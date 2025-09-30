Ajker Patrika
লিটন ক্ষমা চাইলেন, শোনালেন আশার কথাও

এশিয়া কাপের সুপার ফোর থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। ফাইনালে উঠতে না পারা নিয়ে অবশেষে নিরবতা ভেঙেছেন বাংলাদেশ দলপতি। ছবি: বিসিবি

এশিয়া কাপের ব্যর্থতার নিয়ে অবশেষে নিরবতা ভাঙলেন বাংলাদেশ টি–টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস। ফাইনালে উঠতে না পারায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে আশার কথাও শুনিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তান ও হংকংকে হারিয়ে সুপার ফোরে পা রাখে বাংলাদেশ। শেষ চারের শুরুটাও দারুণ হয়েছিল তাদের। প্রথম ম্যাচেই শ্রীলঙ্কাকে হারায় ফিল সিমন্সের দল। এরপর ভারতের কাছে হারলেও ফাইনালের আশা টিকে ছিল। এজন্য শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাতে হত বাংলাদেশের।

দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই অলিখিত সেমিফাইনালে নিজেদের কাজটা খুব ভালোভাবেই করেছিল বোলাররা। তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেনদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৩৫ রানেই পাকিস্তানকে আটকে রাখে বাংলাদেশ। কিন্তু জবাব দিতে নেমে হতাশ করে ব্যাটাররা। তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেনর ইমন, শেখ মেহেদী হাসান, নুরুল হাসান সোহান, কিংবা জাকের আলী–সবাই দেন ব্যর্থতার পরিচয়। তাই ১২৪ রানে থামে বাংলাদেশ। ১১ রানের জয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট হাতে পায় পাকিস্তান।

সুযোগ থাকার পরও বাংলাদেশ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় অনুমিতভাবেই ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন ভক্তরা। কষ্ট পেয়েছেন লিটন নিজেও। বিশেষ করে চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচে দলের বাইরে থাকার বিষয়টি নিয়ে এখনও মন খারাপ হচ্ছে তার।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে দেওয়া বার্তায় লিটন লিখেছেন, ‘২০২৫ সালের এশিয়া কাপে আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েছিলাম। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা এবং জয়লাভ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা করতে পারিনি। একটি দল হিসেবে, আমরা বাংলাদেশের সকল উৎসাহী সমর্থকদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।’

গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচে না খেলার বিষয়টি সহজে ভুলতে পারবেন না লিটন, ‘ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আঘাতের কারণে শেষ দুটি ম্যাচে অনুপস্থিত থাকা আমার কাছে হৃদয়বিদারক ছিল। একই কারণে আমি আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজেও অংশ নিতে পারব না। আমি সুস্থ হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। এটা আমাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কষ্ট দেবে।’

সমর্থনের জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলেননি লিটন, ‘টুর্নামেন্ট জুড়ে অপ্রতিরোধ্য সমর্থনের জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ। ক্রীড়াবিদ হিসেবে, বিশ্বের সেরা সমর্থক পেয়ে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। আশা করি, আমরা খুব শিগগিরই আপনাদের প্রাপ্যটা ফিরিয়ে দিতে পারব।’

খেলালিটন দাসএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
