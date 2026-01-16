Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএলে শরীফুলের এমন সাফল্যের রহস্য কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৫
৯ রানে ৫ উইকেট নেন শরিফুল। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দুর্দান্ত ফর্মে আছেন শরীফুল ইসলাম। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে উইকেট শিকারীদের তালিকার শীর্ষে আছেন তিনি। চট্টগ্রাম রয়্যালসের এই বাঁ হাতি পেসার জানালেন, ব্যক্তিগত ডাটা অ্যানালিস্ট রাহুলের সঙ্গে কাজ করে এবারের বিপিএলে সফল তিনি।

আগেই বিপিএলের প্লে অফ নিশ্চিত করেছে চট্টগ্রাম। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে নোয়াখালীকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা। এদিন ৯ রানে ৫ উইকেট নেন শরীফুল। বিপিএলে এটাই তার সেরা বোলিং। এমন বোলিং করে স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি তিনি। ৮ ম্যাচ শেষে শরিফুলের শিকার ১৮ উইকেট। ১৫ উইকেট নিয়ে তালিকার দুইয়ে আছেন হাসান মাহমুদ।

ম্যাচ শেষে নিজের দারুণ পারফরম্যান্সের রহস্য জানাতে গিয়ে শরীফুল বলেন, ‘প্রতি ম্যাচের পর উনি (ডাটা অ্যানালিস্ট রাহুল) আমাকে সবকিছু পাঠান এবং যেখানে ভুল করি সেগুলো আর কী আমি পরের ম্যাচে যাতে না করি সেগুলো নিয়ে ম্যাচের আগে সেগুলো আর কি দেখে আসি বা কাজ করে আসি।’

৫ উইকেট নেওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে শরীফুল বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই ভালো লাগছে। ফাস্ট বোলার বলেন, স্পিনার বলেন, প্রতিটা বোলারের স্বপ্ন থাকে পাঁচ উইকেট নেওয়া। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে। তাই আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই, অনেক উপভোগ করেছি। বিশেষ করে আমার ভালো লাগছে আমরা ম্যাচ জিতেছি।’

দুর্দান্ত বোলিং করে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন শরিফুল। ম্যাচসেরা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মানুষকে বিলিয়ে দেন তিনি। তিনি বলেন, ‘আরেকটা বিষয় আমি বলেছিলাম যে, যতদিনই ক্রিকেট খেলব, যখন ম্যাচসেরা হবো সেই টাকাটা আমার এলাকার যারা আর কি একটু অভাব-অনটনে থাকে তাদের দিয়ে দিব… ইনশাআল্লাহ। তাই আমার খুবই ভালো লাগছে যে এই টাকাটা তাদের কাছে যাবে।’

