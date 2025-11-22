Ajker Patrika
পার্থে দুই দিনেই ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া, হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরি

ট্রাভিস হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জিতেছে।ছবি: ক্রিকইনফো
৬৭৩ রান, ৩২ উইকেট, ৮৪৭ বল—পরিসংখ্যানটা পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের। ২৭ বল না হওয়ার আগে একেকটা উইকেট পতনই বলে দেয়, বোলাররা কতটা ছড়ি ঘুরিয়েছেন এই ম্যাচে। দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজে ৮ উইকেটের বিশাল জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে ১৩২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। যখন অজিরা রান তাড়া করতে নেমেছে, তখন লক্ষ্যটা ছিল প্রথম ইনিংসের চেয়েও ৭৩ রান বেশি। ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে এই রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া পাল্টা বাজবল থিওরি প্রয়োগ করেছে ইংল্যান্ড। ১৭০ বলে ম্যাচ জিতে গেছে অজিরা। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া এই পিচে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অজিদের ৮ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড।

২০৫ রানের লক্ষ্যে নেমে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে অস্ট্রেলিয়া।৬৯ বলে ৭৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন জেক ওয়েদার‍্যাল্ড ও ট্রাভিস হেড। ১২তম ওভারের তৃতীয় বলে ওয়েদার‍্যাল্ডকে (২৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রাইডন কার্স।

ওয়েদার‍্যাল্ডের বিদায়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়ে যায় ১১.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৭৫ রান। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা মারনাস লাবুশেন ২৪তম টেস্ট ফিফটি তুলে নিয়েছেন। হেডের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৯২ বলে ১১৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন লাবুশেন। এই জুটি গড়ার পথে দশম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন হেড। এবার তিন অঙ্ক ছুঁতে তাঁর লেগেছে ৬৯ বল। ২৭তম ওভারের পঞ্চম বলে হেডকে ফিরিয়েছেন কার্স। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় হেড করেছেন ১২৩ রান।

হেড আউট হওয়ার পর বাকি ১৩ রান করতে অস্ট্রেলিয়ার লেগেছে ৯ বল। ২৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কার্সকে অফসাইডে ঠেলে সিঙ্গেল নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান স্মিথ। ১১০ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসেই নিয়েছেন ৭ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ম্যাচে তিন বার ১০ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার।

প্রথম ইনিংসে ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ৯ রান যোগ করতেই শেষ উইকেটটিও হারায় অজিরা। ৪৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে নাথান লায়নকে (৪) ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ইতি টেনেছেন ব্রাইডন কার্স। ১৩২ রানে অজিরা গুটিয়ে গেলে ইংল্যান্ড পায় ৪০ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে গুটিয়ে গেছে ইংলিশরা। অস্ট্রেলিয়ার স্কট বোল্যান্ড নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক ও ব্রেন্ডন ডগেট। এর আগে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে গুটিয়ে গেছে।

