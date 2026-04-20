বাংলাদেশের দুর্দান্ত বোলিং-ফিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারল না নিউজিল্যান্ড

প্রথম ম্যাচ হেরে এমনিতেই বেকায়দায় বাংলাদেশ। মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৬ রানে হারের পর অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর দিয়েই ঝড়টা বেশি বয়ে যায়। টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা দুর্দান্ত বোলিং করেছে।
মিরপুরে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ শুরু করেছে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে। আহত বাঘ কতটা ভয়ংকর হতে পারে, সেটাই দেখাল মিরাজের দল। বোলিং, ফিল্ডিংয়ে নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন নাহিদ রানা, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়রা। নিউজিল্যান্ড গুটিয়ে গেছে ১৯৮ রানে।
প্রথম ওয়ানডের মতো দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। সাবধানী শুরু করতে গিয়ে ৯.১ ওভারে ২ উইকেটে ২৮ রানে পরিণত হয় কিউইরা। হেনরি নিকোলস (১৩) ও উইল ইয়াংকে (২) নিজের পরপর দুই ওভারে ফিরিয়েছেন নাহিদ রানা।
চার নম্বরে নামা নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক লাথাম ৩৫ বল খেলে করেছেন ১৪ রান। ১৮তম ওভারের তৃতীয় বলে লাথামকে ফেরান সৌম্য সরকার। উইকেটরক্ষক লিটন দাস ক্যাচ ঠিকমতো ধরেছেন কি না, সেটা দেখতে তৃতীয় আম্পায়ার নিতিন মেননের শরণ নেন মাঠের দুই আম্পায়ার গাজী সোহেল ও রিচার্ড ইলিংওয়ার্ড। শেষ পর্যন্ত তাঁকে (লাথাম) আউট ঘোষণা করা হয়।
লাথামের বিদায়ে ৫২ রানে ৩ উইকেটে পরিণত হওয়া নিউজিল্যান্ডের হাল ধরেন নিক কেলি ও মুহাম্মদ আব্বাস। চতুর্থ উইকেটে ৬৬ বলে ৫৬ রানের জুটি গড়েন কেলি-আব্বাস। এই জুটি ভাঙতে রানার যতটুকু কৃতিত্ব, তাঁর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব লিটনের। ২৯তম ওভারের তৃতীয় বলে রানাকে পুল করতে যান আব্বাস। টাইমিংয়ে গড়বড় হয়ে যাওয়া বল উল্টো দিকে দৌড়ে বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচ ধরেন লিটন।
মিরপুরে গত শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ২ রান করে আউট হয়েছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। সেই ম্যাচে বাংলাদেশও হেরেছিল ২৬ রানে। তবে আজ যখন টিকে থাকার লড়াই, তানজিদ তামিমও জ্বলে উঠেছেন আপন শক্তিতে। কিউই বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন জয়ের বন্দরে।
