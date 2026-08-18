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ক্রিকেট

এবার উইজডেনেও ঠাঁই পেল বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া জয়ের গল্প

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৩২
এবার উইজডেনেও ঠাঁই পেল বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া জয়ের গল্প
অস্ট্রেলিয়াকে হেসেখেলে ডারউইনে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়াকে তাদের ডেরায় হারানোর পর বিশ্ব ক্রিকেটে চলছে বাংলাদেশ-বন্দনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) গত পরশু ডারউইনে ৯ উইকেটের পর বাংলাদেশের চার জয়ের একটির মধ্যে রয়েছে এই অজি দুর্গ জয়ের গল্প। এবার উইজডেনেও ঠাঁই করে নিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্ত-হাসান মাহমুদ-মেহেদী হাসান মিরাজ-তানজিদ হাসান তামিমদের এমন বীরত্বগাঁথা।

উইজডেন গতকাল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এই দশকের টেস্ট ইতিহাসের অপ্রত্যাশিত সাত জয়ের একটি তালিকা করেছে। যার মধ্যে তিনটিই বাংলাদেশের। সদ্য সমাপ্ত ডারউইন টেস্টে শান্ত-মিরাজদের এই জয়ের কাহিনি তো রয়েছেই। বাংলাদেশের অপর দুই টেস্ট জয়ের ঘটনা মূলত ২০২২ ও ২০২৪ সালের। ২০২৪ সালে পাকিস্তানকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে বাংলাদেশ ধবলধোলাই করেছিল। যে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের মাঠে হারাতেই পারছিল না, তাদেরকে হারিয়ে অচলায়তন বাংলাদেশ ভেঙেছে শান্তর নেতৃত্বেই। আর ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইতে ঐতিহাসিক জয় পায় বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের মাঠে প্রথমবার টেস্ট বাংলাদেশ জিতে ৮ উইকেটে। ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ইবাদত হোসেন চৌধুরী। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রানে ৬ উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করেন তিনি।

বাংলাদেশের যে চার ঐতিহাসিক জয়কে সেরার তালিকায় রাখল আইসিসিবাংলাদেশের যে চার ঐতিহাসিক জয়কে সেরার তালিকায় রাখল আইসিসি

উইজডেন গতকাল ক্যাপশন দিয়েছে, ‘বাংলাদেশ ডারউইনে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল—অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে এটাই তাদের প্রথম জয়। গত এক দশকে টেস্ট ক্রিকেটে ঘটে যাওয়া সাতটি অপ্রত্যাশিত জয় এখানে তুলে ধরা হলো।’ এই ক্যাপশনে যে আট ছবি পোস্ট করেছে, তার মধ্যে প্রথমটিতেই ঋষভ পন্ত-হাসান মাহমুদের কোলাজ করা ছবি। সাত ম্যাচের একটিতে রয়েছে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম টেস্টে ভরাডুবির ঘটনা। টেস্টে প্রথমবার দেখাতেই আফগানরা ২২৪ রানে হারায় বাংলাদেশকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত যে টেস্টটা ড্রয়ের সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, সেটাতেই জয় ছিনিয়ে নেয় আফগানিস্তান।

বাংলাদেশের চার, ভারতের দুই—দুই প্রতিবেশী দলের ছয় ঘটনাই উইজডেনের অপ্রত্যাশিত সাত জয়ের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। ২০২১ সালে পন্তের বীরত্বে গ্যাবা দুর্গ জিতে ভারতের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জয়ের ঘটনা ঠাঁই পেয়েছে ক্রিকেটের এই সাময়িকীতে। তবে ২০২৪ সালে ভারত নিজেদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। কিউইদের এই দলটি তুলনামূলক খর্বাকৃতির ছিল।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের টিকিট শেষবাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের টিকিট শেষ

২০২৪ সালে গ্যাবায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ রানের রোমাঞ্চকর জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৮ উইকেট নিয়ে শামার জোসেফ হয়েছেন ম্যাচসেরা। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট। সেবার সিরিজসেরার পুরস্কারও পান ক্যারিবীয় এই পেসার। উইজডেনের চলতি দশকে সাত অপ্রত্যাশিত জয়ের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে উইন্ডিজের এই জয়।

অস্ট্রেলিয়াকে ডারউইনে ৯ উইকেটে হারালেও ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বাংলাদেশ চারে। শান্তর দলের সফলতার হার ৬৬.৬৭ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ারও অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। ৭৭.৭৮ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে শীর্ষে অজিরা। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বিষয়:

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