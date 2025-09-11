তাসকিন-তানজিমের তোপে বাংলাদেশের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১১ বছর আগে ঘরের মাঠে অঘটনের শিকার হওয়ার দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসছিল বারবার। সেই ঘায়ে প্রলেপ লাগাতেই এশিয়া কাপে আজ হংকংয়ের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ-তানজিম হাসানরা বল হাতে এনে দিয়েছেন দুর্দান্ত শুরু। ব্যাটিংয়ে নেমে হংকং তাই খানিকটা হাবুডুবুই খাচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান করেছে তারা।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আউটফিল্ড ধীরগতির হলেও উইকেটে এক্সটা বাউন্স ও সু্ইংয়ের দেখা মিলছিল। সেটাই কাজে লাগান তাসকিন-তানজিদরা। দ্বিতীয় ওভারে বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন তাসকিন। তাঁর লেংথ ডেলিভারি সোজা ব্যাটে খেলতে চেয়েছিলেন অংশুমান রাঠ (৪)। কিন্তু বল ব্যাটের কানায় লেগে যায় চলে যায় উইকেটরক্ষক লিটন দাসের হাতে। বাংলাদেশের আবেদনে আম্পায়ার সাড়া না দিলেও রিভিউতে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন।
পঞ্চম ওভারে দারুণ এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতকে বোল্ড করেন তানজিম হাসান সাকিব। আগের বলে অবশ্য তাঁকে এগিয়ে এসে লং অন দিয়ে ছক্কা মারেন বাবর (১৪)। তানজিমের মুখচ্ছবিই বলে দিচ্ছিল পরের বলটি হবে প্রতিশোধের। যেই কথা সেই কাজ। এবারও এগিয়ে এসে খেলতে যান বাবর। কিন্তু লেট সুইংয়ে ধোঁকা খেয়ে স্টাম্প হারান এই ব্যাটার।
পাওয়ার প্লেতে হংকংয়ের ব্যাটিং ঝলক সেভাবে দেখা যায়নি। বরং আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশের পেসাররা। যার ফলে ৬ ওভারে ২ উইকেটের বেশি করতে পারেনি হংকং। এরপর জিশান আলীকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন নিজাকাত খান। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারানোর ম্যাচেও দলে ছিলেন তিনি।
‘ইতিহাস তৈরিই হয় ভাঙার জন্য’— এশিয়া কাপের ক্যাপ্টেনস মিটে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাটি বলেন লিটন দাস। এবার তা মাঠে প্রতিফলন করার পালা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে জাতীয় দলের ব্যস্ততা থাকায় এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে দেখা যাবে না লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ তামিম, মোস্তাফিজুর রহমান বা জাকের আলীদের। তবে তাঁরা পুরোপুরি বাদ পড়েননি, বিভিন্ন দলের স্ট্যান্ডবাই তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁদের নাম।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান-ভারত ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ বরাবরই শীর্ষে। চলতি এশিয়া কাপেও গ্রুপপর্বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশের লড়াই দেখার জন্য তাকিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব। তবে ম্যাচটির টিকিট নিয়ে এবার দর্শকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি নেই। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটির টিকিটের দাম কমিয়েছে কর্তৃপক্ষ।৩ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে এশিয়া কাপে দুর্দান্ত শুরু করেছে ভারত। কাল মাঠে নামছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। ওমানের বিপক্ষে সেই ম্যাচে অধিনায়ক সালমান আলী আগার খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। কাল যদি না খেলেন তাহলে রোববার ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তো?৪ ঘণ্টা আগে