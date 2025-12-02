Ajker Patrika
আইপিএল নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে মোস্তাফিজ, অর্ধেকে সাকিব

আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৩১
সাকিব আল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমান। ফাইল ছবি
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) পরিচিত নাম হয়ে উঠেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেকের পর গত কয়েক আসরে বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি গায়ে উঠেছে এই বাঁহাতি পেসারের। যথারীতি আইপিএলের ১২তম আসরের নিলামেও আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকছেন বাংলাদেশের আরেক তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।

১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে আইপিএলের পরবর্তী আসরের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ৩০ নভেম্বর ছিল নিলামের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার শেষ দিন। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন ১ হাজার ৩৫৫ জন ক্রিকেটার। গতকাল নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের তালিকা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে হস্তান্তর করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ—দাবি ক্রিকইনফোর।

সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে রাখা হয়েছে ৪৫ জন ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন মোস্তাফিজ। আইপিএলে বেশ সফল কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত এই বোলার। ডেথ ওভারে অসাধারণ বোলিংয়ের কারণে তাঁর প্রতি আলাদা চাহিদা থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর। গত আসরে দিল্লির হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ। তাঁর অর্ধেক, অর্থাৎ ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যে সাকিবের। জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলে বেড়াচ্ছেন এই অলরাউন্ডার।

যথারীতি আইপিএলের পরবর্তী আসরেও অংশ নেবে ১০টি দল। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ২৫ জন খেলোয়াড় স্কোয়াডে রাখতে পারবে। ১০টি ফ্র্যাঞ্জাইজিতে খেলোয়াড় টানার জন্য ৭৭টি জায়গা ফাঁকা আছে। এর মধ্যে বিদেশি ক্যাটাগরিতে নিলাম থেকে বিক্রি হবেন ৩১ জন ক্রিকেটার। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর পছন্দের তালিকা হাতে পাওয়ার পর মিনি নিলামের জন্য ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।

