পুনর্বহালের এক মাস পর পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন কোহিনূর মিয়া

দীর্ঘ ১১ বছর পর বকেয়া বেতন-ভাতাসহ অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. কোহিনুর মিয়া।
আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের এ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত ডিআইজি (চতুর্থ গ্রেড) পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন।
এর আগে গত ৯ মার্চ রাষ্ট্রপতির পুনর্বিবেচনায় প্রায় ১৫ বছর আগের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে কোহিনুর মিয়াকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বরখাস্তের গুরুদণ্ডের আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন রাষ্ট্রপতি মঞ্জুর করেছেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তাঁর বরখাস্তকাল চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করে প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, দেড় দশক আগে ডিএমপির ডিসি ও ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন বিসিএস ১২তম ব্যাচের কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়া। ২০০৯ সালের ৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হয়।
২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কোহিনূর মিয়াকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। সে সময় তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের পশ্চিম অঞ্চলের উপকমিশনার (ডিসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দুটি বিভাগীয় মামলায় তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়...
