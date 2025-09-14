এখনো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ছাড়েনি বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে জাকের আলী অনিক, তাসকিন আহমেদরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা বলেছিলেন দৃঢ় কণ্ঠে। হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু শ্রীলঙ্কার কাছে বিধ্বস্ত হয়ে বড়সড় ধাক্কা খায় বাংলাদেশ।
আবুধাবিতে গত রাতে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। হারের চেয়ে এখানে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নেট রানরেট। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫। বাজে হারের পর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন জাকের। ২৭ বছর বয়সী মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘আমরা তো টুর্নামেন্ট শুধু ম্যাচ খেলার জন্য আসিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি। এক ম্যাচ হারাতে আশা হারিয়ে ফেলা যাবে না।’
এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচ বাকি এখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে। রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানরা যে কতটা ভয়ংকর, সেটা আর নতুন করে বলার নেই। হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়ে তারা ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করে। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান হলেও ভয় পাচ্ছেন না জাকের। বাংলাদেশের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘আমরা জেতার জন্য খেলব। একই মানসিকতা থাকবে। এই ম্যাচেও (শ্রীলঙ্কা) আমরা জেতার মানসিকতা নিয়ে এসেছিলাম, হয়নি। পরের ম্যাচেও (আফগানিস্তান) জেতার মানসিকতা নিয়েই নামব।’
টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ০ রানেই ২ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এমনকি প্রথম দুই ওভারে কোনো রানই করতে পারেনি লিটনের দল। জাকের-শামীমের ষষ্ঠ উইকেটে ৬১ বলে ৮৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ১৩৯ রান যে যথেষ্ট হয়নি, সেটা লঙ্কানদের ৩২ বল হাতে রেখে জয়েই প্রমাণিত। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘পাওয়ারপ্লেতেই আমরা ম্যাচ হেরে গেছি। ভালো উইকেটে ১৪০ রান করে ম্যাচ জিততে হলে আপনাকে ভালো বোলিং-ফিল্ডিং করতে হবে। সেটা আমরা পারিনি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা এখন বাঁচা-মরার ম্যাচ হয়ে গেছে।’
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর।
