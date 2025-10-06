Ajker Patrika
বিসিবির বোর্ড সভায় মোবাইল নিষিদ্ধ করলেন বুলবুল

ক্রীড়া ডেস্ক    
বোর্ড সভায় আর মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। ছবি: বিসিবি
দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নির্বাচিত হয়ে আজ সংবাদ সম্মলেন তিনি জানান, এখন থেকে বিসিবির বোর্ড সভায় মোবাইল নিষিদ্ধ।

এর আগে বোর্ড পরিচালকদের অনেক গোপন তথ্য বা বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এমনকি নিজেদের গোপন বার্তার স্ক্রিনশটও প্রকাশ্যে এসেছে। নির্বাচনী সময়ে বিসিবি নীতি নির্ধারকদের বিব্রবতকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল বিষয়টি। তথ্য ফাঁস রোধে পরিচালনা পর্ষদের সভায় মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি বুলবুল।

বুলবুল বলেন, ‘সম্মান রেখেই আমি বলছি, আমরা সবাই পরিণত। সবাই কাজের নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করব। পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়ে আর ফোন অ্যালাউ করব না। চেষ্টা করব পেশাদার বোর্ড হিসেবে কাজ করার। কেউ যদি করে (নিজেদের গোপনীয় তথ্য ফাঁস) থাকে, এটা কোনো ভালো চর্চা না।’

আজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ফের পরিচালক ও বিসিবি সভাপতি হয়েছেন বুলবুল। শেষ মুহূর্তে তামিম ইকবাল নিজের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় তাঁর সভাপতি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল কেবল নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা। নানা নাটকীয় ও বিতর্ক ঘটনা পেরিয়ে আজ রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে নির্বাচন শেষে বিসিবির সভাপতি হয়েছেন বুলবুল। সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আরেক সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ।

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

বিসিবির বোর্ড সভায় মোবাইল নিষিদ্ধ করলেন বুলবুল

৪ মাসের মেয়াদে আসা বুলবুল যে কারণে ৪ বছরের বিসিবি সভাপতি

বুলবুলই ফের বিসিবি সভাপতি, সহসভাপতি পদে চমক

বিসিবির নির্বাচনে জিতলেন যাঁরা

