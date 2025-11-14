Ajker Patrika
একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্যাটিংয়ের সময় নিজেকে শুধু ব্যাটারই ভাবতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি
ব্যাটিংয়ের সময় নিজেকে শুধু ব্যাটারই ভাবতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নাজমুল হোসেন শান্ত ছিলেন পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। তাঁর দল এক দিন হাতে রেখেই ইনিংস ও ৪৭ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছে। যদিও ব্যাটিংয়ের সময় কখনোই নিজেকে অধিনায়ক মনে করেন না শান্ত।

এক সময় বাংলাদেশের তিন সংস্করণের অধিনায়ক থাকলেও শান্ত এখন টেস্টেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির চেয়ে বরং টেস্টে তিনি সাবলীল ব্যাটিং করেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে করেছেন ৮ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্রিকেটার যেখানে ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, শান্ত এক ব্যতিক্রমই বটে।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ চার দিনে ম্যাচ জেতার পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন শান্ত। অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সবসময় যেটা বলি ব্যাটিংয়ের সময় ব্যাটার হিসেবে খেলতে পছন্দ করি। একবারের জন্যও মনে হয় না অধিনায়ক হিসেবে খেলছি আমি। চিন্তা করি একজন ব্যাটার হিসেবে কীভাবে অবদান রাখতে পারি। সেটাই প্রধান ফোকাসে থাকে। যখন মাঠের বাইরে বা ফিল্ডিংয়ে থাকি, তখন অধিনায়কের দায়িত্বগুলো পালনের চেষ্টা করি।’

অধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্তঅধিনায়কত্ব না থাকায় বেশ ‘রিল্যাক্স’ ছিলেন শান্ত

এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়কের বিকল্প ভেবে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধেই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব তুলে দেয় বোর্ড। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশ যেমন সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলেছে, শান্তর অধিনায়কত্বেও ফেরা এই সময়েই।

অধিনায়কত্ব হারানোর পর শুরুর দিকে সময়টা কঠিন গেলেও পরে দারুণ কেটেছে বলে জানিয়েছেন শান্ত। এ সময় তিনি নিজের স্কিল নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,

সেঞ্চুরিতে মুশফিককে ছুঁলেন শান্তসেঞ্চুরিতে মুশফিককে ছুঁলেন শান্ত

‘সত্যি বলতে প্রথম কিছুদিন কঠিন ছিল। তারপর অনেকটা রিল্যাক্স হয়ে গিয়েছিলাম। উপভোগ করেছি পুরো সময়টা। নিজেকে সময় দিয়েছি। পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দিয়েছি। স্কিল বা মানসিক দিক থেকে ক্রিকেটে কীভাবে উন্নতি করা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি। সেই সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে।’

১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়। শান্ত করেছেন ১১৪ বলে ১০০ রান। বাংলাদেশের ৫৮৭ রানের ইনিংসে এই দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরি করেছেন। টেস্টে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারটি করে সেঞ্চুরির কীর্তি এখন মুশফিকুর রহিম ও শান্তর। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। মিরপুরেই টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন মুশফিক।

বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকায় আসছে না আর্জেন্টিনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ছবি: এক্স
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ছবি: এক্স

নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ১৩ দেশের অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বেকে বসেছে আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ।

আর্জেন্টিনা না আসায় অংশ নিচ্ছে ১২ দেশ। স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, চায়নিজ তাইপে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইরান, জাপান, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা এবং জাঞ্জিবার।

মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৭ নভেম্বর শুরু হবে নারী বিশ্বকাপ। চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। ১৩ বছর আগে প্রথম আসর হয়েছিল ভারতের বিহারে। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

ফুটবল

রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাইসাইকেল কিকে গোল করে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাইসাইকেল কিকে গোল করে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটি। দল জিততে না পারলেও প্রশংসায় ভাসছেন হামজা। সেটা যতটুকু না জোড়া গোলের কারণে, তার চেয়েও বেশি বরং বাইসাইকেল কিকে গোল করার কারণে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। বক্সে বাড়ানো জামাল ভূঁইয়ার ভলিতে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে জালে বল পাঠান হামজা। এই গোলের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের বন্দনায় মেতে উঠেছেন ভক্তরা। হামজার এই গোলে রীতিমতো মুগ্ধ সবাই। বাদ যায়নি ফিফা। নিজেদের ‘ওয়ার্ল্ড কাপ’ পেজে হামজার গোল করা মুহূর্তের দুটি ছবি পোস্ট করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্যাপশনে বাংলায় খেলা হয়েছে, ‘উড়ন্ত হামজা।’

হামজার বাইসাইকেল কিক গোলের প্রশংসা করেছে এই ফুটবলারের ক্লাব লেস্টার সিটিও। ম্যাচের তিনটি ছবি পোস্ট করে ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের হয়ে হামজা দুটি গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁর বাইসাইকেল কিক থেকে করা গোলটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।’

