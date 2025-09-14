সুপার ফোরের পথ জটিল করে শ্রীলঙ্কার কাছে হারল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম ৫ ওভারে বাংলাদেশের রান ৩ উইকেট ১৬। প্রথম পাঁচ ওভারে শ্রীলঙ্কা তুলেছে ১ উইকেটে ৫৫। প্রথম ১০ ওভারে দুই দলের স্কোর যথাক্রমে—৫৪ / ৫ ও ১০৭ /১। এরপর ম্যাচে কারা জিততে যাচ্ছে—সেটি বোঝায় যাচ্ছিল। দেখার ছিল একটাই, কত ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ, কত ব্যবধানে জেতে শ্রীলঙ্কা। এশিয়া কাপের এক পেশে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা (১৪০/৪) ৩২ বল হাতে রেখে জিতেছে ৬ উইকেটে।
শ্রীলঙ্কার এই জয়ে বাংলাদেশের সুপার ফোরে যাওয়ার পথ জটিল হয়ে উঠল। এই রাউন্ডে খেলার আশা জিইয়ে রাখতে হলে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে হারাতেই হবে আফগানিস্তানকে।
১৩৯ রানে পুঁজি নিয়ে জিততে হলে লঙ্কান ইনিংসে শুরুতেই শরীফুল-মোস্তাফিজদের তুলে নিতে হতো কয়েকটি উইকেট। কিন্তু তা হতে দেননি লঙ্কান ব্যাটাররা। দলীয় ১৩ রানে চমৎকার এক বলে মোস্তাফিজ ব্যক্তিগত ৩ রানে কুশল মেন্ডিসকে ফিরিয়ে দিলেও দ্বিতীয় উইকেটে ৫২ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ থেকে বাংলাদেশকে কার্যত ছিটকে ফেলেন ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কামিল মিশ্র। ১০৮ রানে এই জুটি ভাঙলেও আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি লঙ্কানদের। আউট হওয়ার আগে ৬টি চার ও ১টি ছয়ে ৩৪ বলে ৫০ করেছেন নিশাঙ্কা। মিশ্র শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। বল হতে ২টি উইকেট নিয়েছেন মেহেদী হাসান।
এর আগে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে তোলে ১৩৯ রান। টি-টোয়েন্টিতে এটি একটি মামুলি স্কোর। তবে যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ইনিংসের শুরু, তাতে দূরতিক্রম্য হবে না জেনেও এই স্কোরটা বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারীর লড়াইয়ের গল্পই বলে!
প্রথম ১০ বলে দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনের বিদায়। দলের স্কোরে তখন কোনো রানই জমা পড়েনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম দলীয় শূন্য রানে বিদায় নিলেন দুই ওপেনার। ইনিংসে ১৩ তম বলে এসেছে প্রথম রান। শূন্য রানে ২ উইকেট হারানোর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দলীয় ১১ রানে ফিরে যান তাওহীদ হৃদয় (৮)। এরপর ৩৮ রানে মেহেদী হাসান (৯) এবং ৫৩ রানে যখন অধিনায়ক লিটন দাসও (২৮) যখন বিদায় নিলেন, মনে হয়েছিল, ব্যাটিং লাইন আপের হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার সেই পুরোনো ভিত বোধ হয় ফিরে এলো!
কিন্তু সেটি হতে দেননি জাকের আলী অনিক ও শামীম হোসেন পাটোয়ারী। বিরুদ্ধে স্রোতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে ৬১ বলে ৮৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন তাঁরা। যা এই সংস্করণে এই উইকেট জুটিতে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ। আর তাতেই বাংলাদেশ স্কোর দাঁড়ায় ১৩৯। ৩৪ বলে ৪১ করেছেন জাকের আলী। ২টি চার আছে তাঁর ইনিংসে। আর সমান বলে ৩টি চার ও ১টি ছয়ে ৪২ রান করেছেন শামীম। বল হাতে ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।
খেলা, ক্রিকেট, এশিয়া কাপ
প্রথম ৫ ওভারে বাংলাদেশের রান ৩ উইকেট ১৬। প্রথম পাঁচ ওভারে শ্রীলঙ্কা তুলেছে ১ উইকেটে ৫৫। প্রথম ১০ ওভারে দুই দলের স্কোর যথাক্রমে—৫৪ / ৫ ও ১০৭ /১। এরপর ম্যাচে কারা জিততে যাচ্ছে—সেটি বোঝায় যাচ্ছিল। দেখার ছিল একটাই, কত ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ, কত ব্যবধানে জেতে শ্রীলঙ্কা। এশিয়া কাপের এক পেশে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা (১৪০/৪) ৩২ বল হাতে রেখে জিতেছে ৬ উইকেটে।
শ্রীলঙ্কার এই জয়ে বাংলাদেশের সুপার ফোরে যাওয়ার পথ জটিল হয়ে উঠল। এই রাউন্ডে খেলার আশা জিইয়ে রাখতে হলে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে হারাতেই হবে আফগানিস্তানকে।
