বাংলাদেশকে সুপার ফোরে দেখছেন পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
হার্শা ভোগলে, আকাশ চোপড়ার মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বেই বাদ পড়ে যাবে। কারণ, শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মতো তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে টপকে সুপার ফোরে বাংলাদেশের ওঠা কঠিন মনে করছেন তাঁরা। এখানেই ব্যতিক্রম পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক।
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ে বাংলাদেশ এবার খেলতে এসেছে এশিয়া কাপে। তানজিদ হাসান তামিম-পারভেজ হোসেন ইমনের মতো বিস্ফোরক টপ অর্ডার ব্যাটার আছেন এই দলে। মিডল অর্ডারে জাকের আলী অনিক-শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা ঝড় তুলতে প্রস্তুত। ছন্দে থাকা অধিনায়ক লিটন দাস এশিয়া কাপে যাওয়ার আগে নেদারল্যান্ডস সিরিজে দুটি ফিফটি করেছেন।
শোয়েব মালিকের মতে, এবারের এশিয়া কাপে ভালো করতে বাংলাদেশের ব্যাটারদের নিয়মিত রান করতে হবে। পাকিস্তানি এক গণমাধ্যমে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে বলেন, ‘ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতার অভাবটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঘাটতি। তারা মাঝেমধ্যে ভালো খেলে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ভালো ব্যাটিং করতে হবে। অর্থাৎ ২০ বা ২৫ রানের ইনিংস খেলে আউট হওয়া যাবে না। সেগুলোকে ৫০ বা ৭০ রানে নিয়ে যেতে হবে। বড় ইনিংস খেলতে পারলে যেকোনো দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে বাংলাদেশ। এমনটা করতে পারলে আমার মতে তারা (বাংলাদেশ) সুপার ফোরে উঠতে পারবে।’
বিপিএলে খেলার কারণে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন শোয়েব মালিক। বাংলাদেশ কীভাবে ভালো একাদশ তৈরি তে পারে, সেই ব্যাপারে একটা টোটকা দিয়েছেন তিনি। ৪৩ বছর বয়সী পাকিস্তানি ক্রিকেটার বলেন, ‘একটি ভালো একাদশ তৈরির সব সামর্থ্যই আছে বাংলাদেশের। ভালো একটা একাদশের জন্য পাঁচ-ছয় ব্যাটার, বড়জোর দুই অলরাউন্ডার, স্পিনার এবং পেসার লাগবে। বাংলাদেশের সবকিছুই আছে। সাইফউদ্দিন অনেক ভালো অলরাউন্ডার। ইয়র্কার দারুণ করতে পারে। লোয়ার অর্ডারে তার ব্যাটিং অনেক কার্যকরী। লেগ স্পিনার রিশাদ ব্যাটিংটাও দারুণ করতে পারে।’
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে গতকাল ১৪ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নেট রানরেট +১.০০১। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের জন্য এটাই এবারের এশিয়া কাপে তাদের প্রথম ম্যাচ।
