Ajker Patrika
ক্রিকেট

টানা ৬ হারের পর অবশেষে নোয়াখালীর জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১৬
বোলারদের কল্যাণে জিতেছে নোয়াখালী। ছবি: বিসিবি
বোলারদের কল্যাণে জিতেছে নোয়াখালী। ছবি: বিসিবি

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে এসে খুবই বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। টানা ৬ হারে খাদের কিনারার পৌঁছে যায় তারা। অবশেষে বিপিএলে প্রথম জয়ের দেখা পেল নোয়াখালী। আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুর রাইডার্সকে ৯ রানে হারিয়েছে হায়দার আলীর দল।

নোয়াখালীর প্রথম ৬ ম্যাচ হারের জন্য সবচেয়ে বেশি দায় ব্যাটারদের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ব্যাটাররা। আজও স্কোরবোর্ডে বড় পুঁজি দাঁড় করাতে পারেনি দলটি। আগে ব্যাট করে ১ বল বাকি থাকতেই ১৪৮ রানে গুটিয়ে যায় নোয়াখালী। এই পুঁজি নিয়েও বোলারদের কল্যাণে জয় তুলে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। হাসান মাহমুদ, জহির খানদের দারুণ বোলিংয়ে ১৩৯ রানে থেমেছে রংপুর।

রংপুরকে কক্ষপথেই রেখেছিলেন ইফতেখার আহমেদ। ৩৭ রান করা এই পাকিস্তানি অলরাউন্ডার থামলে তাদের জয়ের সমীকরণ কঠিন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আর সমীকরণ মেলাতে পারেনি একবারের চ্যাম্পিয়নরা। খুশদিল শাহর ১৬ বলে ২৪ রানের ইনিংস কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। তাওহীদ হৃদয় ২৯ রান করলেও তাঁর ২৮ বলের ইনিংস দলের হার ঠেকাতে পারেনি। এছাড়া লিটন দাসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান। নোয়াখালীর হয়ে ৪ উইকেট নেন হাসান। ৪ ওভারে ২৬ রান দেন এই পেসার। ২৫ রানে ২ ব্যাটারকে ফেরান জহির। বল হাতে সবচেয়ে বেশি হিসেবি ছিলেন মোহাম্মদ নবী। ৪ ওভারে ১৬ রান দেন তিনি। তুলে নেন ১ উইকেট।

এর আগে নোয়াখালীর হয়ে ১০২ স্ট্রাইকরেটে ৩৮ রান করেন জাকের আলী। সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিলেন হাবিবুর রহমান সোহান। ১৬ বলে ৩০ রান এনে দেন এই ব্যাটার। এছাড়া সৌম্য সরকার ৩১ ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন করেন ২৮ রান। রংপুরের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। ৪৩ রানে এই পেসারের শিকার ৩ উইকেট। সমান উইকেট নিতে ১৮ রান দেন মোস্তাফিজুর রহমান।

জিতেও স্বস্তিতে থাকতে পারছে না নোয়াখালী। সবার আগে বাদ পড়ার শঙ্কায় আছে তারা। প্লে অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে বাকি ৩ ম্যাচে জিততেই হবে নোয়াখালীকে। সেই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলোর দিকে। ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানীতে অবস্থান করছে নোয়াখালী। ১০ পয়েন্ট পাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালস আছে শীর্ষে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

আইসিসিকে বাংলাদেশের চিঠি পাঠানোর প্রশ্নে যা বলছে ভারতীয় বোর্ড

আইসিসিকে বাংলাদেশের চিঠি পাঠানোর প্রশ্নে যা বলছে ভারতীয় বোর্ড

টানা ৬ হারের পর অবশেষে নোয়াখালীর জয়

টানা ৬ হারের পর অবশেষে নোয়াখালীর জয়

আইসিসি থেকে বিসিবি বছরে আসলে কত টাকা পায়

আইসিসি থেকে বিসিবি বছরে আসলে কত টাকা পায়

বাংলাদেশ সিরিজের দল নিয়েই বিশ্বকাপ খেলবে আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশ সিরিজের দল নিয়েই বিশ্বকাপ খেলবে আয়ারল্যান্ড