কুলদীপকে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলাবে তো ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচসেরা হয়েছেন কুলদীপ যাদব। ছবি: এএফপি
২০২৫ এশিয়া কাপে অসাধারণ শুরু করেছে ভারত। বিশেষ করে কুলদীপ যাদবের কথা বলতেই হচ্ছে। তাঁর ঘূর্ণিতেই মূলত গতকাল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে কুপোকাত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার।

দুবাইয়ে গত রাতে ২.১ ওভার বোলিং করে কুলদীপ ৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। যার মধ্যে নবম ওভারে আরব আমিরাতের তিন ব্যাটার রাহুল চোপড়া, মুহাম্মদ ওয়াসিম, হারশিত কৌশিককে ফিরিয়েছেন কুলদীপ। দুর্দান্ত এই ছন্দে থাকার পরও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ভারতের এই বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলারকে পাওয়া যাবে না বলে মনে করছেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। যদিও কুলদীপের কোনো চোট নেই।

ভারতের পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে। গত রাতে আমিরাতের বিপক্ষে কুলদীপের অসাধারণ বোলিং পারফরম্যান্স দেখে মূলত মজা না করে থাকতে পারলেন না মাঞ্জরেকার। সনি স্পোর্টসে ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘এখন কুলদীপ যাদব এক ওভারে তিন উইকেট নিয়েছে। সে পরের ম্যাচে খেলবে না। কারণ, ভারত তার সঙ্গে এমনটাই করে। ভালো খেলার পরই সে বাদ পড়ে যায়। সে চার উইকেট পেয়েছে এখন। সেই হিসেবে তার খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।’

২০১৭ এর মার্চে ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ভারতের জার্সিতে পথচলা শুরু কুলদীপের। সেই থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬৭ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৩১০ উইকেট। অথচ এই সময়ে ভারত তিন সংস্করণ মিলে ৪০৯ ম্যাচ খেলেছে। ভারতীয় দলে প্রতিযোগিতা এতই বেশি যে কুলদীপের মতো ছন্দে থাকা ক্রিকেটারও একাদশে নিয়মিত নন। কুলদীপের জন্য মাঞ্জরেকারের তাই খারাপ লাগছে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন,

‘আমি মজা করছি। তবে কুলদীপ যাদবের ক্যারিয়ার এমনই। দল থেকে বাদ পড়ার আগে পরে সে জাদুকরী কিছু করে দেখিয়েছে। টেস্ট, ওয়ানডে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি—সব সংস্করণেই সংখ্যাটা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন সবকিছু। কিন্তু এটা তাঁর দুর্ভাগ্য যে ভারতীয় দলে অনেকটা বাতিলের খাতায় থাকা ক্রিকেটার হয়ে গেছে।’

৩১০ উইকেটের মধ্যে টেস্টে কুলদীপ নিয়েছেন ৫৬ উইকেট। বোঝাই যাচ্ছে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য কতটা আতংকের। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ১৮১ ও ৭৩ উইকেট পেয়েছেন ভারতীয় এই চায়নাম্যান বোলার। ভারতের ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—এই দুই টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ে তাঁর অবদান অপরিসীম। দুবাইয়ে গতকাল আরব আমিরাতকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। পাকিস্তান মাঠে নামবে আগামীকাল। দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-ওমান।

