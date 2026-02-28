জিসানের সেঞ্চুরিতে অবিশ্বাস্য জয় মধ্যাঞ্চলের

বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) আজ ম্যাচই ছিল উত্তেজনায় ভরপুর। রাজশাহীতে ৩২২ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে মধ্যাঞ্চল। অন্যদিকে বগুড়ায় শেষ উইকেটের লড়াইয়ে জয় পেয়েছে পূর্বাঞ্চল।
রাজশাহীতে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে তাওহীদ হৃদয়ের সেঞ্চুরি, তানজিদ তামিমের ৯২ রানের ইনিংস আর সাব্বির রহমানের ঝোড়ো ৭৩ রানে ভর করে ৩২২ রানের পাহাড় গড়েছিল উত্তরাঞ্চল। মধ্যাঞ্চলের আবু হায়দার রনি ৪টি উইকেট নিলেও আরেক পেসার তাসকিন আহমেদ ১০ ওভারে ৭৯ রান দিয়ে ছিলেন বেশ খরুচে।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যাঞ্চল শুরুতেই নাঈম শেখ ও সাইফ হাসানকে হারালেও ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন জিসান আলম। উত্তরাঞ্চল বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছেন তিনি। তুলে নিয়েছেন ৭৪ বলে সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ৯৩ বলে ১৬ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় ১২৭ রানে থামেন জিসান।
মাঝপথে মাহফিজুল ইসলাম রবিনের ৮১ বলে ৫৪ রান জয়ের ভিত গড়ে দেয়। তবে শেষ কাজটুকু সারেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। মাত্র ২৬ বলে ৫৪ রানের অপরাজিত এক ক্যামিও খেলে ২ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে দলকে ফাইনালে তোলেন তিনি। উত্তরাঞ্চলের হয়ে ১০ ওভারে ৬৫ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ২টি উইকেট নিতে এসএম মেহরব খরচ করেছেন ৪৫ রান।
বগুড়ায় দিনের অন্য ম্যাচে ১৮১ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একপর্যায়ে ১৪০ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে হারের কিনারায় ছিল পূর্বাঞ্চল। কিন্তু দশম উইকেটে দৃশ্যপটে হাজির হন দুই বোলার হাসান মাহমুদ ও মুশফিক হাসান। মূলত ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে দায়িত্ব তুলে নেন হাসান। তার ৪৫ বলে অপরাজিত ৩৫ রানের লড়াকু ইনিংসে ভর করে ১ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয় পায় পূর্বাঞ্চল। মুশফিক হাসান ৩৫ বল খেলে ৪ রানে অপরাজিত থেকে তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা দক্ষিণাঞ্চল ১৮০ রানেই গুটিয়ে যায়। আনিসুল ইসলামের ৫০ আর রবিউল হকের ৩১ রান ছাড়া কেউই থিতু হতে পারেননি। অল্প পুঁজি নিয়েও দক্ষিণাঞ্চলের বোলাররা লড়াই জমিয়ে তুললেও শেষ রক্ষা হয়নি হাসান মাহমুদের বীরত্বে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরানও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে তাই বিরাজ করছে অস্থিরতা। এমন বিপদেই আটকা পড়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। সৌদি আরবে উমরাহ করতে গিয়েছেন তিনি। আজ ঢাকায় ফেরার কথা থাকলেও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বন্ধ রয়েছে সমস্ত ফ্লাইট।১ ঘণ্টা আগে
রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ মৌসুমে। গত কয়েক দশকে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট অংশ নিলেও শিরোপা জেতা যেন রীতিমতো স্বপ্নের মতো ছিল তাদের জন্য। এবার সেই অধরা স্বপ্নই ধরা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের কাছে।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কঠিন সমীকরণে পড়ে গেছে পাকিস্তান। জয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে সালমান আলী আগার দলকে। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজার মতে–কোনো সমীকরণ মিলিয়ে নয়, বরং পবিত্র রমজানের রহমতে শেষ চারে পা রাখবে পাকিস্তান।৪ ঘণ্টা আগে