ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের আবেদন খারিজ

ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপের ম্যাচ নিয়ে নাটক তো কম হচ্ছে না। দুই দলকে এক গ্রুপে রাখা নিয়ে চলছে সমালোচনা। এমনকি তাদের মাঠে নামার সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, সেই মুহূর্তে তাদের ম্যাচ বাতিলের আবেদনও করা হয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে।
সূচি অনুযায়ী ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপের ম্যাচ দুবাইয়ে হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হলেও সেটা খারিজ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মহেশ্বর বলেন, ‘কী দরকার আছে! এটা একটা ম্যাচ। হতে দিন। ম্যাচটি রোববার মাঠে গড়াবে। এটা নিয়ে আমরা কী করতে পারি? হতে দিন। প্রতিদিন ম্যাচ চলতেই থাকবে। কোনো না কোনো পক্ষ খেলবেই।’
এর আগে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল নিয়ে করা হয়েছিল পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আবেদন। ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, উর্বশী জৈনের নেতৃত্বে আইনের চার শিক্ষার্থী এই পিটিশন করেছিলেন।পিটিশনে দাবি করা হয়েছিল, এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় পর্যটক নিহতের ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পরিচালনা করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়ানোটা বেশি তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভারতের সাধারণ নাগরিক থেকে সেনা সদস্যদের আত্মদানের ব্যাপারটাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় পর্যটক নিহতের পর সামরিক সংঘাতে জড়ায় ভারত-পাকিস্তান। ভারত সেই অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। যুদ্ধবিরতির পরও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চলছে ‘যুদ্ধংদেহী মনোভাব’। ক্রিকেটেও এর প্রভাব পড়েছে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বিরোধিতা করে আসছেন। শ্রীশান্ত তো পাকিস্তানকে এশিয়া কাপ থেকেই বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছিলেন। ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের দাবি, দ্বিপক্ষীয় সিরিজে যেহেতু ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হচ্ছে না, তাহলে আইসিসি ইভেন্ট, এশিয়া কাপে তাদের খেলার দরকার কী! সৌরভ গাঙ্গুলী একবার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ আয়োজনের বিপক্ষে কথা বললেও পরবর্তীতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করতে বলেছিলেন।
‘এ’ গ্রুপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে থাকছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। দুবাইয়ে গতকাল আরব আমিরাতকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। পাকিস্তান মাঠে নামবে আগামীকাল। দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-ওমান। এর আগে এ বছরের জুলাই-আগস্টে লিজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লিউসিএল) ম্যাচ বয়কট করেছিল ভারত।