১৩৯ রানে পুঁজি নিয়ে জিততে হলে লঙ্কান ইনিংসে শুরুতেই শরীফুল-মোস্তাফিজদের তুলে নিতে হতো কয়েকটি উইকেট। কিন্তু তা হতে দেননি লঙ্কান ব্যাটাররা। দলীয় ১৩ রানে চমৎকার এক বলে মোস্তাফিজ ব্যক্তিগত ৩ রানে কুশল মেন্ডিসকে ফিরিয়ে দিলেও দ্বিতীয় উইকেটে ৫২ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ থেকে বাংলাদেশকে কার্যত ছিটকে ফেলেন ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ও কামিল মিশ্র। ১০৮ রানে এই জুটি ভাঙলেও আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি লঙ্কানদের। আউট হওয়ার আগে ৬টি চার ও ১টি ছয়ে ৩৪ বলে ৫০ করেছেন নিশাঙ্কা। মিশ্র শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। বল হতে ২টি উইকেট নিয়েছেন মেহেদী হাসান।
এর আগে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে তোলে ১৩৯ রান। টি-টোয়েন্টিতে এটি একটি মামুলি স্কোর। তবে যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ইনিংসের শুরু, তাতে দূরতিক্রম্য হবে না জেনেও এই স্কোরটা বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারীর লড়াইয়ের গল্পই বলে!
প্রথম ১০ বলে দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনের বিদায়। দলের স্কোরে তখন কোনো রানই জমা পড়েনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম দলীয় শূন্য রানে বিদায় নিলেন দুই ওপেনার। ইনিংসে ১৩ তম বলে এসেছে প্রথম রান। শূন্য রানে ২ উইকেট হারানোর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দলীয় ১১ রানে ফিরে যান তাওহীদ হৃদয় (৮)। এরপর ৩৮ রানে মেহেদী হাসান (৯) এবং ৫৩ রানে যখন অধিনায়ক লিটন দাসও (২৮) যখন বিদায় নিলেন, মনে হয়েছিল, ব্যাটিং লাইন আপের হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার সেই পুরোনো ভিত বোধ হয় ফিরে এলো!
কিন্তু সেটি হতে দেননি জাকের আলী অনিক ও শামীম হোসেন পাটোয়ারী। বিরুদ্ধে স্রোতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে ৬১ বলে ৮৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন তাঁরা। যা এই সংস্করণে এই উইকেট জুটিতে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ। আর তাতেই বাংলাদেশ স্কোর দাঁড়ায় ১৩৯। ৩৪ বলে ৪১ করেছেন জাকের আলী। ২টি চার আছে তাঁর ইনিংসে। আর সমান বলে ৩টি চার ও ১টি ছয়ে ৪২ রান করেছেন শামীম। বল হাতে ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।
খেলা, ক্রিকেট, এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে মাঠের বাইরে কথার লড়াই চলে সমানে সমান। এবার সেই লড়াইয়ে যোগ দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো তুলনাই হয় না।১ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের ১৪ তম বলে ফ্লিক করে সিঙ্গেল নিলেন লিটন দাস। ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে ভেসে এল অবশেষে রানের দেখা পেল বাংলাদেশ। আগের ১৩টি বলে যা হয়েছে তা এক অর্থ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। সেই দুঃস্বপ্নের রেশ থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। জাকের আলী ও শামীম পাটোয়ারীর মান বাঁচানো জুটিতে শ্রীলঙ্কাকে ১৪০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ডট খেলাটা অনেকটা অপরাধের শামিল। বাংলাদেশের অপরাধের পাল্লাটা অবশ্য বেশ ভারী বলা যায়। আজ যা হলো তা ছাপিয়ে গেল আগের সবকিছুকেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এশিয়া কাপের ম্যাচে ১৩ বল পর্যন্ত কোনো রানই তুলতে পারেনি লিটন দাসের দল। উল্টো হারাতে হয়েছে দুই উইকেট।৩ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের ১৪ তম বলে ফ্লিক করে সিঙ্গেল নিলেন লিটন দাস। ধারাভাষ্যকক্ষ থেকে ভেসে এল অবশেষে রানের দেখা পেল বাংলাদেশ। আগের ১৩টি বলে যা হয়েছে তা এক অর্থ দুঃস্বপ্ন বলাই ভালো। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান করেছে বাংলাদেশ। লিটন দাস ১৮ ও শেখ মেহেদী ৪ রানে ব্যাট করছেন।৪ ঘণ্টা আগে