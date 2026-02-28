যুদ্ধে সৌদিতে আটকা মুশফিক, ঢাকায় ফেরার আকুতি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরানও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে তাই বিরাজ করছে অস্থিরতা। এমন বিপদেই আটকা পড়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। সৌদি আরবে উমরাহ করতে গিয়েছেন তিনি। আজ ঢাকায় ফেরার কথা থাকলেও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বন্ধ রয়েছে সমস্ত ফ্লাইট।
মুশফিক তাই জানেন না কখন ঢাকায় ফিরতে পারবেন। এখন জেদ্দার বিমানবন্দরেই আছেন তিনি। এক ফেসবুক পোস্টে মুশফিক লেখেন, ‘সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি কয়েকদিন আগে উমরাহ হজের জন্য মক্কায় এসেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্, আমার হজ (উমরাহ) শেষ করেছি এবং আজ দুবাই হয়ে (এমিরেটস এয়ারলাইন্সে) বাংলাদেশে ফেরার কথা ছিল। আমরা আজ সকালে জেদ্দা থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে ইকে ০৮০৬ ফ্লাইটে রওয়ানা হয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সমস্ত ফ্লাইট জেদ্দায় ফিরে এসেছে। এখন আমি আরও হাজার হাজার যাত্রীর সঙ্গে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবস্থান করছি। একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন আমরা অন্যান্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে কখন এবং কীভাবে ঢাকা পৌঁছাতে পারব।’
ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া মুশফিক বাংলাদেশের হয়ে এখন শুধু টেস্টই খেলে থাকেন। গত নভেম্বরে শততম টেস্টের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। সম্প্রতি খেলেছেন বিপিএলও। তবে অদম্য কাপ টি-টোয়েন্টি ও বিসিএল ওয়ানডেতে খেলছেন না এই ক্রিকেটার। তাই অবসর সময়টি কাজে লাগাতে উমরাহ পালনে সৌদি আরবে যান তিনি।
বাংলাদেশের পরবর্তী টেস্ট খেলবে ৮ মে পাকিস্তানের বিপক্ষে পাকিস্তানের মাটিতে। সব ঠিক থাকলে সেই ম্যাচে খেলবেন মুশফিক। তবে আপাতত এই সময়ে দেশে ফেরার আকুতি করছেন তিনি।
শনিবার সকালে ইরানে যৌথ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইসরায়েলসহ আশপাশের দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালায় ইরান।
বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) আজ ম্যাচই ছিল উত্তেজনায় ভরপুর। রাজশাহীতে ৩২২ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে মধ্যাঞ্চল। অন্যদিকে বগুড়ায় শেষ উইকেটের লড়াইয়ে জয় পেয়েছে পূর্বাঞ্চল।২ ঘণ্টা আগে
রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ মৌসুমে। গত কয়েক দশকে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট অংশ নিলেও শিরোপা জেতা যেন রীতিমতো স্বপ্নের মতো ছিল তাদের জন্য। এবার সেই অধরা স্বপ্নই ধরা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের কাছে।৪ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বিসিএল ওয়ানডের ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের বোলারদের তুলোধোনা করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩২২ রানের বিশাল পুঁজি গড়েছে উত্তরাঞ্চল। তাওহীদ হৃদয়ের সেঞ্চুরির দিনে তানজিদ তামিম অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছেন শতক। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি করেন সাব্বির রহমান।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কঠিন সমীকরণে পড়ে গেছে পাকিস্তান। জয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে সালমান আলী আগার দলকে। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজার মতে–কোনো সমীকরণ মিলিয়ে নয়, বরং পবিত্র রমজানের রহমতে শেষ চারে পা রাখবে পাকিস্তান।৪ ঘণ্টা আগে