হামজার দর্শনীয় গোল করার আগে ২৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। মাটি কামড়ানো শটে নেপালকে এগিয়ে নেন রোহিত চাঁদ। বাইসাইকেল কিক থেকে গোল করে সমতায় ফেরানোর ৩ মিনিট পর স্বাগতিক শিবিরে ফের উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন হামজা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে নিজের এবং দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

এই গোলের ওপর দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। তখন জয়ের স্বপ্ন বুনছিল গোটা দল এবং গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। কিন্তু যোগ সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্বপ্নভঙ্গ হয় বাংলাদেশের। দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে ম্যাচে ফেরান অনন্ত তামাং। ২-২ সমতায় ম্যাচ শেষ হয়।

ক্রিকেট

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগান ক্রিকেটারের অভিনয়ের কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১১
সে ম্যাচে ৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। ছবি: এক্স
সে ম্যাচে ৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। ছবি: এক্স

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে আফগানিস্তানের কাছে বৃষ্টি আইনে ৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। শেষ চারে উঠার জন্য ম্যাচটি দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসে আফগানরা। সেদিন ম্যাচ বাঁচানোর জন্য মাঠে অভিনয় করেছিলেন দলটির ব্যাটিং অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব।

সেন্ট ভিনসেন্টের আর্নোস ভেল স্টেডিয়ামে সেদিন আগে ব্যাট করে ১১৫ রান তোলে আফগানিস্তান। সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য ১২.১ ওভারে এই রান তাড়া করে জিততে হতো বাংলাদেশকে। ১২.৪ ওভারে বৃষ্টি নামলে বাংলাদেশের সামনে ১১৪ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। ৭ উইকেট তখন তাদের সংগ্রহ ৮১ রান। অর্থাৎ ততক্ষণে শেষ চারে উঠার সব সমীকরণ তখন শেষ হয়েছে বাংলাদেশের।

মহাগুরুত্বপূর্ণ জেতার জন্য জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি আফগানিস্তান। সেটার বড় প্রমাণ গুলবাদিন। বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়ে ডাগআউট থেকে সময়ক্ষেপণ করতে বলেছিলেন আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রধান কোচ জনাথন ট্রট। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারেননি গুলবাদিন। ঊরুর চোটের ভঙ্গি করে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। সে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেঁসেই দিলেন ট্রট।

সে ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ট্রট বলেন, ‘বৃষ্টি আসছিল। আমি গুলবাদিনকে ইশারায় বলছিলাম, ‘ধীরে ধীরে’। আমি বলিনি যে শুয়ে পড়ো। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কত বল হয়েছে। কিন্তু আমার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে গুলবাদিন চোটের অভিনয় করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এটা দেখে রশিদ খান রেগে গিয়েছিল। সেটা পুরোপুরি একটা বিশৃঙ্খল ঘটনা ছিল।’

ক্রিকেট

মিরপুরে আর ‘ধানখেতের উইকেট’ চান না শান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঘূর্ণি উইকেট নয়, স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি
ঘূর্ণি উইকেট নয়, স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চান নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

নেতিবাচক কারণেই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট খবরের শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সময় উইকেট তুলনামূলক ভালো থাকলেও বেশির ভাগ সময়ই ব্যাটারদের রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে হয়। গত অক্টোবরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজে মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেট নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে।

সিলেটে আজ চার দিনেই সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ।ইনিংস ও ৪৭ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শেষে আজ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সিলেটের উইকেটের প্রশংসা করেছেন শান্ত। আর সরাসরি না বললেও মিরপুরের উইকেট নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। শান্ত বলেন, ‘আমরা স্পিনিং উইকেট চাই না। স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে চাই না। এখানে (সিলেটে) চার দিনেই উইকেট দারুণ দেখিয়েছে।’

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ কেবল এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। ৮ উইকেটে ৫৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছেন অধিনায়ক শান্ত। উদ্বোধনী জুটিতে ২৪৮ বলে ১৬৮ রান যোগ করেছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও সাদমান ইসলাম। তাতে ১৯৭ দিন পর টেস্টে উদ্বোধনী জুটিতে শতরানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। জয়-সাদমানের প্রশংসা করে শান্ত বলেন, ‘উদ্বোধনী জুটি দারুণ হয়েছে। আশা করি এটা চলবে।’

২০২৩ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে যে দুটি টি-টোয়েন্টি হাসান মুরাদ খেলেছেন, সেই ম্যাচগুলো ছিল এশিয়ান গেমসের। সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে মুরাদের। সিলেট টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। যার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। বাংলাদেশের এই তরুণ বাঁহাতি স্পিনারের আরও সুযোগ পাওয়া দরকার বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘মুরাদ যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দারুণ খেলেছে। সে কতটা দারুণ বোলার, তা তার পারফরম্যান্সে দেখিয়েছে।’

জয়ের পরও জয়ের সেই একই আক্ষেপজয়ের পরও জয়ের সেই একই আক্ষেপ

বাংলাদেশের হাসান মুরাদ এবং আয়ারল্যান্ডের জর্ডান নিল, ক্যাড কারমাইকেল—সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে এই তিন ক্রিকেটার। সেখানে মুশফিকুর রহিম ৯৯ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে।

