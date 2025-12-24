Ajker Patrika
আগে যা হয়নি, এনরিকের সঙ্গে এবার সেটাই করতে যাচ্ছে পিএসজি

ক্রীড়া ডেস্ক    
লুইস এনরিকেকে আজীবন রেখে দিতে চাচ্ছে পিএসজি। ছবি: এএফপি
লুইস এনরিকেকে আজীবন রেখে দিতে চাচ্ছে পিএসজি। ছবি: এএফপি

লুইস এনরিকে প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ হওয়ার পর থেকেই ক্লাবটির ক্যাবিনেটে শিরোপার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একের পর এক সফলতার গল্প লিখে চলা এনরিকের সঙ্গে এবার ব্যতিক্রমী এক চুক্তি করতে যাচ্ছে পিএসজি। ফুটবল ইতিহাসে এমন ধরনের চুক্তি হয় না বললেই চলে।

এনরিকের অধীনে পরম আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা পিএসজি জিতেছে এ বছরই। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ কাপ, লিগ ওয়ানেও শিরোপা জেতে প্যারিসিয়ানরা। তাঁর অধীনে পিএসজির এমন সাফল্যে ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তারা রীতিমতো মুগ্ধ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এনরিকের সঙ্গে ‘আজীবন চুক্তি’র চিন্তাভাবনা করছে ফরাসি ক্লাবটি। ইউরোপীয় ফুটবলে সাধারণত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো ক্লাব তাদের কোচের সঙ্গে চুক্তি করেন। সেই চুক্তি শেষ হলে আবার নবায়ন করা হয়। তবে আজীবন চুক্তির ব্যাপার ইউরোপীয় ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে আগে কখনো দেখা যায়নি। পিএসজির সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত এনরিকের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ রয়েছে।

২০২৩ সালে কোচ হওয়ার পর এনরিকের অধীনে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে পিএসজি খেলেছে ১৪৩ ম্যাচ। প্যারিসিয়ানরা ১০১ ম্যাচ জিতেছে। হেরেছে ১৯ ম্যাচ ও ২৩ ম্যাচ ড্র করেছে। কোচ হিসেবে পিএসজিকে এখন পর্যন্ত ৯টি শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। তাঁর অধীনে দুইবার করে লিগ ওয়ান, ফ্রেঞ্চ কাপ, ট্রফি দেস চ্যাম্পিয়নসের শিরোপা জিতেছে প্যারিসিয়ানরা। চ্যাম্পিয়নস লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে পিএসজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একবার করে। উয়েফা সুপার কাপ, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের শিরোপা প্যারিসিয়ানরা জিতেছে এ বছরই।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গোকে হারিয়ে কদিন আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পিএসজি। উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা পিএসজি জিতেছে টটেনহামকে হারিয়ে। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসির কাছে হেরেছে পিএসজি। এই শিরোপা জিতলে পিএসজির কোচ হিসেবে অন্যতম সেরা সাফল্য পেতেন তিনি।

পিএসজির কোচ হওয়ার আগে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্পেন জাতীয় দলের কোচ ছিলেন এনরিকে। কাতারে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। মরক্কোর কাছে পেনাল্টি শুটআউটে ৩-০ গোলে হেরেছিল স্প্যানিশরা। এদিকে ২০২৩ সালে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে পিএসজি। গালতিয়ের চলে গেলে পিএসজির কোচের পদে বসেন এনরিকে। তাঁর অধীনে প্যারিসিয়ানরা একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে বলে তাঁকে আজীবন রেখে দিতে যাচ্ছে পিএসজি।

‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচে মোস্তাফিজদের বিপক্ষে নামবেন তাসকিনরা, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৭
আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগে আজ রাতে মুখোমুখি হবেন তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ফেসবুক
আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগে আজ রাতে মুখোমুখি হবেন তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ফেসবুক

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। মোস্তাফিজের দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে-অফে। তাসকিনের শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। বর্তমানে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আইএল টি-টোয়েন্টি

দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

অ্যাশেজে আরও এক দফা ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
তিন ম্যাচ খেলেই অ্যাশেজ শেষ হয়ে গেল জফরা আর্চারের। ছবি: ক্রিকইনফো
তিন ম্যাচ খেলেই অ্যাশেজ শেষ হয়ে গেল জফরা আর্চারের। ছবি: ক্রিকইনফো

