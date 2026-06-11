অবশেষে বালের্দির বদলি ঘোষণা করল আর্জেন্টিনা

২০২৬ বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা দলে যুক্ত হচ্ছেন মার্কোস সেনেসি। চোটে পড়া লিওনার্দো বালের্দির বদলি হিসেবে বৃহস্পতিবার ২৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে দলে ডেকেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।
টটেনহাম হটস্পারে সদ্য যোগ দেওয়া এই ডিফেন্ডার আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দেবেন। ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে আর্জেন্টিনা। সেই লক্ষ্যেই দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি।
এন্ট্রে রিওসের কনকর্ডিয়ায় জন্ম নেওয়া এবং সান লরেঞ্জো থেকে উঠে আসা সেনেসি মূলত বাঁ পায়ের সেন্টার ব্যাক। সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে ইংলিশ ক্লাব বোর্নমাউথের হয়ে দারুণ সময় পার করেছেন তিনি। তবে এরপরও স্কালোনির ঘোষিত ২৬ সদস্যের প্রাথমিক বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন এই ফুটবলার। এবার বালের্দির চোট সুযোগ করে দিল সেনেসিকে।
অপেক্ষার অবসান! কিছুক্ষণ পরই মেক্সিকোর এস্তাদিও আসতেকা স্টেডিয়ামে পর্দা উঠবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের। এর আগে রয়েছে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।গায়িকা শাকিরাও উপস্থিত থাকবেন, খেলোয়াড়দের প্রতি সমর্থন ও শুভকামনা জানাতে আবারও মাঠে ফিরছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন গায়িকা ইজে তিনিও।১ ঘণ্টা আগে
নিউইয়র্ক শহরে ফুটবল বিশ্বকাপ কাভার করতে এসেও ক্রিকেট পিছু ছাড়েনি! সাকিব আল হাসান যে শহরে গত দুই বছর টানা থাকছেন, সেখানে ক্রিকেট তো এসে পড়বেই বাংলাদেশ থেকে আগত ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে। নিউইয়র্কে সাকিবের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর লংআইল্যান্ডের বাসার দিকে যাওয়ার।২ ঘণ্টা আগে
রাইলি মেরেডেথির শর্ট লেংথের বলটা হুক করে ফাইন লেগের উপর দিয়ে মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। উল্লাসে মেতে উঠল বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয়ের ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের অংশীদার হলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। কিন্তু ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করত৩ ঘণ্টা আগে
একদিকে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে মেতে উঠেছে মেক্সিকো। অন্যদিকে দেশটিতে হচ্ছে একের পর এক বিক্ষোভ সমাবেশের। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এলাকায় গতকাল রাতে শত শত বিক্ষোভকারী আবারও জড়ো হয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে