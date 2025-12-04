১ যুগের অপেক্ষা ঘুচিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় রুটের প্রথম সেঞ্চুরি, বাকি রইল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
চলতি অ্যাশেজ সিরিজকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছিল জো রুটকে নিয়ে। ভক্তদের মনে কৌতুহল ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবার সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরাবে তো তাঁর? ব্যাট হাতে ধারাবাহিক রান করলেও গত ১৩ বছর তাসমান পাড়ের দেশটিতে কোনোভাবেই ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে পারছিলেন না এই ব্যাটার। অবশেষে দীর্ঘ ১ যুগেরও বেশি সময়ের অপেক্ষা ফুরাল রুটের।
ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। স্কট বোল্যান্ডের করা ৬৬তম ওভারে চার মেরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। একই সঙ্গে অজিদের মাঠে তাদের বিপক্ষে এই সংস্করণে ১ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রুট। এখন কেবল বাংলাদেশে সেঞ্চুরি করা বাকি রইল তাঁর।
গ্যাবায় মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ওলি পোপ বোল্ড হলে উইকেট আসেন রুট। এক জ্যাক ক্রলি ছাড়া আর কেউ তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রান তোলেন রুট। এরপর হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, উইল জ্যাকসদের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি জুটি গড়ে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যান ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক।
টেস্টে এটা রুটের ৪০ তম সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন কেবল শচীন টেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক ক্যালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করার পথে ১৮১ বলে ১১ বাউন্ডারি মারেন রুট। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় তারকা ব্যাটারের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৯১ রানের। ৪৬ ইনিংস ব্যাট করে ১৩ ফিফটির দেখা পেয়েছিলেন রুট। এবার ফিফটিকে রূপ দিলেন সেঞ্চুরিতে।
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে ২৩ নভেম্বর। আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু চোটে পড়ায় গোলাপি বলের এই টেস্টে খেলা হচ্ছে না। কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকেই হাঁটুতে পেইনকিলার ইনজেকশন ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন উড। আজ গ্যাবায় শুরু হওয়া গোলাপি বলের টেস্টের একাদশে না থাকলেও চা পানের বিরতির সময় চ্যানেল সেভেনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের এই পেসার তিনি বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারজুড়ে সব সময় দৃঢ়তা দেখিয়েছি ও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। যেন আরও দ্রুত গতিতে বোলিং করতে পারি, সেই চেষ্টা করছি। তবে বয়স তো বাড়ছে।’
অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে উডের মাঠে ফেরার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি এখন বলছেন ভিন্ন কথা। ৩৫ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের এই পেসার বলেন, ‘আমার মনে হয় একটা সুযোগ আছে (অ্যাডিলেডে খেলার)। তবে বাস্তবতা বলছে সম্ভবত মেলবোর্নে খেলার সম্ভাবনা বেশি। তা না হলে এরপর সিডনিতে খেলব। আমাকে এখন সুস্থ হতে হবে।’ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে নতুন বছরে। ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট।
ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিংয়ে অভ্যস্ত উডের হাঁটুর চোট নতুন কিছু নয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষে তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। আইসিসির এই ইভেন্টে দুই ম্যাচ মিলে ১৭.৩ ওভার বোলিং করে ১২৫ রান খরচ করে কেবল ১ উইকেট পেয়েছিলেন। পার্থে যে টেস্টটা খেলেছেন, সেই ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ১৫ মাস পর ফিরেছেন তিনি। দুই ইনিংস মিলে ১১ ওভার বোলিং করেও কোনো উইকেট পাননি। বেশি ব্যথা অনুভব করলে এক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ব্রিসবেনে হাসার পর হাঁটুতে ‘নি ব্রেস’ পরছেন। এই মেডিকেল ডিভাইস হাঁটুকে যেকোনো ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করে ও অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। উড যে টেস্টে চোটে পড়েছিলেন, সেই টেস্টে ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেটে।
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) হার্ডলাইনে। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটারদের যেখানে আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতেন না, এবার তাঁরা খেলতে বাধ্য হচ্ছেন। কোহলি খেলবেন বিজয় হাজারে ট্রফিতে। রোহিত খেলতে যাচ্ছেন সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি।
টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া রোহিত এখন শুধু খেলছেন ওয়ানডে। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ব্যস্ত। শনিবার বিশাখাপত্তনমে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিশাখাপত্তনম থেকে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে তিনি মুম্বাইয়ের হয়ে খেলবেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সবশেষ রোহিত খেলেছেন ২০১২ সালে। সেবারও তিনি খেলেছিলেন মুম্বাইয়ের জার্সিতে।
মুম্বাই এবারের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ৫ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে চার ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দলটি। লক্ষ্ণৌয়ে ৬ ও ৮ ডিসেম্বর লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে মুম্বাই খেলবে ছত্তিশগড় ও ওডিশার বিপক্ষে খেলবে মুম্বাই। ১২ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্দোরে মুম্বাইয়ের নকআউট পর্বের ম্যাচগুলো হতে পারে। মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এক সূত্রের বরাতে ভারতের এক দৈনিক প্রকাশ করেছে, ‘তিনি (রোহিত) মুম্বাইয়ের হয়ে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির নকআউট পর্বে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।’
রোহিতের মতো কোহলিও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে অবসর নিয়েছেন। সামনে আইসিসির ওয়ানডে সংস্করণে বড় টুর্নামেন্ট ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কোহলি ও রোহিতের বয়স এখন ৩৭ ও ৩৮ বছর। এই টুর্নামেন্টের পরই যে তাঁরা (রোহিত-কোহলি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন, এটা অনেকটা নিশ্চিত। এক সংস্করণেই যেহেতু খেলছেন, সেহেতু আইসিসির এই ইভেন্টের আগে রোহিত-কোহলি ওয়ানডেতে কতটা ম্যাচ পান, সেটা নিয়ে নির্বাচকেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন। তাঁদের তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলিয়ে ম্যাচের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডেতে এখন তাঁর সেঞ্চুরি ৫৩। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সংখ্যা হলো ৮৪। রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রান করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। গতকাল ১০৫ রান করেও তাঁকে থাকতে হয়েছে পরাজিত দলে। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম ১১০ রান করে হয়েছেন ম্যাচসেরা।
রেকর্ডের হাতছানি নিয়েই ব্রিজবেন টেস্টে নেমেছিলেন মিচেল স্টার্ক। ৪০ তম ওভারে এসে অপেক্ষা ফুরায় তাঁর। হ্যারি ব্রুককে আউট করে ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক।
গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে স্টার্কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৪১২ উইকেট। চার বিরতি থেকে ফিরেই স্টার্কের হাতে বল তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ৩ উইকেট হারানোর ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তখন ১৭৬ রান। বোলিংয়ে এসে দ্বিতীয় ডেলিভারিতেই বাজিমাত করেন স্টার্ক।
তার বলে ড্রাইভের চেষ্টায় ব্যর্থ হন ব্রুক। বল চলে যায় স্মিথের হাতে। কোনো ভুল করেননি স্বাগতিক দলপতি। টেস্টে এটা স্টার্কের ৪১৫ তম উইকেট। ৪১৪ উইকেট নিয়ে এতদিন টেস্টে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার আকরাম। ১০৪ টেস্টের ১৮১ ইনিংস বল করেছেন তিনি। সেখানে ১০২ টেস্টের ১৯৫ ইনিংস বল করে রেকর্ড গড়লেন স্টার্ক।
ইংল্যান্ডের পতন হওয়া প্রথম ৩ উইকেটর মধ্যে দুইটাই নেন স্টার্ক। বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে আকরামের পাশে বসেন এই গতি তারকা। ব্রুককে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়ে সাবেক পেসারকে পেছন ফেললেন তিনি।
এর আগে পার্থ টেস্টেও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন স্টার্ক। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পথে ৫৮ রানে ৭ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রেকর্ড গড়ার পর স্টার্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন আকরাম। এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘তোমার জন্য আমি গর্বিত। তোমার অসাধারণ পরিশ্রম তোমাকে আলাদা করেছে। উইকেট সংখ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তোমার জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে না উঠলেও বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন ১৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা। সেই লক্ষ্যে আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ওমানকে ১৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম ও রাকিবুল হাসান রকি।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আমিরুল। ১৫ মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পান তিনি। হ্যাটট্রিক পেতেও তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। টুর্নামেন্টে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দুটি গোল করে বাংলাদেশ। ১৯ ও ২৫ মিনিটে জাল কাঁপান রকি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩, ৩৪ ও ৪০ মিনিটে গোল করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আমিরুল ও ওবায়দুল হাসান জয়।
শেষ কোয়ার্টারে ওমানের ওপর আরও আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ম্যাচসেরা রকি। সেই সময় আব্দুল্লাহও তাঁর দ্বিতীয় গোল করেন। ৫১ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ সাজু। এর মাঝে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নারে পঞ্চমবার জাল কাঁপান আমিরুল। ১২ গোল করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশের এই ডিফেন্ডার।
