পয়েন্ট কাটা নয়, বাংলাদেশের চাওয়া গুরুত্বের সঙ্গেই দেখছে আইসিসি: বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যায়, তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পয়েন্ট কাটা হতে পারে বলে ক্রিকইনফো গত রাতে খবর প্রকাশ করেছে। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়েছে, এখানে পয়েন্ট কাটার কোনো ব্যাপার নেই। বরংবাংলাদেশ যা চাইছে, সেটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) গুরুত্ব সহকারেই দেখছে।
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের খেলতে অসুবিধা হবে বলে বিকল্প ভেন্যুতে খেলতে আইসিসিকে রোববার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছ থেকে আজ জবাব পেয়েছে বিসিবি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেমন নির্বিঘ্নে খেলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দিতে আইসিসি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরাপত্তাজনিত ইস্যু নিয়ে বিসিবির যে উদ্বেগ, সেই ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে দেখছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যুতে বিসিবিকে আইসিসি আল্টিমেটাম দিয়েছে বলে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিসিবির দাবি, এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। আইসিসির কাছ থেকে এ সংক্রান্ত (আল্টিমেটাম) কোনো বার্তা বিসিবিকে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ দলের স্বার্থে যেকোনো কিছু গুরুত্ব সহকারে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা দেখবে বলে বিসিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের নাম কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর মূলত বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা জোরালো হয়েছে। মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার প্রেক্ষিতে ভারতে ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে বক্তব্য এসেছে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক উপদেষ্টার পক্ষ থেকে। বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটও ভারতে বাংলাদেশ দলের খেলতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল। এখন আইসিসি কী করে, সেটিই দেখার অপেক্ষা।
