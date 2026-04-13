রাজস্থানের জয়রথ থামাতে পারবে তো হায়দরাবাদ

টানা চার জয় নিয়ে আইপিএলে শীর্ষে আছে রাজস্থান রয়্যালস। তাঁদের জয়রথ থামাতে পারবে তো সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আইপিএল ছাড়াও দেখে নিন আজকের টিভি সূচি—
ক্রিকেট
আইপিএল
হায়দরাবাদ-রাজস্থান
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
পিএসএল
পেশোয়ার-মুলতান
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ইউনাইটেড-লিডস
রাত ১, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এসএ গেমসে টানা দুবারের সোনাজয়ী ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার সীমান্ত। আরও একটি সোনা জয়ের প্রস্তুতি যখন নিচ্ছিলেন, তখন শুনতে পেলেন ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার খবর। যাঁর ফলে দুই বছর নিষিদ্ধ হতে হলো তাঁকে। তাঁর শরীরে পাওয়া যায় ফুরোসেমাইড এবং ক্যানরেনোন, যা মূত্রবর্ধক পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজে মেননের সঙ্গে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। স্থানীয় আম্পায়ারদের মধ্যে ওয়ানডে সিরিজে থাকছেন মাসুদুর রহমান মুকুল, গাজী সোহেল ও মোরশেদ আলী খান।১৫ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালে মোহামেডানের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পান আলফাজ। তাঁর অধীনে ২৩ বছরের খরা ঘুচিয়ে গত মৌসুমে লিগ জেতে সাদা–কালোরা। ২০২৩ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে হারিয়ে জেতে ফেডারেশন কাপের শিরোপাও।১৭ ঘণ্টা আগে