সিংহাসন কেড়ে নিতে বুমরার পেছনে লেগেছেন কামিন্স-স্টার্ক

চোটে পড়ায় এখন আর তেমন একটা নিয়মিত নন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে খেলেননি তিনি। তবে অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে সুযোগ পেয়ে যা করেছেন, তাতে তাঁর কাছে এখন জসপ্রীত বুমরার সিংহাসন কেড়ে নেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।
ছেলেদের সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং আজ হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর চার ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন দ্বিতীয় অবস্থানে কামিন্স। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৪৯। ৮৭৯ রেটিং নিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন বুমরা। কামিন্স লাফ দেওয়ায় পেছনে পড়েছেন স্টার্ক। এক ধাপ পিছিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন তিন নম্বরে মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৮৪৫। ২২ উইকেট নিয়ে এবারের অ্যাশেজে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। দুইবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি পেসার।
অ্যাশেজে তিন ম্যাচের তিনটিতে দাপুটে জয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। চার ধাপ এগিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন তিনে ট্রাভিস হেড। সমান ৮১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে তিন নম্বরে অবস্থান করছেন স্টিভ স্মিথ ও হেড। এবারের অ্যাশেজে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৭৯ রান করেছেন হেড। দুটি ফিফটির দুটিকেই সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার। গড় ও স্ট্রাইকরেট ৬৩.১৭ ও ৮৮.১৩। ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে রেকর্ড বই তছনছ করে দিয়েছেন। কম যান না স্মিথও। ২ টেস্টে ৫১.৫০ গড়ে করেছেন ১০৩ রান। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান সিরিজে করেছেন এক ফিফটি।
৮৮৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন জো রুট। চলমান অ্যাশেজে ২১৯ রান করে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় তিনে এখন রুট। ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টে ১৩৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে এটা তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। এবারের অ্যাশেজে সতীর্থদের ব্যাটিং ব্যর্থতার ভিড়ে তাঁর ব্যাটেই যা একটু রান আসছে। ৮২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে বরাবরের মতোই দুইয়ে নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন।
হেডের চেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন তাঁর সতীর্থ অ্যালেক্স ক্যারি। ছয় ধাপ এগিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে এসেছেন ক্যারি। অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৬ ও ৭২ রানের দুটি ইনিংস খেলেছেন। ১০৬ রানের ইনিংস খেলে টেস্ট ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। হেড এগোনোয় এক ধাপ করে পিছিয়েছেন হ্যারি ব্রুক, কামিন্দু মেন্ডিস ও টেম্বা বাভুমা। টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বরে অবস্থান করছেন ব্রুক, কামিন্দু ও বাভুমা। ক্যারি এগোনোয় পিছিয়েছেন সৌদ শাকিল। এক ধাপ পিছিয়ে এখন টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে শাকিল।
টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে পাঁচ নম্বরে ম্যাট হেনরি। মার্কো ইয়ানসেন এক ধাপ পিছিয়ে ছয় নম্বরে। হেনরি ও ইয়ানসেনের রেটিং পয়েন্ট ৮৩৬ ও ৮২৫। টেস্টে শীর্ষস্থান ধরে রাখা বুমরা টি-টোয়েন্টিতে ১০ ধাপ এগিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন তিনি ১৮ নম্বরে। সমান ৬২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বুমরার সঙ্গে যৌথভাবে ১৮ নম্বরে শ্রীলঙ্কার মাহিশ তিকশানা। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১২ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৮০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সেরা বোলার বরুণ চক্রবর্তী। কদিন আগে শেষ হওয়া ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। বুমরা নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুই ও তিনে থাকা জ্যাকব ডাফি ও রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯ ও ৬৯৪।
রাঁচিতে আজ যেন রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলা চলছে। সকালে বৈভব সূর্যবংশী ৮৪ বলে ১৯০ রানের তাণ্ডব চালিয়েছেন। ঝোড়ো ইনিংস খেলার পথে ভারতীয়দের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা গড়েছিলেন ঠিকই। তবে তাঁর সেই রেকর্ড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দুপুরে সেই রেকর্ড ভেঙে চুরমার করেছেন বিহারের অধিনায়ক সাকিবুল গনি।
বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে আজ বিহার খেলছে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে। সূর্যবংশী, সাকিব দুজনেই খেলছেন বিহারের হয়ে। রাঁচিতে আজ সকালে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন সূর্যবংশী। সূর্যবংশীরটাকে যদি ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সাকিবেরটা টর্নেডো, সুনামি বললেও ভুল কিছু হবে না। ৩২ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন বিহার অধিনায়ক সাকিব। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সেটা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরি। সূর্যবংশী, সাকিবের তাণ্ডবে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে বিহার ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৭৪ রান করেছে। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট ইতিহাসে এটা দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস। এর আগে এই কীর্তিটা ছিল তামিলনাড়ুর। বিজয় হাজারে ট্রফির ২০২২-২৩ মৌসুমে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ২ উইকেটে ৫০৬ রান করেছিল।
অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে আজ বিহারের তিন ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করেছেন। ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কায় সূর্যবংশী করেন ১৯০ রান। ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কীর্তি এখন ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটারের। দলের অধিনায়ক, উইকেটরক্ষকের ব্যাট থেকেও এসেছে ঝোড়ো সেঞ্চুরি। ৪০ বলে ১০ চার ও ১২ ছক্কায় সাকিব ১২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। উইকেটরক্ষক ব্যাটার আয়ুশ লোকারুকা করেছেন ১১৬ রান। ৫৬ বলের ইনিংসে ১১ চার ও ৮ ছক্কা মেরেছেন। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৯৮ রানের দলীয় ইনিংসের রেকর্ড টা ইংল্যান্ডের। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান করেছিল ইংল্যান্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে এটা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস।
৮৪ বলে ১৯০ রানের ইনিংস খেলার পথে সূর্যবংশী পেছনে ফেলেছেন এবি ডি ভিলিয়ার্সকে। ৫৪ বলে ১৫০ রান করে লিস্ট ‘এ’ ইতিহাসের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী। এই রেকর্ডটা ১০ বছর অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সিডনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৬৪ বলে ১৫০ রান করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার। সেবার তিনি ৬৬ বলে ১৭ চার ও ৮ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন।
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক। ২০২৩ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাসমানিয়ার বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। এখানে ডি ভিলিয়ার্সের আরেক রেকর্ড পেছনে পড়ে গেছে। ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩১ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন তিনি। ৩৬ বলে সেঞ্চুরিতে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে ষষ্ঠ সূর্যবংশী, কোরি অ্যান্ডারসন ও গ্রাহাম রোজ। ২০১৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের কোরি অ্যান্ডারসন। এর আগে ১৯৯০ সালে ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্যাংক ট্রফিতে সমারসেটের হয়ে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন গ্রাহাম রোজ। ৩৫ বছর আগে সেই ম্যাচে রোজের প্রতিপক্ষ ছিল ডেভন।
লুইস এনরিকে প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ হওয়ার পর থেকেই ক্লাবটির ক্যাবিনেটে শিরোপার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একের পর এক সফলতার গল্প লিখে চলা এনরিকের সঙ্গে এবার ব্যতিক্রমী এক চুক্তি করতে যাচ্ছে পিএসজি। ফুটবল ইতিহাসে এমন ধরনের চুক্তি হয় না বললেই চলে।
এনরিকের অধীনে পরম আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা পিএসজি জিতেছে এ বছরই। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ কাপ, লিগ ওয়ানেও শিরোপা জেতে প্যারিসিয়ানরা। তাঁর অধীনে পিএসজির এমন সাফল্যে ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তারা রীতিমতো মুগ্ধ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এনরিকের সঙ্গে ‘আজীবন চুক্তি’র চিন্তাভাবনা করছে ফরাসি ক্লাবটি। ইউরোপীয় ফুটবলে সাধারণত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো ক্লাব তাদের কোচের সঙ্গে চুক্তি করেন। সেই চুক্তি শেষ হলে আবার নবায়ন করা হয়। তবে আজীবন চুক্তির ব্যাপার ইউরোপীয় ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে আগে কখনো দেখা যায়নি। পিএসজির সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত এনরিকের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ রয়েছে।
