বাংলাদেশের স্পিন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে প্রস্তুত নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম। ফাইল ছবি

ঘরের মাঠের চেনা কন্ডিশন ছেড়ে বাংলাদেশের বৈরি পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াই এখন নিউজিল্যান্ডের মূল লক্ষ্য। সাদা বলের সিরিজ সামনে রেখে আজ সোমবার দুই দফায় ঢাকায় পা রাখছে কিউইরা। বাংলাদেশে আসার আগে স্পিন-সহায়ক উইকেট নিয়ে নিজেদের সতর্ক অবস্থানের কথা জানিয়েছেন দলের অধিনায়ক টম ল্যাথাম।

বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সাংবাদিকদের ল্যাথাম বলেন, ‘আমরা জানি যে স্পিন এখানে বড় ভূমিকা রাখবে এবং কন্ডিশন নিউজিল্যান্ডের তুলনায় ভিন্ন হবে। যখন কোনো ভিনদেশি পরিবেশে সফর করা হয়, তখন সিরিজ ভালোভাবে শুরু করার জন্য ম্যাচের আগের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মানিয়ে নেওয়াটা জরুরি এবং আমরা আশা করি সেটি কার্যকরভাবে করতে পারব।’

আইপিএল ও পিএসএলের কারণে ব্যস্ততায় প্রথম সারির অন্তত ১০ জন ক্রিকেটারকে ছাড়াই বাংলাদেশে আসছে নিউজিল্যান্ড। তবে এই খর্বশক্তির দল নিয়েও আশাবাদী ল্যাথাম। তরুণদের জন্য এটি বড় সুযোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আইপিএল এবং পিএসএলে অংশ নেওয়ায় সফরটি তরুণ বা তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করেছে। তবে স্কোয়াডের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো সময়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি বা ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রত্যেকের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থাকাটা আসন্ন সফরের জন্য ইতিবাচক হবে। এছাড়া, এই খেলোয়াড়দের আরও অভিজ্ঞতা অর্জন দলের শক্তিমত্তা বাড়াতে সাহায্য করবে।’

নিউজিল্যান্ড দল আজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে ঢাকায় অবতরণ করবে। ছোট অংশ বিকেলে পৌঁছালেও দলের মূল বহরটি রাত ১১টার দিকে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। আগামীকাল বিশ্রাম শেষে বুধবার থেকে মিরপুরের শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ইনডোর অনুশীলনের মাধ্যমে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার লড়াই শুরু করবে সফরকারীরা।

১৭ এপ্রিল মিরপুরে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে শুরু হবে মাঠের লড়াই। এরপর ২০ এপ্রিল দ্বিতীয় ওয়ানডে এবং ২৩ এপ্রিল চট্টগ্রামে হবে সিরিজের শেষ ওয়ানডে। টি–টোয়েন্টির লড়াই শুরু হবে ২৭ এপ্রিল চট্টগ্রামে। সিরিজের বাকি দুই টি-টোয়েন্টি ২৯ এপ্রিল ও ১ মে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হবে।

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

হরমুজ নয়, কেবল ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ অবরোধ ঘোষণা, কার্যকর আজ থেকেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা নোট নিয়ে যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের টুইট, ইসরায়েলের সঙ্গে বিবাদ তুঙ্গে

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের স্পিন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে প্রস্তুত নিউজিল্যান্ড

বাংলাদেশের স্পিন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে প্রস্তুত নিউজিল্যান্ড

‘আমার ক্যারিয়ারে আর অবশিষ্ট কী রইল’

‘আমার ক্যারিয়ারে আর অবশিষ্ট কী রইল’

রাজস্থানের জয়রথ থামাতে পারবে তো হায়দরাবাদ

রাজস্থানের জয়রথ থামাতে পারবে তো হায়দরাবাদ

আইপিএল রেখে বাংলাদেশ সিরিজে থাকছেন ভারতীয় আম্পায়ার

আইপিএল রেখে বাংলাদেশ সিরিজে থাকছেন ভারতীয় আম্পায়ার