এবারের অ্যাশেজে সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার কাছে তিন টেস্টের তিনটিতেই বাজেভাবে হেরেছে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড। এরই মধ্যে ইংলিশরা পেল আরেক দুঃসংবাদ। ছন্দে থাকা এক তারকা ক্রিকেটারের অ্যাশেজই শেষ হয়ে গেছে।

পাঁজরের চোট আগের চেয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে দেখে অ্যাশেজের শেষ দুই টেস্টে খেলতে পারছেন না জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম তিন টেস্টের তিনটিতেই খেলেছেন তিনি। ৩.০৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৯ উইকেট। যার মধ্যে অ্যাডিলেডে সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্টে নিয়েছেন ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাতে টেস্টে ইনিংসে চারবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই পেসার। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এটা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি।

মেলবোর্নে পরশু বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। বক্সিং ডে টেস্টের জন্য আজ ইংল্যান্ড একাদশ ঘোষণা করেছে। দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে এবারের একাদশে। ওলি পোপের পরিবর্তে এসেছেন জ্যাকব বেথেল। বক্সিং ডে টেস্টের একাদশে তিনি তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। আর ছিটকে যাওয়া আর্চারের পরিবর্তে এসেছেন গাস অ্যাটকিনসন। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছিলেন অ্যাটকিনসন।

বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের ওপেনিংয়ে থাকছেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ডাকেট এবারের অ্যাশেজে ৬ ইনিংসে ব্যাটিং করেও কোনো ফিফটির দেখা পাননি। অধিনায়ক স্টোকস ব্যাটিং করবেন ছয় নম্বরে। সাত নম্বরে নামবেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার জ্যাকস খেলবেন আট নম্বরে। দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার জো রুট, হ্যারি ব্রুকও খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। স্বীকৃত পেসার হিসেবে অ্যাটকিনসনের সঙ্গে আছেন ম্যাথু পটস ও জশ টাঙ।

পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। পার্থ টেস্ট শেষ হয়েছে দুই দিনে। ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। অ্যাডিলেডে পাঁচ দিনে শেষ হওয়া তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এটাই এবারের অ্যাশেজে শেষ ম্যাচ হয়ে রইল আর্চারের। তাঁর সমান ৯ উইকেট নিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ জিতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া এবার নামবে ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি সিডনিতে মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।

বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের একাদশ:

জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ম্যাথু পটস, জশ টাঙ

ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভাঙলেন সূর্যবংশী

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বৈভব সূর্যবংশী। ছবি: ক্রিকইনফো
এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বৈভব সূর্যবংশী। ছবি: ক্রিকইনফো

সাইক্লোন, ঝড়, টর্নেডো—বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংস বিশ্লেষণ করতে যেন এই শব্দগুলোও কম হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক না হলেও ঘরোয়া ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বোলারদের বেধড়ক পেটাতে থাকেন সূর্যবংশী। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। এবার তিনি ভেঙে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড।

রাঁচিতে আজ বিজয় হাজারে ট্রফির ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম দিনই তাণ্ডব চালিয়েছেন বিহারের হয়ে খেলা সূর্যবংশী। অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কায় করেছেন ১৯০ রান। এই বিস্ফোরক ইনিংস খেলার পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন ডি ভিলিয়ার্সকে। ৫৪ বলে ১৫০ রান করে লিস্ট ‘এ’ ইতিহাসের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী। এই রেকর্ডটা ১০ বছর অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সিডনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৬৪ বলে ১৫০ রান করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার। সেবার তিনি ৬৬ বলে ১৭ চার ও ৮ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন।

ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভাঙলেও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা করতে পারেননি সূর্যবংশী। অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৩৬ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক। ২০২৩ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাসমানিয়ার বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। এখানে ডি ভিলিয়ার্সের আরেক রেকর্ড পেছনে পড়ে গেছে। ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩১ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন তিনি। ৩৬ বলে সেঞ্চুরি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে চতুর্থ সূর্যবংশী ও কোরি অ্যান্ডারসন। ২০১৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার কোরি অ্যান্ডারসন। ২০২৪ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলছেন।