২০২৩ সালে কোচ হওয়ার পর এনরিকের অধীনে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে পিএসজি খেলেছে ১৪৩ ম্যাচ। প্যারিসিয়ানরা ১০১ ম্যাচ জিতেছে। হেরেছে ১৯ ম্যাচ ও ২৩ ম্যাচ ড্র করেছে। কোচ হিসেবে পিএসজিকে এখন পর্যন্ত ৯টি শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। তাঁর অধীনে দুইবার করে লিগ ওয়ান, ফ্রেঞ্চ কাপ, ট্রফি দেস চ্যাম্পিয়নসের শিরোপা জিতেছে প্যারিসিয়ানরা। চ্যাম্পিয়নস লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে পিএসজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একবার করে। উয়েফা সুপার কাপ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের শিরোপা প্যারিসিয়ানরা জিতেছে এ বছরই।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গোকে হারিয়ে কদিন আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পিএসজি। উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা পিএসজি জিতেছে টটেনহামকে হারিয়ে। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসির কাছে হেরেছে পিএসজি। এই শিরোপা জিতলে পিএসজির কোচ হিসেবে অন্যতম সেরা সাফল্য পেতেন তিনি।
পিএসজির কোচ হওয়ার আগে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্পেন জাতীয় দলের কোচ ছিলেন এনরিকে। কাতারে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। মরক্কোর কাছে পেনাল্টি শুটআউটে ৩-০ গোলে হেরেছিল স্প্যানিশরা। এদিকে ২০২৩ সালে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে পিএসজি। গালতিয়ের চলে গেলে পিএসজির কোচের পদে বসেন এনরিকে। তাঁর অধীনে প্যারিসিয়ানরা একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে বলে তাঁকে আজীবন রেখে দিতে যাচ্ছে পিএসজি।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। মোস্তাফিজের দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে-অফে। তাসকিনের শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। বর্তমানে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আইএল টি-টোয়েন্টি
দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। মোস্তাফিজের দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে-অফে। তাসকিনের শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। বর্তমানে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
এবারের অ্যাশেজে সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার কাছে তিন টেস্টের তিনটিতেই বাজেভাবে হেরেছে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড। এরই মধ্যে ইংলিশরা পেল আরেক দুঃসংবাদ। ছন্দে থাকা এক তারকা ক্রিকেটারের অ্যাশেজই শেষ হয়ে গেছে।
পাঁজরের চোট আগের চেয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে দেখে অ্যাশেজের শেষ দুই টেস্টে খেলতে পারছেন না জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম তিন টেস্টের তিনটিতেই খেলেছেন তিনি। ৩.০৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৯ উইকেট। যার মধ্যে অ্যাডিলেডে সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্টে নিয়েছেন ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাতে টেস্টে ইনিংসে চারবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই পেসার। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এটা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি।
মেলবোর্নে পরশু বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। বক্সিং ডে টেস্টের জন্য আজ ইংল্যান্ড একাদশ ঘোষণা করেছে। দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে এবারের একাদশে। ওলি পোপের পরিবর্তে এসেছেন জ্যাকব বেথেল। বক্সিং ডে টেস্টের একাদশে তিনি তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। আর ছিটকে যাওয়া আর্চারের পরিবর্তে এসেছেন গাস অ্যাটকিনসন। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছিলেন অ্যাটকিনসন।
বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের ওপেনিংয়ে থাকছেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ডাকেট এবারের অ্যাশেজে ৬ ইনিংসে ব্যাটিং করেও কোনো ফিফটির দেখা পাননি। অধিনায়ক স্টোকস ব্যাটিং করবেন ছয় নম্বরে। সাত নম্বরে নামবেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার জ্যাকস খেলবেন আট নম্বরে। দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার জো রুট, হ্যারি ব্রুকও খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। স্বীকৃত পেসার হিসেবে অ্যাটকিনসনের সঙ্গে আছেন ম্যাথু পটস ও জশ টাঙ।
পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। পার্থ টেস্ট শেষ হয়েছে দুই দিনে। ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। অ্যাডিলেডে পাঁচ দিনে শেষ হওয়া তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এটাই এবারের অ্যাশেজে শেষ ম্যাচ হয়ে রইল আর্চারের। তাঁর সমান ৯ উইকেট নিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ জিতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া এবার নামবে ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি সিডনিতে মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের একাদশ:
জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ম্যাথু পটস, জশ টাঙ
