গাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় নাঈম শেখের আবেগঘন পোস্ট

ক্রীড়া ডেস্ক
এই তো এ বছরের জুলাইয়ের ঘটনা। লিটন দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর বিমানবন্দরে গণমাধ্যমকর্মী, ভক্ত-সমর্থকদের ভিড় দেখা গেছে। তখন বাহবা পেলেও গতকাল যখন নাঈম শেখ-তাসকিন আহমেদরা দেশে ফিরলেন, উল্টো দুয়োধ্বনি শুনলেন। এমনকি তাঁদের গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে।
দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় পর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করে গত রাতে ফিরল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। দেশে ফেরার পর তাসকিনদের লক্ষ্য করে ‘ভুয়া-ভুয়া’ বলে ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁদের দিকে তেড়ে গেছেন। এমনটি হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই সবার জানা। এশিয়া কাপে তিন ম্যাচ, আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু আফগানদের কাছে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের শেষটা হয়েছে বাজেভাবে। গাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগময় বার্তা দিয়েছেন নাঈম শেখ। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গত রাতে এই বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘জয় আসে, পরাজয়ও আসে —এটাই খেলাধুলার বাস্তবতা। জানি, আমরা যখন হেরে যাই, তখন আপনাদের কষ্ট হয়, রাগ হয়। কারণ, আপনারাও এ দেশটাকে আমাদের মতোই ভালোবাসেন। কিন্তু আজ যেভাবে আমাদের প্রতি ঘৃণা, গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, তা সত্যিই কষ্ট দেয়। আমরা মানুষ, ভুল করি, কিন্তু কখনো দেশের প্রতি ভালোবাসা-চেষ্টার ঘাটতি রাখি না। প্রতিটি মুহূর্তে চেষ্টা করি দেশের জন্য, মানুষের জন্য, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে।’
ওয়ানডেতে সর্বশেষ ১২ ম্যাচের মধ্যে শুধু একটাতে জিতেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে প্রথম থেকে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত ক্রমাবনতি হয়েছে। ২২১, ১০৯, ৯৩—স্কোরকার্ডই বলে দিচ্ছে মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ওয়ানডেতে কতটা বাজে খেলেছে। যার মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। আর পরশু তৃতীয় ওয়ানডেতে ইবরাহিম জাদরানের একার ৯৫ রানই তো পুরো বাংলাদেশ করতে পারেনি। এই ম্যাচেই নাঈম শেখ ২৪ বল খেলে করেছেন ৭ রান।
নাঈমের মতে রাগ-ক্ষোভের পরিবর্তে যুক্তির ভিত্তিতে হওয়া উচিত সমালোচনা। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘আমরা যারা মাঠে নামি, আমরা শুধু খেলি না। আমরা দেশের নামটা বুকে নিয়ে নামি। লাল-সবুজ পতাকাটা শুধু শরীরে নয়, রক্তে মিশে থাকে। প্রতিটা বল, প্রতিটা রান, প্রতিটা শ্বাসে চেষ্টা করি সেই পতাকাটাকে গর্বিত করতে।হ্যাঁ, কখনো পারি, কখনো পারি না। ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়। সমালোচনা হোক যুক্তিতে, রাগে নয়। কারণ আমরা সবাই একই পতাকার সন্তান। জয় হোক, পরাজয় হোক — লাল-সবুজ যেন আমাদের সবার গর্ব থাকে, ক্ষোভের নয়।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার ধাক্কা সামলানোর খুব একটা সময় পাচ্ছে না বাংলাদেশ। শনিবার মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজটা বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং বলতে হচ্ছে। কারণ, বর্তমানে ৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১০
নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। যদি বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে, তাহলে ৯ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ব্যবধান কমাতে পারবে তারা। আশার বাণী শুনিয়ে নাঈম শেখ বলেছেন, ‘আমরা লড়ব, আবার উঠব। দেশের জন্য, আপনাদের জন্য, এই পতাকার জন্য। ইনশা আল্লাহ।’
১৮, ২১ ও ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডের ভেন্যু মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। প্রত্যেক ম্যাচই শুরু হবে বেলা দেড়টায়। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
