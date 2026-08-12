‘বাংলাদেশের এই দলটা কেমন, সেটা টেস্ট শেষে বলতে পারব’

বাংলাদেশের বিপক্ষে সবশেষ ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে টেস্ট খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ৯ বছর পর ফের এই সংস্করণে এশিয়ার দলটির বিপক্ষে মাঠে নামার অপেক্ষায় অজিরা। মাঝে লম্বা সময় খেলা না হওয়ায় নাজমুল হোসেন শান্তদের সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই স্বাগতিকদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের।
দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে আগামীকাল ডারউইনে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। ২২ আগস্ট ম্যাকাইতে সিরিজের দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলতে নামবে দুই দল। সিরিজ শুরুর আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন দুই দলের অধিনায়ক। সেখানেই বাংলাদেশের বর্তমান দল নিয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন কামিন্স।
কামিন্স বলেন, ‘আমি বাংলাদেশের বিপক্ষে কয়েকবার খেলেছি। যদিও বাংলাদেশে। অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে খেলা হয়নি। তারা ভালোই খেলছে। এখন তাদের রেট করতে পারছি না, কয়েক সপ্তাহ পর বলতে পারব (হাসি)। তবে তাদের দারুণ কিছু খেলোয়াড় আছে। তারা এমন এক দল যারা প্রতিপক্ষকে নার্ভাস করে দিতে পারে।’
শক্তির বিচারে এই সিরিজে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাটিং ব্যর্থতায় বাংলাদেশের জন্য পুরো পাঁচ দিন টিকে থাকাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে প্রতিপক্ষকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না কামিন্স। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়াকে ছেড়ে কথা বলবে না বাংলাদেশ
কামিন্স বলেন, ‘আমার মনে হয় না টেস্ট ম্যাচটা এত সহজ হবে। তারা (বাংলাদেশ) বেশ শক্তিশালী দল। কয়েকজন খেলোয়াড় আছে যাদের বিপক্ষে আমরা আগে খেলিনি। গত কয়েক বছরে তারা অনেক মেধাবী খেলোয়াড় খুঁজে পেয়েছে। তাই ভালো লড়াই হবে।
বাংলাদেশ সিরিজের আগে প্রস্তুতি নিয়ে কামিন্স বলেন, ‘মাঠে ফেরার আগে যথেষ্ট খেলেছি কিনা জানি না, এক-দুটো ওয়ানডে খেলেছি। আমরা দারুণ প্রস্তুতি নিয়েছি। বাংলাদেশ সিরিজে এখন আমাদের সব মনোযোগ।’
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