্ট যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে ও সফলতার সঙ্গে শেষ করা যায়, বিপিএল তাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’
যদি বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে গতকাল বিসিবিতে খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের নাজমুল বলেন, ‘আমরা তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। ভারত থেকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় লিটনদের ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চললেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। আজ বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছু নেই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, এখানে বোর্ডের লাভ-ক্ষতির কোনো বিষয় নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
২০২৬ বিপিএল শেষভাগে চলে এসেছে। ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ২৪ ম্যাচ হয়েছে সিলেটে। দুই দিনের বিরতি শেষে আজ শুরু হচ্ছে ঢাকা পর্ব। মিরপুরে বেলা ১টায় মাঠে গড়ানোর কথা চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। সূচি অনুযায়ী সন্ধ্যায় হওয়ার কথা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ। ১টার সময়ই বনানি শেরাটন হোটেলে কোয়াব সভাপতি মিঠুনের সংবাদ সম্মেলন হবে।