ভারতের ক্রিকেটারদের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আনমোলপ্রীত সিংয়ের। ২০২৪ সালে পাঞ্জাবের হয়ে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন আনমোলপ্রীত। সব মিলিয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি আরেকটা রেকর্ডে প্রথম হয়েছেন সূর্যবংশী। ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কীর্তি এখন ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার। এ বছরই আইপিএলে রেকর্ড গড়া একটা সেঞ্চুরি করেছেন সূর্যবংশী। ১৮তম আইপিএলে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে সাত ম্যাচ খেলেন।

সূর্যবংশীর তাণ্ডবে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে বিহার। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩০ ওভারে ২ উইকেটে ২৮২ রান করেছে বিহার। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে মাত্র সপ্তম ম্যাচেই ১৯০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সব মিলিয়ে দ্রুততম ১৫০-এর রেকর্ডে তিনে জস বাটলার। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৬৫ বলে ১৫০ রান করেছিলেন বাটলার। সেবার তিনি ৭০ বলে ৭ চার ও ১৪ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। তিন বছর আগে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান করেছিল ইংল্যান্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে এটা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস।

১১৬ কোটি টাকায় সৌদি দ্বীপে রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সৌদি আরবের দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা কিনেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি
সৌদি আরবের দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা কিনেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি

২০২৩ সাল থেকে আল নাসরের জার্সিতে খেলছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা ফুটবলারের কাছে গত আড়াই বছরে সৌদি আরব হয়ে গেছে নিজের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে এবার বিলাসবহুল দুটি ভিলা কিনেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ তারকার খরচ হয়েছে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সানের’ গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে রোনালদোর দুটি বিলাসবহুল ভিলার কথা। এই দুই ভিলা কিনতে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ফরোয়ার্ড ৭০ লাখ পাউন্ড খরচ করেছেন ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১১৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। দু্টি ভিলারই দাম পড়েছে সাড়ে তিন লাখ পাউন্ড করে। নুজুমা নামে লোহিত সাগরের নির্জন দ্বীপে বিলাসবহুল ভিলা দুটি কিনেছেন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে ৮০০ মাইল (১২৮৭ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত এই নুজুমা দ্বীপ।

রোনালদোর বিলাসবহুল ভিলা দুটি ভিলা ‘লোহিত সাগর আন্তর্জাতিক প্রকল্পে’র অংশ। ব্যক্তিগত দ্বীপে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভিলাগুলো। এগুলোর নকশা করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি লর্ড নরমান ফস্টার। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে। সাদা বালুতে ঘেরা এই দ্বীপে ১৯ আল্ট্রা-প্রাইভেট ভিলা রয়েছে। চারপাশে স্বচ্ছ নীল জলে প্রকৃতি যেন দুহাত ভরে সাজিয়েছে এই দ্বীপ। নৌকা, সি-প্লেন ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে নুজুমা দ্বীপে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

২০২৩ সালে প্রথম রিসোর্ট চালু হওয়ার পরই রোনালদো ও তাঁর সঙ্গীনী জর্জিনা রদ্রিগেজ একাধিকবার রেড সিতে গিয়েছেন। এই দ্বীপের অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই মূলত ভিলা কিনতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যখন আমরা প্রথম এখানে (লোহিত সাগরের দ্বীপে) এসেছিলাম, জর্জিনা আর আমি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি। এখানে আমরা শান্তি খুঁজে পাই। এখন যেহেতু নিজেদের বাড়ি হয়েছে, চাইলে পরিবারকে নিয়ে দারুণ সময় কাটাতে পারব। সত্যিই অসাধারণ এক জায়গা এটা।’

বিশ্বের অন্যতম দ্বীপভিত্তিক বিলাবহুল আবাসন প্রকল্পগুলোর একটি হলো ‘দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস’। রোনালদোর নুজুমা দ্বীপের দুই ভিলা এই প্রকল্পের অংশ। দ্য রেড সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী জন পাগানো বলেন, ‘রোনালদো-জর্জিনাকে দ্য রেড সি রেসিডেন্সেসে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দিত। যারা প্রশান্তি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য সত্যি অসাধারণ এক জায়গা এটা। আমরা দ্য রেড সি রেসিডেন্সেস প্রকল্পের অধীনে আরও নতুন কিছু করতে উন্মুখ হয়ে আছি।’

