Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
২৬ বলে ৮৬ রান করেছেন সালমান নিঝার। ছবি: এক্স
২৬ বলে ৮৬ রান করেছেন সালমান নিঝার। ছবি: এক্স

প্রতিপক্ষ হতভম্ব, দর্শকেরাও দেখতে থাকলেন বিস্মিত চোখে। সালমান নিঝার যা করলেন, সেটার সাক্ষী হয়েও নিজেরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই ব্যাটার, যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা।

২৬ বলে ১২ ছক্কায় অপরাজিত ৮৬ রান। গতকাল কেরালা ক্রিকেট লিগে ক্যালিকাট গ্লোবস্টারের এমনই এক ধ্বংসাত্মক ইনিংস উপহার দেন সালমান। তাঁর রুদ্রমুর্তি দেখা যায় ১৯তম ওভারে। বাসিল থাম্পির করা সেই ওভারে টানা ৫ ছক্কা হাঁকান ২৮ বছর বয়সী এই ব্যাটার। শেষ ওভারে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবেন বলে শেষ বলে নেন সিঙ্গেল।

তিরুবনন্তপুরামের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আদানি ত্রিবান্দ্রামের অধিনায়ক কৃষ্ণ প্রসাদ শেষ ওভারটি তুলে দেন অভিজিৎ প্রবীণের হাতে। ম্যাচে এর আগে কোনো ওভারই করেননি অভিজিৎ। ভবিষ্যদ্বাণী পেলে হয়তো শেষ ওভারও করার জন্য রাজি হতেন না। সেই ওভারে ছয় বলে ছয় ছক্কাসহ ৪০ রান হজম করেন তিনি। বাউন্ডারি ছাড়া অতিরিক্ত চার রান আসে ওয়াইড ও নো বলে দৌড়ে দুই রান নেওয়া থেকে। প্রথম বলে ছক্কা হজমের পরই পরের দুটি বল ওয়াইড ও নো করেন অভিজিৎ। কিন্তু রেহাই পাননি শেষ চার বলেও ছক্কা হজম করতে হয় তাঁকে।

সালমানের ইনিংসের পর ৬ উইকেটে ১৮৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় ক্যালিকাট। ত্রিবান্দ্রামকে ১৭৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৩ রানের জয় পায় তারা।

এমন এক ইনিংস নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। গতবার সালমানকে ট্রায়ালে ডেকেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু নিলামে আর আগ্রহ দেখায়নি। মিডল অর্ডারে সালমানের মতো ব্যাটারের দরকার আছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের। আইপিএলের স্বপ্ন নিয়ে কেরালার এই স্থানীয় ব্যাটার বলেন, ‘আমাকে সব ম্যাচে পারফর্ম করতে হবে। কারণ দলকে জেতাতে হবে। এটাই আমার মূল লক্ষ্য। নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগী। আইপিএলে খেলা যদি ভাগ্যে লেখা থাকে, তাহলে সেটা ঠিকই হবে। আপাতত নিজের প্রক্রিয়া মেনে চলছি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার

‘লিটনের ফর্মে থাকাটা দলের জন্য জরুরি’

‘লিটনের ফর্মে থাকাটা দলের জন্য জরুরি’

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে রিয়ালের তিনে তিন

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে রিয়ালের তিনে তিন