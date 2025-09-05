পাকিস্তান-ইংল্যান্ডকে বেকায়দায় ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা, চাপে বাংলাদেশও

ক্রীড়া ডেস্ক
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। লর্ডসে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া রানের পাহাড় টপকানোর কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ ইংলিশরা। এই হারের পর অনেকটা বেকায়দায় পড়ে গেছে হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড।
৫ রানে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা এক ম্যাচ হাতে রেখেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে। তাতে করে ইংল্যান্ডের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৮৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৮ নম্বরেই আছে ইংলিশরা। বাংলাদেশের অবস্থান ১০ নম্বরে। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৭। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে পরিবর্তন কেবল দুই দলের। পাকিস্তানকে হটিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে প্রোটিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার রেটিং পয়েন্ট ১০১। ছয় নম্বরে থাকা পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ১০০। প্রোটিয়াদের এক ধাপ এগোনোর বিপরীতে পাকিস্তান পিছিয়েছে এক ধাপ।
ইংল্যান্ড-বাংলাদেশের ওপর চাপ মূলত ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়ায় ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। সেই বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৮ দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপ। এই আট দলের হিসেবটা হবে দুই আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়েকে বাদ দিয়ে। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের চেয়েও চাপটা বেশি বাংলাদেশের ওপর। দুই দলের কেউই এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। জিততে পারেনি টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচও। এদিকে এ বছরের জুলাইয়ে নাজমুল হোসেন শান্তর পরিবর্তে মিরাজ বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন। মিরাজের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ।
সিলেটে গত পরশু নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে বাংলাদেশের পরবর্তী গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাত। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ খেলতে আমিরাতে যাবে বাংলাদেশ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শেষে বাংলাদেশের ব্যস্ততা আরও বাড়বে। অক্টোবরে মরুর দেশেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। আফগান সিরিজ শেষে লিটন দাস-মিরাজদের ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এ ছাড়া এ বছরের আগস্টে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে বাংলাদেশ সফর করার কথা ছিল, সেটা হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশ সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ভারতের।
ইংল্যান্ড দলটা যাচ্ছে এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ছয়টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে জিতেছে কেবল একটিতে। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে সীমিত ওভারের ক্রিকেট থেকে অধিনায়কত্ব ছাড়েন জস বাটলার। তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন হ্যারি ব্রুক। ব্রুকের নেতৃত্বে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করেও আদতে তেমন লাভ হয়নি ইংল্যান্ডের। ৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে।
ইংলিশদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে এখনো। এ বছরের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে খেলবে। এরপর কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ইংলিশরা। লঙ্কা সিরিজেও তিনটি ওয়ানডে খেলবে ইংল্যান্ড। এদিকে সবার ওপরে থাকা ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১২৪। এ বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতে ভারত। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এই ফাইনালই ভারতের সবশেষ ওয়ানডে ম্যাচ। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট ১০৯ ও ১০৬।
কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম নিয়ে অভিযোগের কমতি নেই। গত বছরের মার্চে মাঠের বাজে অবস্থার কারণে এখানে খেলতে চায়নি বাহরাইন। এরপর থেকে ফিফা ও এএফসির অধীনে থাকা ম্যাচ আয়োজনে অনুপযুক্ত এই মাঠ। অথচ সেই মাঠেই কাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
নেপালের বিপক্ষে কি দ্বিতীয় সারির দল সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা? দেখে অনেকটা তা-ই মনে হবে। অবশ্য তাঁর হাতে উপায়ই বা কী ছিল। হামজা চৌধুরী দলে থেকেও যোগ দেননি চোটের কারণে। শমিত শোম ক্লাব থেকে পাননি ছাড়পত্র। এ ছাড়া নিয়মিত মুখের অনেকেই খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে।২ ঘণ্টা আগে
২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন ফখর জামান। আইসিসির এই ইভেন্ট জয়ের পর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফখরের ক্যারিয়ার। চোটের পাশাপাশি অন্যান্য কারণে অনেক ম্যাচ মিস করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠতে তিনি ভালো করেই জানেন।৩ ঘণ্টা আগে
শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে