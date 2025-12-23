অ্যাশেজ শেষ প্যাট কামিন্সের, বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন তো

ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাডিলেডে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের পরই প্যাট কামিন্সকে নিয়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। অ্যাশেজের বাকি দুই টেস্টে খেলা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার এই অভিজ্ঞ পেসার। ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। নিয়মিত অধিনায়ক কামিন্সের পাশাপাশি বাদ পড়েছেন নাথান লায়ন। চোট থেকে সেরে উঠে অ্যাডিলেড টেস্টে কামিন্স ফিরলেও তাঁকে নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না সিএ। কামিন্সকে নিয়ে আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘কামিন্সের এই সিরিজে আর খেলা হচ্ছে না। তাকে খেলানো কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা সিরিজ জিতেছি আর এটাই ছিল লক্ষ্য। তাকে আবার ঝুঁকিতে ফেলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে আমরা চাই না।’
অ্যাশেজ শেষ হওয়ার এক মাস না পেরোতেই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে কামিন্স খেলতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারছেন না ম্যাকডোনাল্ড। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ বলেন, ‘সেটা (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কামিন্সের অংশগ্রহণ) মূল্যায়ন করে দেখা হবে। আমার মতে তার কয়েকটি স্ক্যান করতে হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাব। এখন এই ব্যাপারে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে আমরা আশাবাদী।’
চোটে পড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন কামিন্স। পার্থ, ব্রিসবেনে অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টে খেলতে পারেননি তিনি। অ্যাশেজের আগে সবশেষ খেলেছেন জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টিতে শেষবারের মতো তাঁকে দেখা গেছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। গত বছরের জুনে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটাই এখন পর্যন্ত তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ কোনো ম্যাচ।
কামিন্সের মতো চোটে পড়ে বক্সিং ডে টেস্টের দল থেকে ছিটকে গেছেন লায়ন। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় লায়ন পায়ে চোট পান। অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ স্পিনারকে এখন অস্ত্রোপচার করতে হবে। কামিন্স, লায়নের পরিবর্তে চতুর্থ টেস্টের দলে এসেছেন টড মার্ফি ও ঝাই রিচার্ডসন। বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন বছর পর ফিরছেন রিচার্ডসন। দুই ম্যাচ আগেই অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ জিতেছে। নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি সিডনিতে মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট। কামিন্সের পরিবর্তে বক্সিং ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন তিনি।
অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দল
স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, মাইকেল নেসার, ঝাই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার, স্কট বোল্যান্ড, টড মার্ফি
ক্রিকেটে এখন বিপিএলের হাওয়া বইছে। কাগজে-কলমে অন্যতম শক্তিশালী দল গড়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি (নাবিল গ্রুপ) এবার হাত বাড়িয়েছে মেয়েদের ফুটবল লিগেও। ক্লাবের নাম দিয়েছে রাজশাহী স্টারস। সেখানেও তাদের চোখ শিরোপাজয়ী দল গড়ায়।
২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। এখনো কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বিদেশি ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একগাদা বিদেশি ক্রিকেটার বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। যাঁদের মধ্যে নেপালি তারকা লেগস্পিনার সন্দীপ লামিচানে।
বিশাখাপত্তনমে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সমতায় ফিরতে নামবে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
ক্রিকেট বিশ্বে অল্প সময়ে সমীহ জাগানিয়া দল হয়ে উঠেছে আফগানিস্তান। মেজর টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার মতো দলগুলোকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে আফগানরা। তবে ১৬ বছরে মোহাম্মদ নবী, রশিদ খানরা ঘরের মাঠে এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারেননি। রশিদ খান জানালেন, নিজের দেশে তাঁকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে ঘোরাফেরা করতে হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রিকেটে এখন বিপিএলের হাওয়া বইছে। কাগজে-কলমে অন্যতম শক্তিশালী দল গড়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি (নাবিল গ্রুপ) এবার হাত বাড়িয়েছে মেয়েদের ফুটবল লিগেও। ক্লাবের নাম দিয়েছে রাজশাহী স্টারস। সেখানেও তাদের চোখ শিরোপাজয়ী দল গড়ায়।
১৪ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে মেয়েদের লিগের দলবদল। এবারের লিগে অংশ নিচ্ছে ১১ ক্লাব। নবাগত রাজশাহী স্টারস দলবদলের মাঠ বেশ সরগরম করে রেখেছে বলা যায়। জাতীয় দলের বড় তারকাদের ওপর চোখ তাদের।
জাতীয় দলের অধিনায়ক গত কয়েক মৌসুমে খেলেছেন এআরবি কলেজ স্পোর্টিংয়ের হয়ে। এবার তাঁকে দেখা যেতে পারে রাজশাহীতে। একই ক্লাবে খেলতে পারেন এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের পোস্টারগার্ল ঋতুপর্ণা চাকমাও।
রাজশাহী স্টারসের ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘জাতীয় দলের অনেককে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। পাকিস্তান-নেপাল থেকে বিদেশি ফুটবলার আনার চেষ্টা করছি। শক্তিশালী এক দল গড়ে শিরোপায় চোখ রাখব আমরা।’
রাজশাহীর কোচ থাকছেন মাহমুদা শরীফা অদিতি। ২০২০ সালে তাঁর অধীনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। গতবারের মতে কিংস এবারও লিগে খেলছে না। তারা না থাকায় গত আসরে তারকাসমৃদ্ধ দল গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন ক্লাবটির হয়ে খেললেও এবার লিগেই খেলতে পারছেন না তাঁরা। ব্যস্ত সময় কাটাবেন সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে। কৃষ্ণা রানী সরকার-মাতসুশিমা সুমাইয়াও তাই করবেন।
সম্প্রতি নেপালে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে হতাশাই উপহার দিয়েছে নাসরিন। ৪ ম্যাচের মধ্যে দুটিতে ড্র করলেও হেরেছে দুটিতে। যদিও দলে ছিল না শক্তিমত্তার ছাপ। সানজিদা আক্তার ছাড়া বয়সভিত্তিক ফুটবলারদের নিয়েই খেলতে হয়েছে। লিগেও শক্তিশালী দল গড়ার আভাস দিচ্ছে না তারা; বরং ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড সাজাতে চায়।
ছেলেদের মতো এবার মেয়েদের ফুটবলেও দল গড়েছে পুলিশ এফসি। জাতীয় দলে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে মোসাম্মৎ সাগরিকা ও কোহাতি কিসকু খেলতে পারেন ক্লাবটিতে। বাংলাদেশ আর্মি, আনসার ও ভিডিপি এবং বিকেএসপি তাদের নিজস্ব খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গঠন করতে যাচ্ছে।
বাফুফে এবার ৩৬ খেলোয়াড়কে একটি পুলের আওতায় এনেছে। প্রতিটি ক্লাব পট-১ থেকে (১৩ জন সিনিয়র খেলোয়াড়) পাঁচজন, পট-২ থেকে (১৮ জন বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়) পাঁচজন এবং পট-৩ থেকে একজন গোলকিপার নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পরশু নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘শুধু এই এশিয়ান কাপ সামনে রেখে এগুলো করা হচ্ছে। চেষ্টা করছি যাতে এসব খেলোয়াড় ক্লাবে থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ যেন হয়, সবাই সবার সঙ্গে খেলতে পারে। অন্তত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে যেন প্রস্তুতি নিতে পারে।’
১৩ দিনের ট্রান্সফার উইন্ডো শেষ হবে ২৬ ডিসেম্বর। লিগ শুরু হবে ২৯ ডিসেম্বর। সব কটি খেলাই গড়াবে কমলাপুর স্টেডিয়ামে।
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। এখনো কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বিদেশি ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একগাদা বিদেশি ক্রিকেটার বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। যাঁদের মধ্যে নেপালি তারকা লেগস্পিনার সন্দীপ লামিচানে।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রাজশাহী পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান ও নেপালের লামিচানের দেশে আসার খবর নিশ্চিত করেছে। ‘স্বাগত বাংলাদেশ’ লিখে লামিচানকে নিয়ে ফটোকার্ড পোস্ট করেছে রাজশাহী। নেপালি তারকা লেগস্পিনারকে নিয়ে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখেছে, ‘বাংলাদেশে স্বাগত হিমালয়ের জাদু সন্দীপ লামিচানে। মঞ্চটা প্রস্তুত আপনার জন্য।’ সাহিবজাদা ফারহানকে নিয়েও ‘স্বাগত বাংলাদেশ’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স লিখেছে, ‘বিপিএলে খেলতে পাকিস্তানি তারকা সাহিবজাদা ফারহানকে বাংলাদেশে স্বাগত। রোমাঞ্চকর ও স্মরণীয় এক টুর্নামেন্ট দেখার অপেক্ষায় আমরা।’
ফারহানের পাশাপাশি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অপর দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটার হলেন মোহাম্মদ নাওয়াজ ও হুসেইন তালাত। তাঁদের নিয়ে আজ সকালে দুটি ফটোকার্ড নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছ রাজশাহী। নাওয়াজকে নিয়ে রাজশাহী লিখেছে, ‘যোদ্ধা এসে গেছেন। মোহাম্মদ নাওয়াজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উইকেট নাকি বিশাল ছক্কা, এই মৌসুমে তাঁর কাছ থেকে আপনি কী আশা করেন? আমাদের জানান।’ তালাতকে নিয়ে রাজশাহী লিখেছে, ‘আগুন মাত্র এসে পৌঁছালেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে যোগ দেওয়া হুসেইন তালাতকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা।’ রাজশাহীর হয়ে খেলতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি পেসার বিনুরা ফার্নান্দো।
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে আছেন নাওয়াজ। নভেম্বরে ঘরের মাঠে পাকিস্তান ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে আমন্ত্রণ জানায়। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ২৯ নভেম্বর চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। নাওয়াজ ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন। ৫.৬৬ ইকোনমিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেন পাকিস্তানের এই বাঁহাতি স্পিনার। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে ফিফটিও করেছেন তিনি। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন আরেক পাকিস্তানি হুসেইন তালাতও। এদিকে ওপেনিংয়ে ফারহান পাওয়ার প্লের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দিতে পারেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এরই মধ্যে ছয় সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবার নেই। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল।
ক্রীড়া ডেস্ক
বিশাখাপত্তনমে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সমতায় ফিরতে নামবে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। বিগ ব্যাশ, আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি -২০
গালফ জায়ান্টস-এমআই এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ (হিন্দি )
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিকেট বিশ্বে অল্প সময়ে সমীহ জাগানিয়া দল হয়ে উঠেছে আফগানিস্তান। মেজর টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার মতো দলগুলোকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে আফগানরা। তবে ১৬ বছরে মোহাম্মদ নবী, রশিদ খানরা ঘরের মাঠে এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারেননি। রশিদ খান জানালেন, নিজের দেশে তাঁকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে ঘোরাফেরা করতে হয়।
কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে এক পডকাস্টে রশিদ খান বলেছেন আফগানিস্তানে তাঁর জীবনযাত্রা নিয়ে। আলোচনার এক পর্যায়ে রশিদ খান বলেন, ‘আফগানিস্তানের রাস্তায় আমি হাঁটতে পারি না। আমার বুলেটপ্রুফ গাড়ি আছে।’ আফগান তারকা লেগস্পিনারের কাছে পিটারসেন জানতে চাইলেন, কেন তাঁকে (রশিদ) বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করতে হয়। উত্তরে আফগান লেগস্পিনার বলেন, ‘নিরাপত্তার কারণে বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করি। আপনি ভুল জায়গায় ভুল পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই পড়তে চাইবেন না। আফগানিস্তানে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। প্রত্যেকেই ব্যবহার করেন।’
২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো তাদের বাহিনী সরিয়ে নিলে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতায় বসে তালেবান। বিগত চার বছরে তালেবান সরকারের সমালোচনা করে একরকম চক্ষুশূল হয়েছেন রশিদ খান। বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে তালেবানদের পলিসি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন আফগান লেগস্পিনার। এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে ক্রিকেট খেলাটাই একটা পর্যায়ে তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। পিটারসেনের সঙ্গে আলাপচারিতায় রশিদ খান বলেন, ‘আমি বাইরে বের হতে পারতাম না। ক্রিকেট খেলার কোনো অনুমতি ছিল না। আফগানিস্তানের হয়ে খেলা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল।’
একটা সময় যে রশিদ খানের ক্রিকেটে আসাটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, এখন তিনিই রাজত্ব করছেন। লেগস্পিন, গুগলিতে বিশ্বের তারকা ব্যাটারদের বোকা বানাচ্ছেন আফগান তারকা লেগস্পিনার। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০৪ ম্যাচে ৬.৫৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৮৫ উইকেট। ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আফগানিস্তানের হয়ে অভিষেক হয় রশিদের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছরে ২৩১ ম্যাচে নিয়েছেন ৪৩৭ উইকেট। যদিও আফগানিস্তানের জার্সিতে নিজ দেশে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। তবে আফগানিস্তানে প্রায়ই আয়োজন করা হয় তাদের বিভিন্ন ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট।
