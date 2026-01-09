Ajker Patrika
আইসিসিকে বাংলাদেশের চিঠি পাঠানোর প্রশ্নে যা বলছে ভারতীয় বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
বৈঠকে বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস (পেছনে বাঁয়ে), সদস্য সচিব দেবাজিৎ সাইকিয়া, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা ও সাবেক ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ। ছবি: এক্স

ঘনিয়ে আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই সময়ে দল নিয়ে কোথায় বিশ্লেষণ হবে, সেখানে উদ্বেগ, চিন্তা, আলোচনা বাংলাদেশের অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা নিয়ে।

ভারতে থেকে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর ভেন্যু শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে পরশু আইসিসিকে দ্বিতীয় দফায় চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার বিষয়টি তুলে ধরেছে আরও বিস্তারিতভাবে। এই চিঠির পর গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অভ্যন্তরীণ বৈঠকে বসেছে মুম্বাইয়ে।

এমনও গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তাড়াহুড়ো করে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা বিসিসিআই সচিব দেবাজিৎ সাইকিয়ার পদত্যাগের মাধ্যমে বিসিবিকে রাজি করানো হতে পারে। যদিও এ গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে একাধিক সূত্র। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের খুবই আস্থাভাজন দেবাজিৎকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এত সহজ নয়! বরং জয় শাহ, দেবাজিৎ, আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত ভারতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই দেখবে বলে ধারণা করে বিসিবি।

বৈঠক শেষে বিসিসিআই সচিব দেবাজিতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরাতে বাংলাদেশ আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছে কি না। উত্তরে দেবাজিত বলেন, ‘এই বৈঠকটি মূলত সেন্টার অব এক্সেলেন্স ও অন্যান্য ক্রিকেট বিষয়ক আলোচনার জন্য ছিল। (বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে কি না) এটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।’

