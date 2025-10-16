Ajker Patrika
ম্যাক্সওয়েল এখন মেয়েদের কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০৮
অস্ট্রেলিয়ার নারী বিগ ব্যাশ লিগে কোচ হলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ছবি: ক্রিকইনফো
পেশাদার ক্রিকেটকে এখনো বিদায় বলেননি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ওয়ানডেকে বিদায় বলেছেন। এবার তিনি একটি নারী ক্রিকেট দলের কোচের দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ক্রিকেটারের কোচিং ক্যারিয়ারের কথা জানিয়েছে স্থানীয় এক গণমাধ্যম।

চোটের কারণেই মূলত ম্যাক্সওয়েল কোচ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নারী বিগ ব্যাশ লিগে। ‘দ্য অস্ট্রেলিয়ান’ নামে স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমে আজ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ২১ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট স্প্রিং চ্যালেঞ্জে মেয়েদের মেলবোর্ন স্টারসের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করবেন ম্যাক্সওয়েল।

১, ৩ ও ৪ অক্টোবর বে ওভালের মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড। কব্জির চোটে পড়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা খেলতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার এই মারকুটে ব্যাটার কাজ করবেন অ্যান্ডি ক্রিস্টির সঙ্গে। ক্রিস্টি মেলবোর্ন স্টারস নারী দলের কোচ হিসেবে কাজ করবেন।

ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে শিখতে মুখিয়ে আছেন মেলবোর্ন স্টারসের নারী ক্রিকেটাররা। দলটির উইকেটরক্ষক ব্যাটার সোফি রিড বলেছেন, ‘স্বাভাবিকভাবেই টি-টোয়েন্টি খেলাটা ম্যাক্সওয়েল যে কারও চেয়ে ভালো বোঝেন। মাঠে তিনি আমাদের পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ পাব। সেটা আসলে অমূল্য। আমি তো ম্যাক্সওয়েলের মতো রিভার্স সুইপ করতে পারি না। দক্ষতার অভাবে একটু অপ্রচলিত শট খেলি।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে বোলিং অনুশীলন করছিলেন ম্যাক্সওয়েল। বোলিংয়ের সময় মিচেল ওয়েনের একটি শট ম্যাক্সওয়েলের হাতে লাগে। ওয়েনের জোরালো শটে ম্যাক্সওয়েলের হাতের হাড়ে চিড় ধরে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা তিনি যেমন মিস করেছেন, ভারতের বিপক্ষেও তাঁর ম্যাচ না খেলার সম্ভাবনা বেশি। ওয়ানডে থেকে অবসর নেওয়ায় ভারতের বিপক্ষে এই সংস্করণে তিনি খেলতে পারছেন না। কিন্তু ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দল দুটি। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর, ২ নভেম্বর, ৬ নভেম্বর ও ৮ নভেম্বর হবে সিরিজের পাঁচ টি-টোয়েন্টি। এই সিরিজেও না দেখা যেতে পারে ম্যাক্সওয়েলকে।

স্প্রিং চ্যালেঞ্জে প্রথম ম্যাচ মেলবোর্ন স্টারস খেলবে ২১ অক্টোবর অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে। এখানে বিগ ব্যাশের ৮ দলের পাশাপাশি দ্য অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি নারী ক্রিকেট দলও খেলে। বিগ ব্যাশ টুর্নামেন্টের আগে মূলত এটা আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয়বারের মতো ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আয়োজন করতে যাচ্ছে স্প্রিং চ্যালেঞ্জ। গত বছর প্রথমবারের মতো এই স্প্রিং চ্যালেঞ্জ আয়োজিত হয়েছিল।

