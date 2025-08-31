৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রতিপক্ষ হতভম্ব, দর্শকেরাও দেখতে থাকলেন বিস্মিত চোখে। সালমান নিঝার যা করলেন, সেটার সাক্ষী হয়েও নিজেরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই ব্যাটার, যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা।
২৬ বলে ১২ ছক্কায় অপরাজিত ৮৬ রান। গতকাল কেরালা ক্রিকেট লিগে ক্যালিকাট গ্লোবস্টারের এমনই এক ধ্বংসাত্মক ইনিংস উপহার দেন সালমান। তাঁর রুদ্রমুর্তি দেখা যায় ১৯তম ওভারে। বাসিল থাম্পির করা সেই ওভারে টানা ৫ ছক্কা হাঁকান ২৮ বছর বয়সী এই ব্যাটার। শেষ ওভারে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবেন বলে শেষ বলে নেন সিঙ্গেল।
তিরুবনন্তপুরামের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আদানি ত্রিবান্দ্রামের অধিনায়ক কৃষ্ণ প্রসাদ শেষ ওভারটি তুলে দেন অভিজিৎ প্রবীণের হাতে। ম্যাচে এর আগে কোনো ওভারই করেননি অভিজিৎ। ভবিষ্যদ্বাণী পেলে হয়তো শেষ ওভারও করার জন্য রাজি হতেন না। সেই ওভারে ছয় বলে ছয় ছক্কাসহ ৪০ রান হজম করেন তিনি। বাউন্ডারি ছাড়া অতিরিক্ত চার রান আসে ওয়াইড ও নো বলে দৌড়ে দুই রান নেওয়া থেকে। প্রথম বলে ছক্কা হজমের পরই পরের দুটি বল ওয়াইড ও নো করেন অভিজিৎ। কিন্তু রেহাই পাননি শেষ চার বলেও ছক্কা হজম করতে হয় তাঁকে।
All hail the Globstars' king, Salman Nizar! 👑— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 30, 2025
A sweet and respectful gesture from the Globstars to their KING! 🫶#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/At7UWFbh3D
সালমানের ইনিংসের পর ৬ উইকেটে ১৮৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় ক্যালিকাট। ত্রিবান্দ্রামকে ১৭৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৩ রানের জয় পায় তারা।
এমন এক ইনিংস নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। গতবার সালমানকে ট্রায়ালে ডেকেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু নিলামে আর আগ্রহ দেখায়নি। মিডল অর্ডারে সালমানের মতো ব্যাটারের দরকার আছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের। আইপিএলের স্বপ্ন নিয়ে কেরালার এই স্থানীয় ব্যাটার বলেন, ‘আমাকে সব ম্যাচে পারফর্ম করতে হবে। কারণ দলকে জেতাতে হবে। এটাই আমার মূল লক্ষ্য। নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগী। আইপিএলে খেলা যদি ভাগ্যে লেখা থাকে, তাহলে সেটা ঠিকই হবে। আপাতত নিজের প্রক্রিয়া মেনে চলছি।’
