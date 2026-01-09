আইসিসিকে বাংলাদেশের চিঠি পাঠানোর প্রশ্নে যা বলছে ভারতীয় বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
ঘনিয়ে আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই সময়ে দল নিয়ে কোথায় বিশ্লেষণ হবে, সেখানে উদ্বেগ, চিন্তা, আলোচনা বাংলাদেশের অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা নিয়ে।
ভারতে থেকে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর ভেন্যু শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে পরশু আইসিসিকে দ্বিতীয় দফায় চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার বিষয়টি তুলে ধরেছে আরও বিস্তারিতভাবে। এই চিঠির পর গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অভ্যন্তরীণ বৈঠকে বসেছে মুম্বাইয়ে।
এমনও গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তাড়াহুড়ো করে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বিসিসিআই সচিব দেবাজিৎ সাইকিয়ার পদত্যাগের মাধ্যমে বিসিবিকে রাজি করানো হতে পারে। যদিও এ গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে একাধিক সূত্র। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের খুবই আস্থাভাজন দেবাজিৎকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এত সহজ নয়! বরং জয় শাহ, দেবাজিৎ, আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত ভারতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই দেখবে বলে ধারণা করে বিসিবি।
বৈঠক শেষে বিসিসিআই সচিব দেবাজিতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরাতে বাংলাদেশ আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছে কি না। উত্তরে দেবাজিত বলেন, ‘এই বৈঠকটি মূলত সেন্টার অব এক্সেলেন্স ও অন্যান্য ক্রিকেট বিষয়ক আলোচনার জন্য ছিল। (বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে কি না) এটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।’
ঘনিয়ে আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই সময়ে দল নিয়ে কোথায় বিশ্লেষণ হবে, সেখানে উদ্বেগ, চিন্তা, আলোচনা বাংলাদেশের অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা নিয়ে।
ভারতে থেকে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর ভেন্যু শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে পরশু আইসিসিকে দ্বিতীয় দফায় চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার বিষয়টি তুলে ধরেছে আরও বিস্তারিতভাবে। এই চিঠির পর গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অভ্যন্তরীণ বৈঠকে বসেছে মুম্বাইয়ে।
এমনও গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তাড়াহুড়ো করে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বিসিসিআই সচিব দেবাজিৎ সাইকিয়ার পদত্যাগের মাধ্যমে বিসিবিকে রাজি করানো হতে পারে। যদিও এ গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে একাধিক সূত্র। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের খুবই আস্থাভাজন দেবাজিৎকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এত সহজ নয়! বরং জয় শাহ, দেবাজিৎ, আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত ভারতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই দেখবে বলে ধারণা করে বিসিবি।
বৈঠক শেষে বিসিসিআই সচিব দেবাজিতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরাতে বাংলাদেশ আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছে কি না। উত্তরে দেবাজিত বলেন, ‘এই বৈঠকটি মূলত সেন্টার অব এক্সেলেন্স ও অন্যান্য ক্রিকেট বিষয়ক আলোচনার জন্য ছিল। (বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে কি না) এটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।’
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে এসে খুবই বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। টানা ৬ হারে খাদের কিনারার পৌঁছে যায় তারা। অবশেষে বিপিএলে প্রথম জয়ের দেখা পেল নোয়াখালী। আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুর রাইডার্সকে ৯ রানে হারিয়েছে হায়দার আলীর দল।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আয় ঠিক কোথা থেকে আসে এনিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল বিশ্বকাপ ইস্যু নিয়ে কথা বলার সময় বলেন, ‘আমাদের ৯০-৯৫ শতাংশ রাজস্ব কিন্তু আইসিসি থেকে আসে, তাই সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।’১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সফরে গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে আয়ারল্যান্ড। সে সিরিজের দল নিয়েই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে আইরিশরা। আজ ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দারুণ এক কীর্তি গড়লেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এই টুর্নামেন্টে প্রথম বোলার হিসেবে দুবার হ্যাটট্রিক করলেন এই বাঁ হাতি পেসার। আজ নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকের দেখা পান তিনি।২ ঘণ্টা আগে