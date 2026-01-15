বিপিএলের ম্যাচ শুরু না হওয়ায় বিসিবির দুঃখপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এতক্ষণে মিরপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ম্যাচের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যেত। বেলা ১টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচ। তবে ক্রিকেটাররা মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের পরিবর্তে চলে গেছেন বনানি শেরাটন হোটেলে। নির্ধারিত সময়ে তাই দুপুরের ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি।
সাধারণত ম্যাচ শুরুর দুই ঘণ্টা আগে টিম বাস মাঠে পৌঁছানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। কারণ, ক্রিকেটাররা যে চলে গিয়েছেন মোহাম্মদ মিঠুনের সংবাদ সম্মেলনে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ভেতরে দর্শকসংখ্যা কম থাকলেও বাইরে দর্শক অনেক বেশি দেখা গেছে। ম্যাচ সময়মতো শুরু হওয়ায় শেরেবাংলার জায়ান্ট স্ক্রিনে দুঃখপ্রকাশ করে এক বার্তা দিয়েছে বিসিবি। বোর্ডে লেখা ছিল, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে আজকের চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস দলের মধ্যকার ম্যাচটি অনিবার্য কারণবশত দেরি হয়েছে। এতে দর্শকদের যে অসুবিধা হয়েছে, সেটার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং দর্শকদের অনুরোধ করছি ধৈর্য ধারণ করে সিটে বসতে। কারণ, ম্যাচটি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।’
বিভিন্ন কারণে দেশের ক্রিকেটে নতুন বছরে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। তাতে বিসিবি সভাপতি হিসেবে আমিনুল ইসলাম বুলবুল অসহায় হয়ে পড়েছেন। স্টেডিয়ামের এক উইকেটের সামনে তাঁকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। তাঁর চেহারা দেখেই যেন বোঝা যাচ্ছে, কী এক কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
২০২৬ বিপিএল শেষ ভাগে চলে এসেছে। ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ২৪ ম্যাচ হয়েছে সিলেটে। দুই দিনের বিরতি শেষে আজ শুরু হচ্ছে ঢাকা পর্ব। মিরপুরে বেলা ১টায় মাঠে গড়ানোর কথা চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। সূচি অনুযায়ী সন্ধ্যায় হওয়ার কথা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ। বেলা ১টায় বনানীর শেরাটন হোটেলে ক্রিকেটারদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুনের সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তবে এখনো সেই সংবাদ সম্মেলন শুরু হয়নি।
কদিন আগে তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’ বলায় তোপের মুখে পড়েন এম নাজমুল ইসলাম। তাসকিন আহমেদ, নাজমুল হোসেন শান্ত, রুবেল হোসেন, মুমিনুল হকরা তখন নাজমুলের পেশাদারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মিঠুনও গত রাতে নাজমুলের শব্দচয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেললে বিসিবির কোনো ক্ষতি হবে না, ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া—গতকাল এমন বক্তব্য দেওয়ায় নাজমুলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
